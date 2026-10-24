Abu Dhabi se prepara para una noche con dos títulos en juego. Este sábado 24 de octubre, el UFC 333 tendrá como combate estelar la defensa del cinturón de peso pluma de Alexander Volkanovski (28-4) ante el invicto Movsar Evloev (20-0), un desafío clave para el legado del campeón. En la pelea coestelar, Merab Dvalishvili (21-5) buscará recuperar el título de peso gallo frente a Petr Yan (20-5). Su tercer enfrentamiento no solo pondrá en disputa el campeonato: también puede marcar un punto de inflexión en el debate sobre el mejor peleador de la historia de la división.

Para ver la pelea Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev EN VIVO y EN DIRECTO te comparto la lista de canales de TV y streaming online disponibles para seguirlo en diferentes partes del mundo.

¿Dónde ver UFC 333: Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev EN VIVO y ONLINE?

UFC 333: Volkanovski vs. Evloev se disputará el sábado 24 de octubre de 2026 en el Etihad Arena de Abu Dabi . Para verlo en Latinoamérica, incluido Perú, México, Argentina y Brasil, la plataforma confirmada es Paramount+; en España, la transmisión estará disponible en HBO Max. En Estados Unidos, el evento será exclusivo de Paramount+, sin emisión simultánea por CBS.

País Canal de TV Streaming online Perú Sin canal lineal confirmado Paramount+ México Sin canal lineal confirmado Paramount+ Argentina Sin canal lineal confirmado Paramount+ Colombia Sin canal lineal confirmado Paramount+ Chile Sin canal lineal confirmado Paramount+ Ecuador Sin canal lineal confirmado Paramount+ Bolivia Sin canal lineal confirmado Paramount+ Paraguay Sin canal lineal confirmado Paramount+ Uruguay Sin canal lineal confirmado Paramount+ Venezuela Sin canal lineal confirmado Paramount+ Brasil Sin canal lineal confirmado Paramount+ Costa Rica Sin canal lineal confirmado Paramount+ El Salvador Sin canal lineal confirmado Paramount+ Guatemala Sin canal lineal confirmado Paramount+ Honduras Sin canal lineal confirmado Paramount+ Nicaragua Sin canal lineal confirmado Paramount+ Panamá Sin canal lineal confirmado Paramount+ República Dominicana Sin canal lineal confirmado Paramount+ Estados Unidos Sin emisión por CBS para este evento Paramount+ España Sin canal lineal confirmado para esta velada; cobertura del equipo de Eurosport HBO Max, con acceso a su oferta deportiva de UFC Reino Unido TNT Sports 2 HBO Max, con acceso a TNT Sports

En España, HBO Max ofrecerá las preliminares desde las 18:00 y la cartelera principal desde las 20:00, en horario peninsular . Para seguir también las preliminares tempranas, la información publicada por Marca señala UFC Fight Pass desde las 16:00. Por tanto, conviene distinguir ambos servicios: HBO Max es la opción para los bloques preliminar y estelar, pero no debe darse por incluida allí la primera parte de la jornada.press-spain.

En México, Paramount+ será la plataforma para seguir toda la función, desde las preliminares tempranas hasta el combate principal . El centro de ayuda del servicio confirma que el UFC 333 estará disponible con cualquier plan. Además, el acuerdo de derechos para Latinoamérica establece que los eventos numerados se incluyen sin un cargo adicional para los suscriptores; no hace falta comprar un pago por evento aparte.

La jornada comenzará a las 08:00, hora del centro de México, mientras que la cartelera principal arrancará al mediodía. Ese último horario marca el comienzo del bloque de peleas estelares, no la salida inmediata de Alexander Volkanovski y Movsar Evloev al octágono.

En Estados Unidos, el UFC 333 se transmitirá exclusivamente por Paramount+ , con toda la cartelera incluida en cualquiera de sus planes y sin un pago adicional de PPV. La plataforma aclara expresamente que esta edición no se emitirá por CBS, aunque otros eventos seleccionados de la UFC sí puedan contar con esa ventana televisiva. También anuncia una opción de transmisión en español.

¿A qué hora pelea Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev por UFC 333?

Los horarios locales de esta tabla están calculados a partir de la programación anunciada: preliminares tempranas a las 10:00 ET, preliminares a las 12:00 ET y cartelera principal a las 14:00 ET de Estados Unidos. Se utiliza el formato de 24 horas.

País o región Preliminares tempranas Preliminares Cartelera principal México — Ciudad de México 08:00 10:00 12:00 Guatemala 08:00 10:00 12:00 El Salvador 08:00 10:00 12:00 Honduras 08:00 10:00 12:00 Nicaragua 08:00 10:00 12:00 Costa Rica 08:00 10:00 12:00 Perú 09:00 11:00 13:00 Colombia 09:00 11:00 13:00 Ecuador — territorio continental 09:00 11:00 13:00 Panamá 09:00 11:00 13:00 Bolivia 10:00 12:00 14:00 Venezuela 10:00 12:00 14:00 República Dominicana 10:00 12:00 14:00 Puerto Rico 10:00 12:00 14:00 Argentina 11:00 13:00 15:00 Uruguay 11:00 13:00 15:00 Paraguay 11:00 13:00 15:00 Chile — Santiago 11:00 13:00 15:00 Brasil — Brasilia y São Paulo 11:00 13:00 15:00 Estados Unidos — Nueva York / Miami 10:00 12:00 14:00 Estados Unidos — Chicago 09:00 11:00 13:00 Estados Unidos — Denver 08:00 10:00 12:00 Estados Unidos — Los Ángeles 07:00 09:00 11:00 España — península y Baleares 16:00 18:00 20:00 España — Canarias 15:00 17:00 19:00 Emiratos Árabes Unidos — Abu Dabi 18:00 20:00 22:00

Cartelera completa UFC 333, Volkanovski vs. Evloev

Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev, pelea por el título de peso pluma

Petr Yan vs. Merab Dvalishvili, pelea por el título de peso mosca

Lone’er Kavanagh vs. Ramazan Temirov, peso mosca

Alexander Volkov vs. Rizvan Kuniev, peso pesado

Aaron Pico vs. Losene Keita, peso pluma

Azamat Murzakanov vs. Dominick Reyes, peso semipesado

Nikita Krylov vs. Abdul Rakhman Yakhyaev, peso semipesado

Abusupiyan Magomedov vs. Cameron Rowston, peso mediano

Grant Dawson vs. Nurullo Aliev, peso ligero

Abubakar Vagaev vs. Jacob Malkoun, peso mediano

Bolaji Oki vs. Daniel Santos, peso pluma

Kody Steele vs. Noah Gugnon, peso ligero

Iasmin Lucindo vs. Nicolle Caliari, peso paja

Colby Thicknesse vs. Asaf Chopurov, peso gallo