Canadá y Marruecos se verán las caras en el Estadio Houston este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. El partido es imperdible. Por esa razón, descubre en esta nota a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Canadá vs. Marruecos por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Canadá vs. Marruecos en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Canadá vs. Marruecos por el Mundial 2026 este sábado 4 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 1:00 pm

Estados Unidos (CT): 12:00 pm

Estados Unidos (MT): 11:00 am

Estados Unidos (PT): 10:00 am

México (CDMX): 11:00 am

España: 7:00 pm

Puerto Rico: 1:00 pm

República Dominicana: 1:00 pm

Panamá: 12:00 pm

Costa Rica: 11:00 am

El Salvador: 11:00 am

Guatemala: 11:00 am

Honduras: 11:00 am

Nicaragua: 11:00 am

Argentina: 2:00 pm

Brasil (Brasilia): 2:00 pm

Uruguay: 2:00 pm

Chile (Santiago): 1:00 pm

Paraguay: 2:00 pm

Bolivia: 1:00 pm

Venezuela: 1:00 pm

Ecuador: 12:00 pm

Perú: 12:00 pm

Colombia: 12:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Canadá vs. Marruecos?

El Canadá vs. Marruecos por el Mundial 2026 se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 4 de julio a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio

México: ViX Mexico

España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

Alemania: SRF zwei, MagentaTV

Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+

Brasil: CazéTV, Disney+ Premium Brazil

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO

Costa Rica: FOX+

El Salvador: Tigo Sports El Salvador

Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua

República Dominicana: Pio Deportes