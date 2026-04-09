La tensión crece en la recta final de la temporada NBA y el duelo entre Golden State Warriors y Los Angeles Lakers promete ser uno de los más determinantes de la jornada . El partido se disputará este jueves 9 de abril de 2026 desde las 10:00 p.m. (hora ET) en el Chase Center de San Francisco, un escenario donde los locales buscarán hacerse fuertes ante un rival directo en la lucha por posiciones en la Conferencia Oeste.

Los Lakers llegan golpeados tras una dura derrota por 123-87 frente al Oklahoma City Thunder, un resultado que los ha dejado en una situación incómoda al igualar en la tabla con los Houston Rockets. Sin margen de error, el equipo angelino afronta este compromiso con la presión de frenar su caída y mantenerse competitivo en una conferencia cada vez más exigente.

Por su parte, los Warriors reciben un impulso clave con el regreso de Stephen Curry, lo que equilibra —e incluso inclina— la balanza a favor del equipo dirigido por Steve Kerr. Mientras tanto, la ausencia de figuras como Luka Doncic y Austin Reaves complica aún más el panorama para los Lakers, obligando al técnico JJ Redick a replantear su estrategia si quiere cortar la racha negativa y salir con vida de una de las visitas más difíciles de la temporada.

¿Dónde ver Warriors vs. Lakers EN VIVO por NBA hoy 9 de abril de 2026?

Si no quieres perderte este partidazo entre Warriors y Lakers, tienes varias opciones para seguirlo EN VIVO en Estados Unidos. La transmisión estará disponible a través de cadenas como ESPN, TNT y NBA TV , que suelen ofrecer los encuentros más destacados de la jornada NBA, especialmente cuando se trata de duelos con figuras como Stephen Curry y LeBron James.

Para quienes prefieren verlo online, también podrás disfrutar del partido mediante plataformas de streaming como NBA League Pass , que permite seguir los juegos en vivo desde cualquier dispositivo, ya sea celular, tablet o Smart TV. Además, servicios como Hulu + Live TV, YouTube TV o Sling TV incluyen canales deportivos en sus paquetes, lo que te brinda alternativas prácticas para ver el encuentro sin necesidad de cable tradicional.

¿A qué hora juega Warriors vs. Lakers por NBA 2026 en México?

Eastern Time (ET): 10:00 p.m.

10:00 p.m. Central Time (CT): 9:00 p.m.

9:00 p.m. Mountain Time (MT): 8:00 p.m.

8:00 p.m. Pacific Time (PT): 7:00 p.m.