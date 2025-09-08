La Vinotinto se juega la clasificación al Repechaje para el Mundial 2026. Este martes 9 de septiembre, mira el partido de Venezuela vs. Colombia desde el Estadio Monumental de Maturín, a partir de las 7:30 p.m. hora de Caracas, en lo que será la última fecha de las Eliminatorias 2026. ¿Dónde ver Venezuela vs. Colombia EN VIVO y por qué canales de TV lo transmiten? Aquí te dejo todas las opciones en streaming y TV para que puedas seguir este encuentro .

Recordemos que Venezuela ocupa, por ahora, el séptimo lugar (repechaje) con 18 unidades, mientras que Bolivia le sigue con 17 puntos. En esta última fecha doble, los altiplánicos recibirán a Brasil y solo les sirve el triunfo, a la espera de una caída de Venezuela.

¿Dónde ver Venezuela vs. Colombia EN VIVO en TV abierta?

Para seguir el juego de Venezuela vs. Colombia EN VIVO y GRATIS en TV abierta por la última fecha de las Eliminatorias 2026 podrás hacerlo a través de Televen en Venezuela, único canal que va a transmitir el duelo. Además puedes verlo a través de GOL Caracol o Canal RCN en Colombia. Estas son todas las opciones que tienes para seguir el partido de las Clasificatorias.

Dónde ver Venezuela vs. Colombia Canal TV Streaming Venezuela Televen Televen Stream Colombia Caracol TV y Canal RCN Caracol Play

¿A qué hora juega Venezuela vs. Colombia por Eliminatorias 2026?

La transmisión del partido Venezuela vs. Colombia desde Maturín, por la última fecha de las Eliminatorias 2026, iniciará a partir de las 7:30 p.m. hora de Caracas o 6:30 p.m. hora de Bogotá.

Cabe señalar que todos los partidos de esta última fecha de las Eliminatorias 2026 se juegan en simultáneo, salvo el Ecuador vs. Argentina en Quito que iniciará media hora antes. Aquí te dejo con más horarios para seguirlo desde cualquier parte de Latinoamérica.

Países Horarios Argentina 8:30 p.m. Bolivia 7:30 p.m. Chile 7:30 p.m. Colombia 6:30 p.m. Ecuador 6:30 p.m. España 1:30 a.m. del 10/09 Paraguay 8:30 p.m. Perú 6:30 p.m. Uruguay 8:30 p.m.

Venezuela vs. Colombia EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: martes 9 de septiembre de 2025

martes 9 de septiembre de 2025 Lugar: Estadio Monumental de Matrurín

Estadio Monumental de Matrurín Horario: 7:30 p.m. Caracas / 6:30 p.m. Bogotá

7:30 p.m. Caracas / 6:30 p.m. Bogotá Canal TV: Televen, Caracol TV y Canal RCN

Televen, Caracol TV y Canal RCN Streaming: Televen Stream y Caracol Play