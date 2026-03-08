Por un nuevo triunfo en el WBC 2026. Este lunes 9 de marzo, desde el Estadio loanDepot Park de Miami, Florida, se enfrentarán Venezuela vs. Nicaragua EN VIVO por la Jornada 4 del Clásico Mundial de Béisbol 2026, encuentro clave para la selección venezolana, que quiere llegar a la fecha final con la chance de quedarse con el primer lugar del Grupo D de este campeonato. Aquí te cuento a qué hora se juega y qué canales van a transmitir este duelo .

¿A qué hora juegan Venezuela vs. Nicaragua EN VIVO por CMB 2026?

El enfrentamiento entre Venezuela vs. Nicaragua por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 se disputará a partir de las 7:00 p.m. (ET) en Estados Unidos, lo que corresponde a las 8:00 p.m. en Venezuela o 6:00 p.m. en Nicaragua.

A continuación, revisa los horarios en distintos países para que no te pierdas el inicio de este partido del torneo:

País Horario México 6:00 p.m. República Dominicana 8:00 p.m. Puerto Rico 8:00 p.m. Colombia 7:00 p.m. Estados Unidos 7:00 p.m. ET Venezuela 8:00 p.m. Nicaragua 6:00 p.m. Panamá 7:00 p.m. Brasil 9:00 p.m. Cuba 7:00 p.m.

Con estos horarios podrás seguir en directo el debut o participación de ambas selecciones en el campeonato y no perderte el primer lanzamiento del encuentro.

¿Dónde ver EN VIVO Venezuela vs. Nicaragua por el CMB 2026?

La transmisión del partido estará disponible en diferentes señales de televisión y plataformas de streaming, dependiendo del país.

Venezuela: Venevisión, Televen o IVC.

Venevisión, Televen o IVC. Estados Unidos: FS2 o Fox Sports App

FS2 o Fox Sports App Latinoamérica: ESPN

ESPN Streaming: Disney+ Premium en Latinoamérica y FOX Sports App en Estados Unidos

De esta manera, los aficionados podrán seguir el minuto a minuto del juego correspondiente a la Jornada 4 del Clásico Mundial de Béisbol 2026, tanto por televisión como en plataformas digitales.

