Miami se viste de Clásico. Este lunes 16 de marzo, desde las 8:00 PM (ET), el loanDepot park será testigo de un duelo de alto voltaje: Venezuela vs. Italia por el último cupo a la Gran Final del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Tras la dramática clasificación de Estados Unidos frente a República Dominicana, confirmada por la organización del torneo y por medios como MLB.com y ESPN, la Vinotinto del “Arepa Power” llega a Miami decidida a hacer historia, respaldada por una de las ofensivas más sólidas del campeonato según las estadísticas oficiales de la World Baseball Softball Confederation (WBSC).

La selección venezolana llega a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026 después de consumar una de las grandes sorpresas del torneo. En cuartos de final, el combinado sudamericano derrotó 8‑5 a Japón, vigente potencia del béisbol internacional y constante candidato al título según la World Baseball Softball Confederation (WBSC). Este triunfo no solo ratifica el gran momento de la novena vinotinto, sino que refuerza la percepción de que Venezuela está lista para competir de igual a igual con las superpotencias, luego de haber finalizado segunda en su grupo por detrás de República Dominicana en la primera fase.

En el otro lado del cuadro aparece la gran revelación del campeonato: Italia. El equipo europeo firma una campaña histórica en esta edición del Clásico Mundial al terminar primero e invicto en el Grupo B, por encima de selecciones de alto perfil como Estados Unidos y México, de acuerdo con las estadísticas oficiales del torneo publicadas por MLB y la WBSC. En cuartos de final, Italia sufrió más de la cuenta, pero consiguió un valioso triunfo 8‑6 frente a Puerto Rico que le permitió clasificarse, por primera vez en su historia, a las semifinales del Clásico Mundial, consolidándose como la sorpresa absoluta del certamen.

Mira cuánto quedó el juego de Venezuela vs. Italia y revisa el resultado final de esta semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026. (Foto: MLB / Imagen creada por El Comercio MAG) / Piero Hatto

Dónde ver Venezuela vs. Italia EN VIVO EN DIRECTO por TV y Streaming Online

La semifinal Venezuela vs. Italia del CMB 2026 se juega hoy lunes 16 de marzo a las 8:00 p.m. ET (5:00 p.m. PT) en el loanDepot Park de Miami.

Región / País TV abierta / cable/satélite Streaming / online Estados Unidos FS1, FOX Deportes, FOX Sports, FOX One FOX Sports App, FOX One, Tubi, Fubo Venezuela TVES, IVC, Televen, Venevisión, ByM Sports, ESPN Béisbol Play, Disney Plus Premium México Canal 9 (Nu9ve), Canal 5, TUDN, ESPN ViX Plus, Disney Plus Premium ​ Puerto Rico WAPA Deportes — ​ República Dominicana VTV Canal 32, Canal 10 Teleantillas, Coral 32 — ​ Cuba Tele Rebelde — ​ Nicaragua Canal 13 Viva Nicaragua — ​

Estados Unidos

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México

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Caribe y otros

Puerto Rico: WAPA Deportes.​

República Dominicana: VTV Canal 32, Canal 10 de Teleantillas, Coral 32.​

Cuba: Tele Rebelde.​

Nicaragua: Canal 13 Viva Nicaragua.

¿A qué hora juegan Venezuela vs. Italia por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Estados Unidos : 8:00 PM (ET) / 5:00 PM (PT)

: 8:00 PM (ET) / 5:00 PM (PT) Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Bolivia: 8:00 PM

8:00 PM Colombia, Panamá, Cuba, Ecuador y Perú: 7:00 PM

7:00 PM México (CDMX), Nicaragua, El Salvador y Guatemala: 6:00 PM

6:00 PM Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 9:00 PM

9:00 PM España: 1:00 AM (madrugada del 17 de marzo)