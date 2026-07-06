Los octavos de final del Mundial 2026 presentan uno de los encuentros más esperados del torneo. Estados Unidos, impulsado por su condición de anfitrión, recibe a Bélgica en un duelo decisivo que promete intensidad, figuras de primer nivel y un boleto a la siguiente ronda en juego.

Si quieres seguir el partido completamente EN VIVO, aquí encontrarás a qué hora juega Estados Unidos vs. Bélgica, además de los canales de televisión abierta, señales de cable y plataformas online que transmitirán el compromiso en Estados Unidos, México y distintos países de Latinoamérica. Continúa leyendo para conocer todos los detalles.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs. Bélgica hoy?

Estados Unidos y Bélgica se enfrentan este lunes 6 de julio en el Estadio Seattle, por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro comenzará en los siguientes horarios:

País Hora México 18:00 Guatemala 18:00 Honduras 18:00 El Salvador 18:00 Nicaragua 18:00 Costa Rica 18:00 Perú 19:00 Colombia 19:00 Ecuador 19:00 Panamá 19:00 Estados Unidos (CDT) 19:00 Chile 20:00 Bolivia 20:00 Venezuela 20:00 Paraguay 20:00 Estados Unidos (EDT) 20:00 Argentina 21:00 Uruguay 21:00 Brasil 21:00 España 02:00 del martes 7 de julio

¿Qué canal transmite Estados Unidos vs. Bélgica EN VIVO por país?

En Estados Unidos, el Mundial 2026 puede seguirse tanto por televisión abierta como por señales de cable y streaming.

Los canales gratuitos más destacados son FOX y Telemundo, disponibles en gran parte del país mediante televisión abierta, mientras que FS1, Universo y Peacock complementan la cobertura oficial del torneo.

En el resto de los países, la transmisión del partido estará disponible exclusivamente a través de servicios de cable o plataformas de streaming por suscripción.