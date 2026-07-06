Los octavos de final del Mundial 2026 presentan uno de los encuentros más esperados del torneo. Estados Unidos, impulsado por su condición de anfitrión, recibe a Bélgica en un duelo decisivo que promete intensidad, figuras de primer nivel y un boleto a la siguiente ronda en juego.
Si quieres seguir el partido completamente EN VIVO, aquí encontrarás a qué hora juega Estados Unidos vs. Bélgica, además de los canales de televisión abierta, señales de cable y plataformas online que transmitirán el compromiso en Estados Unidos, México y distintos países de Latinoamérica. Continúa leyendo para conocer todos los detalles.
¿A qué hora juega Estados Unidos vs. Bélgica hoy?
Estados Unidos y Bélgica se enfrentan este lunes 6 de julio en el Estadio Seattle, por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro comenzará en los siguientes horarios:
|País
|Hora
|México
|18:00
|Guatemala
|18:00
|Honduras
|18:00
|El Salvador
|18:00
|Nicaragua
|18:00
|Costa Rica
|18:00
|Perú
|19:00
|Colombia
|19:00
|Ecuador
|19:00
|Panamá
|19:00
|Estados Unidos (CDT)
|19:00
|Chile
|20:00
|Bolivia
|20:00
|Venezuela
|20:00
|Paraguay
|20:00
|Estados Unidos (EDT)
|20:00
|Argentina
|21:00
|Uruguay
|21:00
|Brasil
|21:00
|España
|02:00 del martes 7 de julio
¿Qué canal transmite Estados Unidos vs. Bélgica EN VIVO por país?
En Estados Unidos, el Mundial 2026 puede seguirse tanto por televisión abierta como por señales de cable y streaming.
Los canales gratuitos más destacados son FOX y Telemundo, disponibles en gran parte del país mediante televisión abierta, mientras que FS1, Universo y Peacock complementan la cobertura oficial del torneo.
En el resto de los países, la transmisión del partido estará disponible exclusivamente a través de servicios de cable o plataformas de streaming por suscripción.
|País
|Canal de TV autorizado
|Estados Unidos
|FOX (TV abierta), FS1, Telemundo (TV abierta), Universo
|Estados Unidos (streaming)
|Peacock
|México
|ViX Premium
|Argentina
|DirecTV Sports y DGO
|Chile
|DirecTV Sports y DGO
|Perú
|DirecTV Sports y DGO
|Colombia
|DirecTV Sports y DGO
|Ecuador
|DirecTV Sports y DGO
|Uruguay
|DirecTV Sports y DGO
|Paraguay
|DirecTV Sports y DGO
|Bolivia
|DirecTV Sports y DGO
|Venezuela
|DirecTV Sports y DGO
|Centroamérica
|Tigo Sports