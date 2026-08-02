Llegó el fin de semana más importante de la lucha libre a nivel mundial. Este sábado 1 y domingo 2 de agosto se lleva a cabo WWE SummerSlam 2026 desde el U.S. Bank Stadium de Minneapolis, la edición número 39 del evento más importante del verano de este deporte de entretenimiento y que paraliza a todos los fanáticos de la empresa encabezada por Triple H. Para la Noche 2 del evento premium en vivo, tenemos un total de seis combates, que te harán vibrar de principio a fin, con la pelea estelar Roman Reigns vs. Seth Rollins, por el Campeonato Mundial de Peso Pesado. A continuación, revisa cuáles son los horarios, canales y la cartelera completa para ver WWE SummerSlam 2026 Noche 2.
¿A qué hora ver WWE SummerSlam 2026 Noche 2 EN VIVO?
La transmisión de WWE SummerSlam 2026 Noche 2 será a partir de las 18:00 horas Tiempo del Este en Estados Unidos o 15:00 horas Tiempo del Pacífico. Además, aquí te dejo con todos los horarios en diferentes partes del mundo para que puedas seguir este evento.
|PAÍS
|HORARIO
|Argentina
|19:00 horas
|Bolivia
|18:00 horas
|Chile
|18:00 horas
|Colombia
|17:00 horas
|Centroamérica
|16:00 horas
|Ecuador
|17:00 horas
|España
|12:00 a.m. (Domingo 18)
|México
|16:00 horas
|Paraguay
|19:00 horas
|Perú
|17:00 horas
|Puerto Rico
|18:00 horas
|República Dominicana
|18:00 horas
|Uruguay
|19:00 horas
|Venezuela
|18:00 horas
Estos son los horarios para el inicio de la cartelera de WWE SummerSlam 2026 Noche 2. Sigue el minuto a minuto de todos los combates de esta vibrante jornada de lucha libre.
¿Dónde ver WWE SummerSlam 2026 Noche 2 EN VIVO?
Este domingo 2 de agosto, tienes la opción de ver WWE SummerSlam 2026 Noche 2 EN VIVO a través de NETFLIX en todo el mundo o ESPN Unlimited únicamente desde Estados Unidos.
Estas son las dos opciones oficiales que tendrás para ver la jornada completa de la primera noche de WWE SummerSlam 2026 desde el U.S. Bank Stadium de Minneápolis, Minnesota.
Cartelera de WWE SummerSlam 2026 Noche 2
- Campeonato Mundial de Peso Pesado: Roman Reigns (c) vs. Seth Rollins
- Lucha de Escaleras por el Campeonato Mundial Femenino Interino: Tiffany Stratton vs. Jade Cargill vs. Charlotte Flair vs. Chelsea Green vs. ???
- Lucha individual: Penta (c) vs. Chad Gable
- Campeonato Intercontinental: AJ Lee (c) vs. Becky Lynch
- Campeonato de Estados Unidos: Trick Williams (c) vs. Baron Corbin
- Por el derecho de ser el retador No. 1 al Campeonato Indiscutido de WWE: Sami Zayn vs. Finn Bálor
- Lucha individual: Danhausen vs. Dominik Mysterio