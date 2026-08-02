Llegó el fin de semana más importante de la lucha libre a nivel mundial. Este sábado 1 y domingo 2 de agosto se lleva a cabo WWE SummerSlam 2026 desde el U.S. Bank Stadium de Minneapolis, la edición número 39 del evento más importante del verano de este deporte de entretenimiento y que paraliza a todos los fanáticos de la empresa encabezada por Triple H. Para la Noche 2 del evento premium en vivo, tenemos un total de seis combates, que te harán vibrar de principio a fin, con la pelea estelar Roman Reigns vs. Seth Rollins, por el Campeonato Mundial de Peso Pesado. A continuación, revisa cuáles son los horarios, canales y la cartelera completa para ver WWE SummerSlam 2026 Noche 2 .

Roman Reigns y Seth Rollins cara a cara antes de su esperado choque en la segunda noche de WWE SummerSlam 2026. Consulte la hora de inicio y las opciones de transmisión en vivo. | Crédito: wwe.com / Composición Mag

¿A qué hora ver WWE SummerSlam 2026 Noche 2 EN VIVO?

La transmisión de WWE SummerSlam 2026 Noche 2 será a partir de las 18:00 horas Tiempo del Este en Estados Unidos o 15:00 horas Tiempo del Pacífico . Además, aquí te dejo con todos los horarios en diferentes partes del mundo para que puedas seguir este evento.

PAÍS HORARIO Argentina 19:00 horas Bolivia 18:00 horas Chile 18:00 horas Colombia 17:00 horas Centroamérica 16:00 horas Ecuador 17:00 horas España 12:00 a.m. (Domingo 18) México 16:00 horas Paraguay 19:00 horas Perú 17:00 horas Puerto Rico 18:00 horas República Dominicana 18:00 horas Uruguay 19:00 horas Venezuela 18:00 horas

Estos son los horarios para el inicio de la cartelera de WWE SummerSlam 2026 Noche 2. Sigue el minuto a minuto de todos los combates de esta vibrante jornada de lucha libre.

La transmisión oficial de WWE SummerSlam 2026 Night 2 llega a las pantallas de Netflix. Disfrute del combate entre Roman Reigns y Seth Rollins en smart TV o dispositivos móviles. | Crédito: wwe.com / Composición Mag

¿Dónde ver WWE SummerSlam 2026 Noche 2 EN VIVO?

Este domingo 2 de agosto, tienes la opción de ver WWE SummerSlam 2026 Noche 2 EN VIVO a través de NETFLIX en todo el mundo o ESPN Unlimited únicamente desde Estados Unidos.

Estas son las dos opciones oficiales que tendrás para ver la jornada completa de la primera noche de WWE SummerSlam 2026 desde el U.S. Bank Stadium de Minneápolis, Minnesota.

Cartelera de WWE SummerSlam 2026 Noche 2

Campeonato Mundial de Peso Pesado: Roman Reigns (c) vs. Seth Rollins

Roman Reigns (c) vs. Seth Rollins Lucha de Escaleras por el Campeonato Mundial Femenino Interino: Tiffany Stratton vs. Jade Cargill vs. Charlotte Flair vs. Chelsea Green vs. ???

Tiffany Stratton vs. Jade Cargill vs. Charlotte Flair vs. Chelsea Green vs. ??? Lucha individual: Penta (c) vs. Chad Gable

Penta (c) vs. Chad Gable Campeonato Intercontinental: AJ Lee (c) vs. Becky Lynch

AJ Lee (c) vs. Becky Lynch Campeonato de Estados Unidos: Trick Williams (c) vs. Baron Corbin

Trick Williams (c) vs. Baron Corbin Por el derecho de ser el retador No. 1 al Campeonato Indiscutido de WWE: Sami Zayn vs. Finn Bálor

Sami Zayn vs. Finn Bálor Lucha individual: Danhausen vs. Dominik Mysterio