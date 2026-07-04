Canadá y Marruecos se verán las caras en el Estadio Houston este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. El partido es imperdible. Por esa razón, descubre en esta nota a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Canadá vs. Marruecos en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Canadá vs. Marruecos por el Mundial 2026 este sábado 4 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 1:00 pm
- Estados Unidos (CT): 12:00 pm
- Estados Unidos (MT): 11:00 am
- Estados Unidos (PT): 10:00 am
- México (CDMX): 11:00 am
- España: 7:00 pm
- Puerto Rico: 1:00 pm
- República Dominicana: 1:00 pm
- Panamá: 12:00 pm
- Costa Rica: 11:00 am
- El Salvador: 11:00 am
- Guatemala: 11:00 am
- Honduras: 11:00 am
- Nicaragua: 11:00 am
- Argentina: 2:00 pm
- Brasil (Brasilia): 2:00 pm
- Uruguay: 2:00 pm
- Chile (Santiago): 1:00 pm
- Paraguay: 2:00 pm
- Bolivia: 1:00 pm
- Venezuela: 1:00 pm
- Ecuador: 12:00 pm
- Perú: 12:00 pm
- Colombia: 12:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Canadá vs. Marruecos?
El Canadá vs. Marruecos por el Mundial 2026 se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 4 de julio a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
- México: ViX Mexico
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
- Alemania: SRF zwei, MagentaTV
- Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+
- Brasil: CazéTV, Disney+ Premium Brazil
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
- Costa Rica: FOX+
- El Salvador: Tigo Sports El Salvador
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua
- República Dominicana: Pio Deportes