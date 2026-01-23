Villarreal y Real Madrid protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la fecha 21 de LaLiga 2025/2026 este sábado 24 de enero, cuando se enfrenten en el Estadio de la Cerámica. El encuentro se disputará a las 15:00 horas (ET), 14:00 horas (CDMX) y 21:00 horas (España). El choque promete emociones fuertes por el contexto y la necesidad de ambos equipos de sumar en un tramo clave del campeonato español. No te lo puedes perder.
El Submarino Amarillo llega a este compromiso con la urgencia de reencontrarse con la victoria tras una semana complicada, luego de caer 1-2 ante Ajax en la UEFA Champions League y perder 2-0 frente a Betis en su más reciente presentación liguera. En la otra vereda, el Real Madrid atraviesa un momento mucho más sólido: viene de una contundente goleada 6-1 sobre Mónaco en Champions y de imponerse 2-0 a Levante en LaLiga, resultados que refuerzan su condición de favorito para este exigente cruce como visitante.
Dónde ver Villareal vs. Real Madrid EN VIVO GRATIS en USA, México y otros países
El partido Villareal vs. Real Madrid del sábado 24 de enero de 2026 (jornada 21 de LaLiga 2025‑26) se verá en los operadores oficiales de derechos de LaLiga en cada territorio, con señal lineal de TV y opciones de streaming asociadas.
|País / Región
|Canal(es) de TV principal(es)
|Streaming / señal online asociada
|Estados Unidos
|ESPN Deportes, ESPN (selección), ABC (algunos partidos LaLiga)
|ESPN App / ESPN+, fuboTV
|México
|Sky Sports (sistema de TV de pago), Canal 5 para algunos partidos de LaLiga
|Sky Go / Sky Blue To Go (según operador), ViX+ en Tigo (región centro)
|Guatemala
|Sky Sports (derechos Centroamérica)
|ViX+ en Tigo (Centroamérica)
|El Salvador
|Sky Sports
|ViX+ en Tigo
|Honduras
|Sky Sports
|ViX+ en Tigo
|Nicaragua
|Sky Sports
|ViX+ en Tigo
|Costa Rica
|Sky Sports (se incluye en “Central America” de LaLiga)
|ViX+ en Tigo
|Panamá
|Sky Sports
|ViX+ en Tigo
|República Dominicana
|Sky Sports
|ViX+ en Tigo
|Argentina
|ESPN Latin America / DSports (DGO)
|Star+/ESPN App (si se mantiene paquete digital), DGO (DSports)
|Chile
|ESPN Latin America / DSports
|Plataformas OTT de ESPN / DGO
|Colombia
|ESPN Latin America / DSports
|OTT ESPN / DGO
|Perú
|ESPN Latin America / DSports
|OTT ESPN / DGO
|Uruguay
|ESPN Latin America / DSports
|OTT ESPN / DGO
|Venezuela
|ESPN Latin America / DSports
|OTT ESPN / DGO
|Ecuador
|ESPN Latin America / DSports
|OTT ESPN / DGO
|Bolivia
|ESPN Latin America, Tigo Sports
|Tigo Sports App, OTT ESPN
|Paraguay
|ESPN Latin America, Tigo Sports
|Tigo Sports App, OTT ESPN
|Brasil
|ESPN Brasil
|Star+/ESPN App Brasil
|España
|Movistar Plus+ LaLiga, DAZN LaLiga, LaLiga TV Bar
|App Movistar Plus+, DAZN (DAZN LaLiga)
|Reino Unido
|LaLigaTV a través de Premier Sports/Viaplay; ITV emite algunos encuentros en abierto
|Viaplay (incluye LaLigaTV)
|Irlanda
|Premier Sports / Viaplay
|Viaplay
|Francia
|beIN Sports
|beIN SPORTS CONNECT
|Alemania
|DAZN (LaLiga)
|DAZN
|Italia
|DAZN (LaLiga)
|DAZN
|Portugal
|DAZN Portugal (partidos LaLiga)
|DAZN
|Países Bajos
|Ziggo Sport
|Ziggo GO
|Bélgica
|DAZN
|DAZN
|Suiza
|Blue Sport
|Blue Sport streaming
|Austria
|DAZN
|DAZN
|Dinamarca
|TV 2 Sport
|TV 2 Play
|Suecia
|C More Sport
|C More streaming
|Noruega
|TV 2 Sport
|TV 2 Play
|Polonia
|Eleven Sports, NC+
|Polsat Box Go / OTT local de Eleven
|República Checa
|Nova Sport, Premier Sport
|OTT de Nova / Premier
|Rumanía
|Digi Sport, Prima Sport
|Digi Online / Prima Play
|Turquía
|S Sport
|S Sport Plus
|Canadá
|TSN, RDS (derechos LaLiga)
|TSN Direct, RDS Direct
|Caribe (general)
|SportsMax, ESPN
|SportsMax App, ESPN Play (según país)
|Oriente Medio y Norte de África
|beIN SPORTS
|beIN CONNECT
|India
|Sports18 Network
|JioCinema / OTT asociado a Sports18
|Australia
|Optus Sport
|Optus Sport App
Horarios para ver el partido Villareal vs. Real Madrid EN VIVO este 24 de enero de 2026
- Estados Unidos: 3:00 p.m. (ET), 2:00 p.m. (CT), 1:00 p.m. (MT) y 12:00 p.m. (PT).
- México (CDMX): 2:00 p.m.
- España: 9:00 p.m.
- Perú: 3:00 p.m.
- Ecuador: 3:00 p.m.
- Bolivia: 4:00 p.m.
- Venezuela: 4:00 p.m.
- Argentina: 5:00 p.m.
- Chile: 5:00 p.m.
- Brasil (Brasilia): 5:00 p.m.
- Ciudad: Villareal, España
- Fecha: sábado 24 de enero de 2026
- Horario: 3:00 p.m. (hora de EE.UU. ET), 2:00 p.m. (México), 9:00 p.m. (España)
- Estadio: de la Cerámica
- Jornada: 21 de LaLiga 2025-26.