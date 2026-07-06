Estados Unidos y Bélgica se enfrentan este lunes 6 de julio en el Estadio Seattle, por los octavos de final del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Estados Unidos y Bélgica se enfrentan este lunes 6 de julio en el Estadio Seattle, por los octavos de final del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Jorge Villanes
Jorge Villanes

Los octavos de final del Mundial 2026 presentan uno de los encuentros más esperados del torneo. Estados Unidos, impulsado por su condición de anfitrión, recibe a Bélgica en un duelo decisivo que promete intensidad, figuras de primer nivel y un boleto a la siguiente ronda en juego.

Si quieres seguir el partido completamente EN VIVO, aquí encontrarás a qué hora juega Estados Unidos vs. Bélgica, además de los canales de televisión abierta, señales de cable y plataformas online que transmitirán el compromiso en Estados Unidos, México y distintos países de Latinoamérica. Continúa leyendo para conocer todos los detalles.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs. Bélgica hoy?

Estados Unidos y Bélgica se enfrentan este lunes 6 de julio en el Estadio Seattle, por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro comenzará en los siguientes horarios:

PaísHora
México18:00
Guatemala18:00
Honduras18:00
El Salvador18:00
Nicaragua18:00
Costa Rica18:00
Perú19:00
Colombia19:00
Ecuador19:00
Panamá19:00
Estados Unidos (CDT)19:00
Chile20:00
Bolivia20:00
Venezuela20:00
Paraguay20:00
Estados Unidos (EDT)20:00
Argentina21:00
Uruguay21:00
Brasil21:00
España02:00 del martes 7 de julio

¿Qué canal transmite Estados Unidos vs. Bélgica EN VIVO por país?

En Estados Unidos, el Mundial 2026 puede seguirse tanto por televisión abierta como por señales de cable y streaming.

Los canales gratuitos más destacados son FOX y Telemundo, disponibles en gran parte del país mediante televisión abierta, mientras que FS1, Universo y Peacock complementan la cobertura oficial del torneo.

En el resto de los países, la transmisión del partido estará disponible exclusivamente a través de servicios de cable o plataformas de streaming por suscripción.

PaísCanal de TV autorizado
Estados UnidosFOX (TV abierta), FS1, Telemundo (TV abierta), Universo
Estados Unidos (streaming)Peacock
MéxicoViX Premium
ArgentinaDirecTV Sports y DGO
ChileDirecTV Sports y DGO
PerúDirecTV Sports y DGO
ColombiaDirecTV Sports y DGO
EcuadorDirecTV Sports y DGO
UruguayDirecTV Sports y DGO
ParaguayDirecTV Sports y DGO
BoliviaDirecTV Sports y DGO
VenezuelaDirecTV Sports y DGO
CentroaméricaTigo Sports

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