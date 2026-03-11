El Clásico Mundial de Béisbol 2026 está regalando partidos de infarto y el Venezuela - Rep. Dominicana no será la excepción. El encuentro, que se disputará en el LoanDepot Park en Miami, es imperdible. Por esa razón, entérate de una vez a qué hora empezará el juego y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Venezuela - Rep. Dominicana por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 es uno de los partidos más atractivos del miércoles 11 de marzo. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Venezuela - Rep. Dominicana en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Venezuela - Rep. Dominicana por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 este miércoles 11 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 8:00 pm

Estados Unidos (CT): 7:00 pm

Estados Unidos (MT): 6:00 pm

Estados Unidos (PT): 5:00 pm

México (CDMX): 6:00 pm

Puerto Rico: 8:00 pm

Panamá: 7:00 pm

Costa Rica: 6:00 pm

República Dominicana: 8:00 pm

El Salvador: 6:00 pm

Guatemala: 6:00 pm

Honduras: 6:00 pm

Nicaragua: 6:00 pm

Argentina: 9:00 pm

Brasil (Brasilia): 9:00 pm

Uruguay: 9:00 pm

Chile (Santiago): 9:00 pm

Paraguay: 9:00 pm

Bolivia: 8:00 pm

Venezuela: 8:00 pm

Ecuador: 7:00 pm

Perú: 7:00 pm

Colombia: 7:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Venezuela - Rep. Dominicana?

Este miércoles 11 de marzo se podrá ver el Venezuela - Rep. Dominicana por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FS1 (FOX Sports 1), FOX Sports App y Fubo

República Dominicana: VTV Canal 32, Teleantillas Canal 10 y Coral Canal 39

Venezuela: Televen, Venevision, TVES, IVC y Béisbol Play

Puerto Rico: WAPA Deportes

Nicaragua: Viva Nicaragua (Canal 13)

Resto de Latinoamérica y el Caribe: ESPN y Disney+