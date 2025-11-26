Un encuentro de pronóstico reservado. Xolos de Tijuana y Tigres UANL estarán cara a cara este miércoles 26 de noviembre (en México) por la ida de los cuartos de final de la Liguilla MX 2025. El partido se disputará en el Estadio Caliente y tú no te lo puedes perder. Es por eso que en esta nota te compartiré la hora en que se escuchará el pitazo inicial y los canales que transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO tanto en el país local, como en otras naciones.

Hay que decir que Xolos de Tijuana clasificó a esta instancia del certamen a través del Play In, donde venció 3-1 a Juárez. Tigres UANL, en tanto, lo hizo quedando en el segundo lugar de la competición, que fue producto de firmar 10 triunfos, 6 empates y 1 derrota. Por todo ello, ‘los Felinos’ son favoritos en esta llave.

El Xolos de Tijuana vs. Tigres UANL por la Liguilla MX 2025 apunta a ser un partido vibrante. (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP) / JULIO CESAR AGUILAR

¿A qué hora ver EN VIVO el Xolos de Tijuana vs. Tigres UANL por la Liguilla MX 2025 en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego el Xolos de Tijuana vs. Tigres UANL por la ida de los cuartos de final de la Liguilla MX 2025, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 12:00 am del jueves 27 de noviembre

Estados Unidos (CT): 11:00 pm del miércoles 26 de noviembre

Estados Unidos (MT): 10:00 pm del miércoles 26 de noviembre

Estados Unidos (PT): 09:00 pm del miércoles 26 de noviembre

México (CDMX): 11:00 pm del miércoles 26 de noviembre

Argentina: 2:00 am del jueves 27 de noviembre

Brasil (Brasilia): 02:00 am del jueves 27 de noviembre

Uruguay: 02:00 am del jueves 27 de noviembre

Chile (Santiago): 02:00 am del jueves 27 de noviembre

Paraguay: 02:00 am del jueves 27 de noviembre

Bolivia: 01:00 am del jueves 27 de noviembre

Venezuela: 01:00 am del jueves 27 de noviembre

Ecuador: 12:00 am del jueves 27 de noviembre

Perú: 12:00 am del jueves 27 de noviembre

Colombia: 12:00 am del jueves 27 de noviembre

El último partido que protagonizaron Xolos de Tijuana y Tigres UANL fue el 25 de octubre de 2025 por la fecha 15 del Apertura de la Liga MX 2025. Aquella vez, ‘los Felinos’ ganaron 2-0. (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP) / JULIO CESAR AGUILAR

¿Qué canal transmite EN VIVO el Xolos de Tijuana vs. Tigres UANL por la Liguilla MX 2025?

Definitivamente, se podrá ver el Xolos de Tijuana vs. Tigres UANL por la ida de los cuartos de final de la Liguilla MX 2025. Si te encuentras en México, Estados Unidos o Puerto Rico, te alegrará saber que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de los siguientes canales y servicios de streaming.

México: TUDN, FOX México, FOX One, Caliente TV

Estados Unidos TUDN, ViX

Puerto Rico: ViX

Alineaciones posibles del Xolos de Tijuana vs. Tigres UANL

Xolos de Tijuana: J. Rodríguez, R. Fernández, J. Porozo, J. Gómez, J. Vega, U. Bilbao, I. Tona, R. Arciga, K. Castañeda, D. F. Blanco, M. El Ghezouani.

Tigres UANL: N. Guzmán, J. Aquino, Joaquim, M. Farfan, J. Angulo, F. Gorriarán, D. Sanchez, M. Flores, Rômulo, Á. Correa y A. Gignac.