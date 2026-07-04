Paraguay y Francia se enfrentarán este sábado 4 de julio en el Lincoln Financial Field de Filadelfia por un lugar en los cuartos de final del Mundial FIFA 2026. Sobre el papel, la eliminatoria enfrenta a dos selecciones construidas desde ideas completamente opuestas: una Francia que ha convertido el ataque en su principal argumento para aspirar al título y una Albirroja que ha llegado hasta esta instancia gracias a la solidez defensiva que Gustavo Alfaro consiguió instalar en el equipo.

La selección paraguaya aterriza en los octavos impulsada por una de las mayores sorpresas del torneo. Después de resistir durante 120 minutos y eliminar a Alemania en una dramática tanda de penaltis, el conjunto guaraní se ganó el derecho de desafiar a otro gigante europeo. Orlando Gill fue el héroe de aquella noche, pero la clasificación también confirmó la fortaleza colectiva de un equipo que sabe competir cuando el margen de error desaparece.

El desafío será todavía mayor frente a una Francia que atraviesa uno de los momentos ofensivos más brillantes de la era Didier Deschamps. Les Bleus han marcado 13 goles en cuatro partidos y todavía no han bajado de los tres tantos por encuentro. Kylian Mbappé lidera la estadística, pero la amenaza francesa se extiende mucho más allá de su capitán gracias al talento de Michael Olise, Ousmane Dembélé y Bradley Barcola.

La historia añade además un matiz especial a la eliminatoria. Hace 28 años, Paraguay estuvo a pocos minutos de forzar los penaltis contra Francia en los octavos de final del Mundial de 1998. Un gol de oro de Laurent Blanc en la prórroga acabó con el sueño guaraní. Este sábado, la Albirroja vuelve a encontrarse con el mismo rival en una instancia similar, aunque con la oportunidad de escribir un desenlace diferente.

TL;DR del Francia vs. Paraguay

🏆 Octavos de final del Mundial FIFA 2026 .

. 📍 Lincoln Financial Field de Filadelfia.

de Filadelfia. 🇫🇷 Francia ha marcado 13 goles en cuatro partidos.

ha marcado en cuatro partidos. 🇵🇾 Paraguay eliminó a Alemania en la tanda de penaltis.

eliminó a Alemania en la tanda de penaltis. ⚽ Kylian Mbappé suma seis goles en el torneo.

suma seis goles en el torneo. 🎟️ El ganador enfrentará a Marruecos o Canadá en cuartos de final.

¿Dónde ver Francia vs. Paraguay EN VIVO hoy? Canales de TV, streaming y horarios por país

El partido entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial FIFA 2026 se jugará este sábado 4 de julio en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania. A continuación, consulta los horarios y las señales oficiales para seguir el encuentro en América Latina, Estados Unidos y España.

País Hora local TV abierta / Cable Streaming México 3:00 p.m. Azteca 7, Canal 5, TUDN ViX Premium Guatemala 3:00 p.m. Tigo Sports Tigo Sports App Honduras 3:00 p.m. Canal Deportes TVC Deportestvc.com El Salvador 3:00 p.m. Canal 4 TCS TCS Go Nicaragua 3:00 p.m. Canal 10 Claro Video Costa Rica 4:00 p.m. Teletica Canal 7, Repretel TD Max Panamá 4:00 p.m. RPC TV, TVMAX TVMAX Plus Colombia 4:00 p.m. Caracol TV, Canal RCN Caracol Play Ecuador 4:00 p.m. Teleamazonas, DSports DGO Perú 4:00 p.m. América TV, DSports DGO Estados Unidos (ET) 5:00 p.m. FOX, Telemundo FOX One, Peacock Bolivia 5:00 p.m. Tigo Sports, DSports DGO Venezuela 5:00 p.m. Televen, DSports DGO República Dominicana 5:00 p.m. CDN Deportes CDN App Puerto Rico 5:00 p.m. Telemundo PR Peacock Paraguay 6:00 p.m. SNT, Telefuturo, Tigo Sports Tigo Sports App Chile 6:00 p.m. Chilevisión, DSports DGO Argentina 6:00 p.m. Telefe, TyC Sports, DSports Mi Telefe, TyC Sports Play, DGO Uruguay 6:00 p.m. Canal 4, Canal 10, DSports DGO Brasil 6:00 p.m. Globo, SporTV Globoplay España 11:00 p.m. TVE La 1, DAZN DAZN App, RTVE Play

Posibles alineaciones

Paraguay

Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José María Canale, Júnior Alonso; Miguel Almirón, Diego Gómez, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza; Julio Enciso.

DT: Gustavo Alfaro.

Francia

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola; Kylian Mbappé.

DT: Didier Deschamps.

Tres futbolistas que pueden marcar la diferencia

Kylian Mbappé (Francia)

El capitán francés llega como la principal referencia ofensiva del torneo. Su velocidad, capacidad de definición y experiencia en grandes escenarios lo convierten en una amenaza permanente.

Julio Enciso (Paraguay)

La principal carta ofensiva de la Albirroja. Su habilidad para romper líneas y generar desequilibrio puede ser fundamental en los contragolpes.

Michael Olise (Francia)

Uno de los futbolistas más determinantes de la selección francesa. Su creatividad entre líneas ha sido clave para abrir defensas cerradas durante el campeonato.

Lectura de Noé Yactayo

“Paraguay ya consiguió algo que parecía improbable cuando comenzó la fase eliminatoria: eliminar a Alemania. Ahora afronta un desafío diferente porque Francia no solo tiene más talento individual, sino también más recursos para encontrar soluciones cuando el partido se complica. La sensación es que la Albirroja necesitará otro encuentro perfecto en defensa para mantenerse con vida. Si consigue transformar el duelo en una batalla táctica y emocional, tendrá opciones reales de competir hasta el final. Si Francia encuentra espacios en los primeros minutos, el peso de su ataque puede terminar marcando diferencias”.