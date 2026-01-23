Villarreal y Real Madrid se enfrentarán en el Estadio de la Cerámica este sábado 24 de enero (Foto: Composición MAG)
Villarreal y Real Madrid se enfrentarán en el Estadio de la Cerámica este sábado 24 de enero (Foto: Composición MAG)
Enzo Mori
Enzo Mori

Villarreal y Real Madrid protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la fecha 21 de LaLiga 2025/2026 este sábado 24 de enero, cuando se enfrenten en el Estadio de la Cerámica. El encuentro se disputará a las 15:00 horas (ET), 14:00 horas (CDMX) y 21:00 horas (España). El choque promete emociones fuertes por el contexto y la necesidad de ambos equipos de sumar en un tramo clave del campeonato español. No te lo puedes perder.

El Submarino Amarillo llega a este compromiso con la urgencia de reencontrarse con la victoria tras una semana complicada, luego de caer 1-2 ante Ajax en la UEFA Champions League y perder 2-0 frente a Betis en su más reciente presentación liguera. En la otra vereda, el Real Madrid atraviesa un momento mucho más sólido: viene de una contundente goleada 6-1 sobre Mónaco en Champions y de imponerse 2-0 a Levante en LaLiga, resultados que refuerzan su condición de favorito para este exigente cruce como visitante.

Dónde ver Villareal vs. Real Madrid EN VIVO GRATIS en USA, México y otros países

El partido Villareal vs. Real Madrid del sábado 24 de enero de 2026 (jornada 21 de LaLiga 2025‑26) se verá en los operadores oficiales de derechos de LaLiga en cada territorio, con señal lineal de TV y opciones de streaming asociadas.

País / RegiónCanal(es) de TV principal(es)Streaming / señal online asociada
Estados UnidosESPN Deportes, ESPN (selección), ABC (algunos partidos LaLiga) ESPN App / ESPN+, fuboTV
MéxicoSky Sports (sistema de TV de pago), Canal 5 para algunos partidos de LaLiga Sky Go / Sky Blue To Go (según operador), ViX+ en Tigo (región centro) ​
GuatemalaSky Sports (derechos Centroamérica) ​ViX+ en Tigo (Centroamérica) ​
El SalvadorSky Sports ​ViX+ en Tigo ​
HondurasSky Sports ​ViX+ en Tigo ​
NicaraguaSky Sports ​ViX+ en Tigo ​
Costa RicaSky Sports (se incluye en “Central America” de LaLiga) ​ViX+ en Tigo ​
PanamáSky Sports ​ViX+ en Tigo ​
República DominicanaSky Sports ​ViX+ en Tigo ​
ArgentinaESPN Latin America / DSports (DGO) Star+/ESPN App (si se mantiene paquete digital), DGO (DSports)
ChileESPN Latin America / DSports ​Plataformas OTT de ESPN / DGO ​
ColombiaESPN Latin America / DSports ​OTT ESPN / DGO ​
PerúESPN Latin America / DSports ​OTT ESPN / DGO ​
UruguayESPN Latin America / DSports ​OTT ESPN / DGO ​
VenezuelaESPN Latin America / DSports ​OTT ESPN / DGO ​
EcuadorESPN Latin America / DSports​OTT ESPN / DGO ​
BoliviaESPN Latin America, Tigo Sports ​Tigo Sports App, OTT ESPN ​
ParaguayESPN Latin America, Tigo Sports ​Tigo Sports App, OTT ESPN ​
BrasilESPN Brasil ​Star+/ESPN App Brasil ​
EspañaMovistar Plus+ LaLiga, DAZN LaLiga, LaLiga TV Bar App Movistar Plus+, DAZN (DAZN LaLiga)
Reino UnidoLaLigaTV a través de Premier Sports/Viaplay; ITV emite algunos encuentros en abierto Viaplay (incluye LaLigaTV)
IrlandaPremier Sports / Viaplay ​Viaplay ​
FranciabeIN Sports ​beIN SPORTS CONNECT ​
AlemaniaDAZN (LaLiga) DAZN
ItaliaDAZN (LaLiga) DAZN
PortugalDAZN Portugal (partidos LaLiga) ​DAZN
Países BajosZiggo Sport ​Ziggo GO ​
BélgicaDAZN ​DAZN ​
SuizaBlue Sport Blue Sport streaming ​
AustriaDAZN ​DAZN ​
DinamarcaTV 2 Sport ​TV 2 Play ​
SueciaC More Sport ​C More streaming ​
NoruegaTV 2 Sport ​TV 2 Play ​
PoloniaEleven Sports, NC+ ​Polsat Box Go / OTT local de Eleven ​
República ChecaNova Sport, Premier Sport ​OTT de Nova / Premier ​
RumaníaDigi Sport, Prima Sport ​Digi Online / Prima Play ​
TurquíaS Sport ​S Sport Plus ​
CanadáTSN, RDS (derechos LaLiga) ​TSN Direct, RDS Direct ​
Caribe (general)SportsMax, ESPN ​SportsMax App, ESPN Play (según país) ​
Oriente Medio y Norte de ÁfricabeIN SPORTS beIN CONNECT
IndiaSports18 Network ​JioCinema / OTT asociado a Sports18 ​
AustraliaOptus Sport ​Optus Sport App ​

Horarios para ver el partido Villareal vs. Real Madrid EN VIVO este 24 de enero de 2026

  • Estados Unidos: 3:00 p.m. (ET), 2:00 p.m. (CT), 1:00 p.m. (MT) y 12:00 p.m. (PT).
  • México (CDMX): 2:00 p.m.
  • España: 9:00 p.m.
  • Perú: 3:00 p.m.
  • Ecuador: 3:00 p.m.
  • Bolivia: 4:00 p.m.
  • Venezuela: 4:00 p.m.
  • Argentina: 5:00 p.m.
  • Chile: 5:00 p.m.
  • Brasil (Brasilia): 5:00 p.m.

Dónde ver, horario, TV y online para ver Villareal vs. Real Madrid

  • Ciudad: Villareal, España
  • Fecha: sábado 24 de enero de 2026
  • Horario: 3:00 p.m. (hora de EE.UU. ET), 2:00 p.m. (México), 9:00 p.m. (España)
  • Estadio: de la Cerámica
  • Jornada: 21 de LaLiga 2025-26.7
