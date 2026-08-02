Los fanáticos se preparan para sintonizar en directo la segunda velada de WWE SummerSlam 2026, estelarizada por el duelo entre Roman Reigns y Seth Rollins en transmisión online y TV. | Crédito: wwe.com / Composición Mag
Los fanáticos se preparan para sintonizar en directo la segunda velada de WWE SummerSlam 2026, estelarizada por el duelo entre Roman Reigns y Seth Rollins en transmisión online y TV. | Crédito: wwe.com / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

Llegó el fin de semana más importante de la lucha libre a nivel mundial. Este sábado 1 y domingo 2 de agosto se lleva a cabo WWE SummerSlam 2026 desde el U.S. Bank Stadium de Minneapolis, la edición número 39 del evento más importante del verano de este deporte de entretenimiento y que paraliza a todos los fanáticos de la empresa encabezada por Triple H. Para la Noche 2 del evento premium en vivo, tenemos un total de seis combates, que te harán vibrar de principio a fin, con la pelea estelar Roman Reigns vs. Seth Rollins, por el Campeonato Mundial de Peso Pesado. A continuación, revisa cuáles son los horarios, canales y la cartelera completa para ver WWE SummerSlam 2026 Noche 2.

Roman Reigns y Seth Rollins cara a cara antes de su esperado choque en la segunda noche de WWE SummerSlam 2026. Consulte la hora de inicio y las opciones de transmisión en vivo. | Crédito: wwe.com / Composición Mag
Roman Reigns y Seth Rollins cara a cara antes de su esperado choque en la segunda noche de WWE SummerSlam 2026. Consulte la hora de inicio y las opciones de transmisión en vivo. | Crédito: wwe.com / Composición Mag

¿A qué hora ver WWE SummerSlam 2026 Noche 2 EN VIVO?

La transmisión de WWE SummerSlam 2026 Noche 2 será a partir de las 18:00 horas Tiempo del Este en Estados Unidos o 15:00 horas Tiempo del Pacífico. Además, aquí te dejo con todos los horarios en diferentes partes del mundo para que puedas seguir este evento.

PAÍSHORARIO
Argentina19:00 horas
Bolivia18:00 horas
Chile18:00 horas
Colombia17:00 horas
Centroamérica16:00 horas
Ecuador17:00 horas
España12:00 a.m. (Domingo 18)
México16:00 horas
Paraguay19:00 horas
Perú17:00 horas
Puerto Rico18:00 horas
República Dominicana18:00 horas
Uruguay19:00 horas
Venezuela18:00 horas

Estos son los horarios para el inicio de la cartelera de WWE SummerSlam 2026 Noche 2. Sigue el minuto a minuto de todos los combates de esta vibrante jornada de lucha libre.

La transmisión oficial de WWE SummerSlam 2026 Night 2 llega a las pantallas de Netflix. Disfrute del combate entre Roman Reigns y Seth Rollins en smart TV o dispositivos móviles. | Crédito: wwe.com / Composición Mag
La transmisión oficial de WWE SummerSlam 2026 Night 2 llega a las pantallas de Netflix. Disfrute del combate entre Roman Reigns y Seth Rollins en smart TV o dispositivos móviles. | Crédito: wwe.com / Composición Mag

¿Dónde ver WWE SummerSlam 2026 Noche 2 EN VIVO?

Este domingo 2 de agosto, tienes la opción de ver WWE SummerSlam 2026 Noche 2 EN VIVO a través de NETFLIX en todo el mundo o ESPN Unlimited únicamente desde Estados Unidos.

Estas son las dos opciones oficiales que tendrás para ver la jornada completa de la primera noche de WWE SummerSlam 2026 desde el U.S. Bank Stadium de Minneápolis, Minnesota.

Cartelera de WWE SummerSlam 2026 Noche 2

  • Campeonato Mundial de Peso Pesado: Roman Reigns (c) vs. Seth Rollins
  • Lucha de Escaleras por el Campeonato Mundial Femenino Interino: Tiffany Stratton vs. Jade Cargill vs. Charlotte Flair vs. Chelsea Green vs. ???
  • Lucha individual: Penta (c) vs. Chad Gable
  • Campeonato Intercontinental: AJ Lee (c) vs. Becky Lynch
  • Campeonato de Estados Unidos: Trick Williams (c) vs. Baron Corbin
  • Por el derecho de ser el retador No. 1 al Campeonato Indiscutido de WWE: Sami Zayn vs. Finn Bálor
  • Lucha individual: Danhausen vs. Dominik Mysterio
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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