Consulta dónde puedes ver la transmisión de Venezuela vs. Nicaragua EN VIVO, con los horarios y canales de TV que pasarán el juego del Clásico Mundial de Béisbol 2026. (Fotos: @worldbaseballclassic / Composición MAG)
Por un nuevo triunfo en el WBC 2026. Este lunes 9 de marzo, desde el Estadio loanDepot Park de Miami, Florida, se enfrentarán Venezuela vs. Nicaragua EN VIVO por la Jornada 4 del Clásico Mundial de Béisbol 2026, encuentro clave para la selección venezolana, que quiere llegar a la fecha final con la chance de quedarse con el primer lugar del Grupo D de este campeonato. Aquí te cuento a qué hora se juega y qué canales van a transmitir este duelo.

¿A qué hora juegan Venezuela vs. Nicaragua EN VIVO por CMB 2026?

El enfrentamiento entre Venezuela vs. Nicaragua por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 se disputará a partir de las 7:00 p.m. (ET) en Estados Unidos, lo que corresponde a las 8:00 p.m. en Venezuela o 6:00 p.m. en Nicaragua.

A continuación, revisa los horarios en distintos países para que no te pierdas el inicio de este partido del torneo:

PaísHorario
México6:00 p.m.
República Dominicana8:00 p.m.
Puerto Rico8:00 p.m.
Colombia7:00 p.m.
Estados Unidos7:00 p.m. ET
Venezuela8:00 p.m.
Nicaragua6:00 p.m.
Panamá7:00 p.m.
Brasil9:00 p.m.
Cuba7:00 p.m.

Con estos horarios podrás seguir en directo el debut o participación de ambas selecciones en el campeonato y no perderte el primer lanzamiento del encuentro.

¿Dónde ver EN VIVO Venezuela vs. Nicaragua por el CMB 2026?

La transmisión del partido estará disponible en diferentes señales de televisión y plataformas de streaming, dependiendo del país.

  • Venezuela: Venevisión, Televen o IVC.
  • Estados Unidos: FS2 o Fox Sports App
  • Latinoamérica: ESPN
  • Streaming: Disney+ Premium en Latinoamérica y FOX Sports App en Estados Unidos

De esta manera, los aficionados podrán seguir el minuto a minuto del juego correspondiente a la Jornada 4 del Clásico Mundial de Béisbol 2026, tanto por televisión como en plataformas digitales.

  • Fecha: lunes 9 de marzo de 2026
  • Lugar: Estadio loanDepot Park de Miami, Florida
  • Horario: 8:00 p.m. Caracas / 6:00 p.m. Managua / 7:00 p.m. ET
  • Canal TV: FS2 (USA)
  • Streaming: Disney Plus o Disney Plus Premium en Latinoamérica / Fox Sports App (USA)
Analista SEO especializado en creación de contenido web y coberturas de eventos en vivo, en español e inglés, sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias de países como México, Estados Unidos, España, etc.

