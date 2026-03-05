¡La espera terminó y el “Team Arepa” salta al diamante! No te pierdas el emocionante debut de Venezuela vs. Países Bajos EN VIVO este viernes 6 de marzo por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 desde el loanDepot park en Miami. Con estrellas de la talla de Ronald Acuña Jr., Jackson Chourio y el capitán Salvador Pérez, la Vinotinto busca dar el primer golpe en el “Grupo de la Muerte” a partir de las 12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT. ¡Prepárate para vivir la pasión del béisbol caribeño con la mejor cobertura en directo, online y totalmente en español para toda la comunidad hispana!

¿A qué hora y dónde ver Venezuela — Países Bajos EN VIVO EN DIRECTO por la Ronda 1 del Clásico Mundial de Béisbol desde Estados Unidos?

En Estados Unidos, podrás disfrutar de la Ronda 1 del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol entre Venezuela y Países Bajos en vivo a las 12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT a través de toda la familia de cadenas FOX Sports (FOX, FS1, FS2 y FOX Deportes), la aplicación de FOX Sports y Tubi, que combinarán esfuerzos para transmitir los 47 juegos del torneo por televisión, mientras que todos los encuentros estarán disponibles para streaming en vivo y on-demand en FOX One.

Adicionalmente, 41 de los 47 enfrentamientos se transmitirán con narración en español a través de una combinación de las señales de FOX Deportes, la App de FOX Sports, Tubi y FOX One.

HORARIOS CIUDADES DE LOS ESTADOS UNIDOS 12:00 p.m. ET - Hora del Este (UTC -4) Virginia Occidental, Vermont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 11:00 a.m. CT - Hora del Centro (UTC -5) Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 10:00 a.m. MT - Hora de la Montaña (UTC -6) Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 9:00 a.m. PT - Hora del Pacífico (UTC -7) Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

¿A qué hora y cómo ver Venezuela — Países Bajos por la Ronda 1 del Clásico Mundial de Béisbol desde Venezuela?

El duelo Venezuela vs. Países Bajos en vivo por la Ronda 1 del Clásico Mundial de Béisbol se podrá ver en el territorio venezolano a las 1:00 p.m. a través de Televen y Venevisión. No te pierdas la oportunidad de ver a los mejores jugadores hispanoamericanos y europeos competir en este emocionante evento lleno de talento y adrenalina.

¿A qué hora y dónde ver Venezuela — Países Bajos por la Ronda 1 del Clásico Mundial de Béisbol desde Países Bajos?

En la tierra de los Tulipanes, sintoniza el juego de la Ronda 1 del Clásico Mundial de Béisbol entre Venezuela y Países Bajos en vivo a las 12:00 p.m. hora de Ámsterdam a través de ESPN. Prepárate para ver a las estrellas del béisbol mostrando lo mejor de sus habilidades en el Diamante en una jornada llena de acción y jugadas de otro nivel.