Hemos llegado al día más importante de la lucha libre a nivel mundial. Este sábado 18 de abril empezará WWE Wrestlemania 2026 desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, la edición número 42 del evento más importante de este deporte y que paraliza a todos los fanáticos de la empresa liderada por Triple H. Para la Noche 1 del evento, tenemos un total de 7 combates, que te harán vibrar de principio a fin, con la pelea estelar de Cody Rhodes vs. Randy Orton, por el Campeonato Indiscutido de la WWE. A continuación, revisa cuáles son los horarios, canales y la cartelera completa para ver WWE Wrestlemania 2026 Noche 1 .

WrestleMania 42 es la edición número 42 de WrestleMania, el evento más grande e importante de la empresa de lucha libre: WWE (Imagen hecha por MAG con apoyo de la IA Gemini)

¿A qué hora ver WWE Wrestlemania 2026 Noche 1 EN VIVO?

La transmisión de WWE Wrestlemania 2026 Noche 1 será a partir de las 18:00 horas Tiempo del Este en Estados Unidos o 15:00 horas Tiempo del Pacífico . Además, aquí te dejo con todos los horarios en diferentes partes del mundo para que puedas seguir este evento.

Argentina 19:00 horas Bolivia 18:00 horas Chile 18:00 horas Colombia 17:00 horas Centroamérica 16:00 horas Ecuador 17:00 horas España 12:00 a.m. (Domingo 18) México 16:00 horas Paraguay 19:00 horas Perú 17:00 horas Puerto Rico 18:00 horas República Dominicana 18:00 horas Uruguay 19:00 horas Venezuela 18:00 horas

Estos son los horarios para el inicio de la cartelera de WWE Wrestlemania 2026 Noche 1. Sigue el minuto a minuto de todos los combates de esta vibrante jornada de lucha libre.

¿Dónde ver WWE Wrestlemania 2026 Noche 1 EN VIVO?

Este sábado 18 de abril, tienes la opción de ver WWE Wrestlemania 2026 Noche 1 EN VIVO a través de NETFLIX en todo el mundo o Peacock únicamente desde Estados Unidos.

Estas son las dos opciones oficiales que tendrás para ver la jornada completa de la primera noche de WWE Wrestlemania 2026 desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

Cartelera de WWE Wrestlemania 2026 Noche 1

Campeonato Indiscutido de WWE: Cody Rhodes (c) vs. Randy Orton

Cody Rhodes (c) vs. Randy Orton Campeonato Mundial Femenino: Stephanie Vaquer (c) vs. Liv Morgan

Stephanie Vaquer (c) vs. Liv Morgan Lucha individual: Seth Rollins vs. Gunther

Seth Rollins vs. Gunther Campeonato Intercontinental Femenino: AJ Lee (c) vs. Becky Lynch

AJ Lee (c) vs. Becky Lynch Campeonato Femenino en Parejas de WWE (Fatal 4-Way): Nia Jax & Lash Legend (c)vs. Charlotte Flair & Alexa Blissvs. The Bella Twinsvs. Bayley & Lyra Valkyria

Nia Jax & Lash Legend (c)vs. Charlotte Flair & Alexa Blissvs. The Bella Twinsvs. Bayley & Lyra Valkyria Lucha sin reglas (Unsanctioned Match): Drew McIntyre vs. Jacob Fatu

Drew McIntyre vs. Jacob Fatu Lucha en equipos (6-Man Tag Team): LA Knight & The Usosvs. Logan Paul, Austin Theory & IShowSpeed

Cabe señalar que el día domingo 19 de abril se llevará a cabo la Noche 2 de WWE Wrestlemania, desde el mismo escenario en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. La cartelera tendrá nuevos combates, con la estelar de CM Punk vs. Roman Reigns por el Campeonato Mundial de la WWE.