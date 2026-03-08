Por un nuevo triunfo en el WBC 2026. Este lunes 9 de marzo, desde el Estadio loanDepot Park de Miami, Florida, se enfrentarán Venezuela vs. Nicaragua EN VIVO por la Jornada 4 del Clásico Mundial de Béisbol 2026, encuentro clave para la selección venezolana, que quiere llegar a la fecha final con la chance de quedarse con el primer lugar del Grupo D de este campeonato. Aquí te cuento a qué hora se juega y qué canales van a transmitir este duelo.
¿A qué hora juegan Venezuela vs. Nicaragua EN VIVO por CMB 2026?
El enfrentamiento entre Venezuela vs. Nicaragua por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 se disputará a partir de las 7:00 p.m. (ET) en Estados Unidos, lo que corresponde a las 8:00 p.m. en Venezuela o 6:00 p.m. en Nicaragua.
A continuación, revisa los horarios en distintos países para que no te pierdas el inicio de este partido del torneo:
|País
|Horario
|México
|6:00 p.m.
|República Dominicana
|8:00 p.m.
|Puerto Rico
|8:00 p.m.
|Colombia
|7:00 p.m.
|Estados Unidos
|7:00 p.m. ET
|Venezuela
|8:00 p.m.
|Nicaragua
|6:00 p.m.
|Panamá
|7:00 p.m.
|Brasil
|9:00 p.m.
|Cuba
|7:00 p.m.
Con estos horarios podrás seguir en directo el debut o participación de ambas selecciones en el campeonato y no perderte el primer lanzamiento del encuentro.
¿Dónde ver EN VIVO Venezuela vs. Nicaragua por el CMB 2026?
La transmisión del partido estará disponible en diferentes señales de televisión y plataformas de streaming, dependiendo del país.
- Venezuela: Venevisión, Televen o IVC.
- Estados Unidos: FS2 o Fox Sports App
- Latinoamérica: ESPN
- Streaming: Disney+ Premium en Latinoamérica y FOX Sports App en Estados Unidos
De esta manera, los aficionados podrán seguir el minuto a minuto del juego correspondiente a la Jornada 4 del Clásico Mundial de Béisbol 2026, tanto por televisión como en plataformas digitales.
Venezuela vs. Nicaragua EN VIVO: hora, TV y dónde ver
- Fecha: lunes 9 de marzo de 2026
- Lugar: Estadio loanDepot Park de Miami, Florida
- Horario: 8:00 p.m. Caracas / 6:00 p.m. Managua / 7:00 p.m. ET
- Canal TV: FS2 (USA)
- Streaming: Disney Plus o Disney Plus Premium en Latinoamérica / Fox Sports App (USA)