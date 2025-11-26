Un encuentro de pronóstico reservado. Xolos de Tijuana y Tigres UANL estarán cara a cara este miércoles 26 de noviembre (en México) por la ida de los cuartos de final de la Liguilla MX 2025. El partido se disputará en el Estadio Caliente y tú no te lo puedes perder. Es por eso que en esta nota te compartiré la hora en que se escuchará el pitazo inicial y los canales que transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO tanto en el país local, como en otras naciones.
Hay que decir que Xolos de Tijuana clasificó a esta instancia del certamen a través del Play In, donde venció 3-1 a Juárez. Tigres UANL, en tanto, lo hizo quedando en el segundo lugar de la competición, que fue producto de firmar 10 triunfos, 6 empates y 1 derrota. Por todo ello, ‘los Felinos’ son favoritos en esta llave.
¿A qué hora ver EN VIVO el Xolos de Tijuana vs. Tigres UANL por la Liguilla MX 2025 en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego el Xolos de Tijuana vs. Tigres UANL por la ida de los cuartos de final de la Liguilla MX 2025, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 12:00 am del jueves 27 de noviembre
- Estados Unidos (CT): 11:00 pm del miércoles 26 de noviembre
- Estados Unidos (MT): 10:00 pm del miércoles 26 de noviembre
- Estados Unidos (PT): 09:00 pm del miércoles 26 de noviembre
- México (CDMX): 11:00 pm del miércoles 26 de noviembre
- Argentina: 2:00 am del jueves 27 de noviembre
- Brasil (Brasilia): 02:00 am del jueves 27 de noviembre
- Uruguay: 02:00 am del jueves 27 de noviembre
- Chile (Santiago): 02:00 am del jueves 27 de noviembre
- Paraguay: 02:00 am del jueves 27 de noviembre
- Bolivia: 01:00 am del jueves 27 de noviembre
- Venezuela: 01:00 am del jueves 27 de noviembre
- Ecuador: 12:00 am del jueves 27 de noviembre
- Perú: 12:00 am del jueves 27 de noviembre
- Colombia: 12:00 am del jueves 27 de noviembre
¿Qué canal transmite EN VIVO el Xolos de Tijuana vs. Tigres UANL por la Liguilla MX 2025?
Definitivamente, se podrá ver el Xolos de Tijuana vs. Tigres UANL por la ida de los cuartos de final de la Liguilla MX 2025. Si te encuentras en México, Estados Unidos o Puerto Rico, te alegrará saber que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de los siguientes canales y servicios de streaming.
- México: TUDN, FOX México, FOX One, Caliente TV
- Estados Unidos TUDN, ViX
- Puerto Rico: ViX
Alineaciones posibles del Xolos de Tijuana vs. Tigres UANL
- Xolos de Tijuana: J. Rodríguez, R. Fernández, J. Porozo, J. Gómez, J. Vega, U. Bilbao, I. Tona, R. Arciga, K. Castañeda, D. F. Blanco, M. El Ghezouani.
- Tigres UANL: N. Guzmán, J. Aquino, Joaquim, M. Farfan, J. Angulo, F. Gorriarán, D. Sanchez, M. Flores, Rômulo, Á. Correa y A. Gignac.