¡La Vinotinto inicia una nueva era y la comunidad venezolana en Estados Unidos no quiere perderse ni un detalle! Este viernes 27 de marzo, la selección de Venezuela se enfrenta a Trinidad y Tobago en el marco de la FIFA Series 2026 desde Uzbekistán. El gran atractivo de la jornada es el debut oficial de Oswaldo Vizcarrondo como director técnico, quien llega con una propuesta fresca que mezcla la jerarquía de los veteranos con el hambre de las nuevas promesas. Prepárate para apoyar a la selección llanera desde muy temprano y vibrar con el equipo de todos en esta serie de amistosos internacionales en la previa a la Copa del Mundo.

Si te preguntas dónde ver Venezuela vs. Trinidad y Tobago EN VIVO, la transmisión oficial para territorio venezolano será a través de la señal abierta de Televen. El pitazo inicial está programado para las 6:00 AM hora de Caracas, hora de Puerto España y ET en Estados Unidos, un horario ideal para los madrugadores que quieran ver el estreno del “Patrón” en el banquillo. Para quienes buscan opciones online, recuerda que las plataformas digitales de los canales autorizados y redes oficiales de la FVF suelen ofrecer el minuto a minuto en directo para no perderse ninguna incidencia.

La convocatoria de 28 jugadores ha generado gran expectativa, destacando el regreso del histórico goleador Salomón Rondón y la magia de Luis «Cariaco» González. Pero el futuro también dice presente con figuras que brillan en el exterior como Jon Aramburu de la Real Sociedad y el talentoso David Martínez del LAFC en la MLS. Esta mezcla de experiencia europea y juventud de exportación busca consolidar un estilo de juego dinámico y ofensivo. Vizcarrondo apuesta por un equilibrio necesario para enfrentar con éxito este torneo intercontinental que reúne a selecciones de diversas confederaciones.

Históricamente, Venezuela mantiene un dominio absoluto sobre los caribeños, acumulando dos victorias y un empate en sus tres enfrentamientos previos. El recuerdo más reciente es un sólido 2-0 en 2019 con goles de Rondón y Machís, lo que coloca a la Vinotinto como la gran favorita para este viernes. La FIFA Series 2026 es la vitrina perfecta para probar piezas clave antes de los partidos de la justa mundialista. No importa en qué ciudad de EE. UU. te encuentres, la pasión por la selección une a todos los venezolanos en una sola voz este 27 de marzo.

¿A qué hora juega Venezuela — Trinidad y Tobago por el FIFA Series 2026?

La transmisión del duelo de Venezuela — Trinidad y Tobago será a partir de las 06:00 horas Caracas del viernes 27 de marzo. Recordemos que la FIFA Series 2026 se está llevando a cabo en Uzbekistán. Aquí te dejo la lista de horarios para que puedas seguirlo desde Estados Unidos, México, España y más países en Latinoamérica.

PAÍS HORARIO Argentina 07:00 hrs Chile 07:00 hrs Colombia 05:00 hrs Ecuador 05:00 hrs España 11:00 hrs Estados Unidos 6am ET / 3am PT México 04:00 hrs Paraguay 07:00 hrs Perú 05:00 hrs Uruguay 07:00 hrs Venezuela 06:00 hrs

¿Qué canal transmite Venezuela — Trinidad y Tobago EN VIVO por el FIFA Series 2026?

La señal oficial de transmisión de Venezuela — Trinidad y Tobago para todo el mundo será FIFA+ por streaming online. Solo en Venezuela este amistoso internacional podrá verse por señal abierta a través de Televen. Aquí te dejo con más opciones en TV y Streaming para verlo.

PAÍS / REGIÓN CANALES TV / STREAMING España DAZN Spain Sudamérica FIFA+ (excepto Venezuela, donde se verá por Televen) Centroamérica FIFA+ México FIFA+ Estados Unidos DAZN USA

Venezuela — Trinidad y Tobago EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Viernes, 27 de marzo de 2025

Viernes, 27 de marzo de 2025 Lugar: Estadio Pakhtakor Markaziy en Taskent, Uzbekistán

Estadio Pakhtakor Markaziy en Taskent, Uzbekistán Hora: 06:00 horas Caracas y ET / 03:00 horas PT

06:00 horas Caracas y ET / 03:00 horas PT Canal TV / Streaming: FIFA+ (Internacional) / Televen (Venezuela)