Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Venezuela - Rep. Dominicana por el Clásico Mundial de Béisbol 2026. (Foto: Composición Mag)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Venezuela - Rep. Dominicana por el Clásico Mundial de Béisbol 2026. (Foto: Composición Mag)
César Quispe Alcócer
César Quispe Alcócer

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 está regalando partidos de infarto y el Venezuela - Rep. Dominicana no será la excepción. El encuentro, que se disputará en el LoanDepot Park en Miami, es imperdible. Por esa razón, entérate de una vez a qué hora empezará el juego y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Venezuela - Rep. Dominicana por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 es uno de los partidos más atractivos del miércoles 11 de marzo. (Foto: Composición Mag)
El Venezuela - Rep. Dominicana por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 es uno de los partidos más atractivos del miércoles 11 de marzo. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Venezuela - Rep. Dominicana en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Venezuela - Rep. Dominicana por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 este miércoles 11 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 8:00 pm                                   
  • Estados Unidos (CT): 7:00 pm
  • Estados Unidos (MT): 6:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 5:00 pm
  • México (CDMX): 6:00 pm
  • Puerto Rico: 8:00 pm
  • Panamá: 7:00 pm
  • Costa Rica: 6:00 pm
  • República Dominicana: 8:00 pm
  • El Salvador: 6:00 pm
  • Guatemala: 6:00 pm
  • Honduras: 6:00 pm
  • Nicaragua: 6:00 pm
  • Argentina: 9:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 9:00 pm
  • Uruguay: 9:00 pm
  • Chile (Santiago): 9:00 pm
  • Paraguay: 9:00 pm
  • Bolivia: 8:00 pm
  • Venezuela: 8:00 pm
  • Ecuador: 7:00 pm
  • Perú: 7:00 pm
  • Colombia: 7:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Venezuela - Rep. Dominicana?

Este miércoles 11 de marzo se podrá ver el Venezuela - Rep. Dominicana por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: FS1 (FOX Sports 1), FOX Sports App y Fubo
  • República Dominicana: VTV Canal 32, Teleantillas Canal 10 y Coral Canal 39
  • Venezuela: Televen, Venevision, TVES, IVC y Béisbol Play
  • Puerto Rico: WAPA Deportes
  • Nicaragua: Viva Nicaragua (Canal 13)
  • Resto de Latinoamérica y el Caribe: ESPN y Disney+
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC