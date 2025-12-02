La Final de la Copa Centroamericana 2025 llega a su emocionante desenlace en Guatemala, donde Xelajú MC y Liga Deportiva Alajuelense definirán al nuevo campeón regional de la Concacaf. Tras el empate 1-1 en el partido de ida disputado en Costa Rica, la serie queda completamente abierta y la expectativa es máxima para el duelo de vuelta en el Estadio Cementos Progreso, que se espera esté abarrotado. El equipo guatemalteco, dirigido por Amarini Villatoro, llega con la moral alta tras conseguir un valioso empate de visitante y buscará el título histórico ante su público. La definición por el título está programada para este miércoles 3 de diciembre a partir de las 20:00 hrs (Hora de Ciudad de Guatemala). Si estás en Estados Unidos, México y otros países de Centroamérica, te comparto cómo y dónde ver el partido en vivo en directo online desde cualquier dispositivo móvil.

Por su parte, la LDA Alajuelense, actual campeón defensor del torneo, busca reafirmar su hegemonía en Centroamérica bajo la dirección de Machillo Ramírez. Los Manudos llegan en un gran momento, confirmando su liderato absoluto en la fase regular del fútbol costarricense con una reciente victoria 2-0 sobre Cartaginés. El equipo costarricense intentará hacerse fuerte de visitante para alzar el trofeo más importante de la región.

Xelajú MC y LDA Alajuelense definieron al campeón de Concacaf. Descubre aquí quién ganó la gran final y levantó el trofeo del 2025. | Crédito: concacaf.com

Dónde ver Xelajú MC — LDA Alajuelense MC EN VIVO por TV y Streaming Online

Estos son los canales de televisión y señal online para ver el partido entre Xelajú MC — LDA Alajuelense MC EN VIVO EN DIRECTO ONLINE por televisión y plataformas streaming online. La transmisión de la Final de la Copa Centroamericana Concacaf 2025 estará disponible para los aficionados a través de diversos canales internacionales. Esto incluye a ESPN | Disney+ (en Centroamérica, Caribe y Sudamérica), Tubi (para México), FOX Sports 2 (en Estados Unidos, en inglés), CONCACAF GO y el Canal Oficial de Concacaf en YouTube (en Canadá y el resto del Mundo). Para el resto de las regiones, la Concacaf utilizará sus plataformas oficiales de streaming (aplican restricciones geográficas).

Región/País Televisión (TV) Streaming Online Estados Unidos (USA) Fox Sports 2 fuboTV, Foxsports.com y FOX Sports App México No disponible en TV abierta ni cable Tubi (Gratuito) Canadá No disponible en TV abierta ni cable Concacaf GO (App Oficial de Concacaf), Concacaf Official YouTube (Gratuito) Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) ESPN Norte Disney+ Premium Norte Sudamérica No disponible en TV abierta ni cable Disney+ Premium Caribe ESPN Norte (solo en Bélice) Disney+ Premium Caribe Europa y otros No disponible en TV abierta ni cable Concacaf GO (App Oficial de Concacaf), Concacaf Official YouTube (Gratuito)

LD Alajuelense y Xelajú MC empataron 1-1 en el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana Concacaf 2025 en el Estadio Alejandro Morera Soto en Alajuela, Costa Rica. | Crédito: concacaf.com

Alineaciones posibles de Xelajú MC — LDA Alajuelense

Xelajú Mario Camposeco: Rubén Darío Silva; Widvin Tebalán, Kevin Ruiz García, Manuel Romero Galeano, Raúl Fernando Calderón Hernández; Romario Luiz Da Silva, Juan Luis Cardona, Jorge Aparicio, Yilton Díaz; Pedro Federico Báez, Antonio de Jesús López. DT: Amarini Villatoro.

Liga Deportiva Alajuelense: Bayron Mora; Fernando Jose Piñar Piñar, Guillermo Villalobos, Alexis Gamboa, Ronald Matarrita; Anthony Hernández, Celso Borges, Rashir Parkins, Creichel Pérez; Joel Campbell, Ronaldo Cisneros. DT: Óscar Ramírez.

Día, hora, TV y online para ver Xelajú MC — LDA Alajuelense

Partido: Xelajú MC — LDA Alajuelense MC

Fecha: Miércoles, 03 de diciembre de 2025

Horario: 6:00 p.m. PT / 7:00 p.m. MT / 8:00 p.m. CT / 9:00 p.m. ET

Estadio: Estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala, Guatemala