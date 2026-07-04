FILADELFIA, PENSILVANIA (ESTADOS UNIDOS), 04/07/2026.- ¿Dónde ver Francia vs. Paraguay EN VIVO? Revisa horarios, canales de transmisión, streaming y todos los detalles de los octavos de final del Mundial FIFA 2026. FOTO DE FREDERIC J. BROWN PARA AFP
FILADELFIA, PENSILVANIA (ESTADOS UNIDOS), 04/07/2026.- ¿Dónde ver Francia vs. Paraguay EN VIVO? Revisa horarios, canales de transmisión, streaming y todos los detalles de los octavos de final del Mundial FIFA 2026. FOTO DE FREDERIC J. BROWN PARA AFP
/ FREDERIC J. BROWN
Noé Yactayo
Noé Yactayo

Paraguay y Francia se enfrentarán este sábado 4 de julio en el Lincoln Financial Field de Filadelfia por un lugar en los cuartos de final del Mundial FIFA 2026. Sobre el papel, la eliminatoria enfrenta a dos selecciones construidas desde ideas completamente opuestas: una Francia que ha convertido el ataque en su principal argumento para aspirar al título y una Albirroja que ha llegado hasta esta instancia gracias a la solidez defensiva que Gustavo Alfaro consiguió instalar en el equipo.

La selección paraguaya aterriza en los octavos impulsada por una de las mayores sorpresas del torneo. Después de resistir durante 120 minutos y eliminar a Alemania en una dramática tanda de penaltis, el conjunto guaraní se ganó el derecho de desafiar a otro gigante europeo. Orlando Gill fue el héroe de aquella noche, pero la clasificación también confirmó la fortaleza colectiva de un equipo que sabe competir cuando el margen de error desaparece.

El desafío será todavía mayor frente a una Francia que atraviesa uno de los momentos ofensivos más brillantes de la era Didier Deschamps. Les Bleus han marcado 13 goles en cuatro partidos y todavía no han bajado de los tres tantos por encuentro. Kylian Mbappé lidera la estadística, pero la amenaza francesa se extiende mucho más allá de su capitán gracias al talento de Michael Olise, Ousmane Dembélé y Bradley Barcola.

La historia añade además un matiz especial a la eliminatoria. Hace 28 años, Paraguay estuvo a pocos minutos de forzar los penaltis contra Francia en los octavos de final del Mundial de 1998. Un gol de oro de Laurent Blanc en la prórroga acabó con el sueño guaraní. Este sábado, la Albirroja vuelve a encontrarse con el mismo rival en una instancia similar, aunque con la oportunidad de escribir un desenlace diferente.

TL;DR del Francia vs. Paraguay

  • 🏆 Octavos de final del Mundial FIFA 2026.
  • 📍 Lincoln Financial Field de Filadelfia.
  • 🇫🇷 Francia ha marcado 13 goles en cuatro partidos.
  • 🇵🇾 Paraguay eliminó a Alemania en la tanda de penaltis.
  • Kylian Mbappé suma seis goles en el torneo.
  • 🎟️ El ganador enfrentará a Marruecos o Canadá en cuartos de final.

¿Dónde ver Francia vs. Paraguay EN VIVO hoy? Canales de TV, streaming y horarios por país

El partido entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial FIFA 2026 se jugará este sábado 4 de julio en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania. A continuación, consulta los horarios y las señales oficiales para seguir el encuentro en América Latina, Estados Unidos y España.

PaísHora localTV abierta / CableStreaming
México3:00 p.m.Azteca 7, Canal 5, TUDNViX Premium
Guatemala3:00 p.m.Tigo SportsTigo Sports App
Honduras3:00 p.m.Canal Deportes TVCDeportestvc.com
El Salvador3:00 p.m.Canal 4 TCSTCS Go
Nicaragua3:00 p.m.Canal 10Claro Video
Costa Rica4:00 p.m.Teletica Canal 7, RepretelTD Max
Panamá4:00 p.m.RPC TV, TVMAXTVMAX Plus
Colombia4:00 p.m.Caracol TV, Canal RCNCaracol Play
Ecuador4:00 p.m.Teleamazonas, DSportsDGO
Perú4:00 p.m.América TV, DSportsDGO
Estados Unidos (ET)5:00 p.m.FOX, TelemundoFOX One, Peacock
Bolivia5:00 p.m.Tigo Sports, DSportsDGO
Venezuela5:00 p.m.Televen, DSportsDGO
República Dominicana5:00 p.m.CDN DeportesCDN App
Puerto Rico5:00 p.m.Telemundo PRPeacock
Paraguay6:00 p.m.SNT, Telefuturo, Tigo SportsTigo Sports App
Chile6:00 p.m.Chilevisión, DSportsDGO
Argentina6:00 p.m.Telefe, TyC Sports, DSportsMi Telefe, TyC Sports Play, DGO
Uruguay6:00 p.m.Canal 4, Canal 10, DSportsDGO
Brasil6:00 p.m.Globo, SporTVGloboplay
España11:00 p.m.TVE La 1, DAZNDAZN App, RTVE Play

Posibles alineaciones

Paraguay

  • Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José María Canale, Júnior Alonso; Miguel Almirón, Diego Gómez, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza; Julio Enciso.

DT: Gustavo Alfaro.

Francia

  • Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola; Kylian Mbappé.

DT: Didier Deschamps.

Tres futbolistas que pueden marcar la diferencia

Kylian Mbappé (Francia)

El capitán francés llega como la principal referencia ofensiva del torneo. Su velocidad, capacidad de definición y experiencia en grandes escenarios lo convierten en una amenaza permanente.

Julio Enciso (Paraguay)

La principal carta ofensiva de la Albirroja. Su habilidad para romper líneas y generar desequilibrio puede ser fundamental en los contragolpes.

Michael Olise (Francia)

Uno de los futbolistas más determinantes de la selección francesa. Su creatividad entre líneas ha sido clave para abrir defensas cerradas durante el campeonato.

Lectura de Noé Yactayo

“Paraguay ya consiguió algo que parecía improbable cuando comenzó la fase eliminatoria: eliminar a Alemania. Ahora afronta un desafío diferente porque Francia no solo tiene más talento individual, sino también más recursos para encontrar soluciones cuando el partido se complica. La sensación es que la Albirroja necesitará otro encuentro perfecto en defensa para mantenerse con vida. Si consigue transformar el duelo en una batalla táctica y emocional, tendrá opciones reales de competir hasta el final. Si Francia encuentra espacios en los primeros minutos, el peso de su ataque puede terminar marcando diferencias”.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en fútbol internacional, Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, canales de TV y plataformas de streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y acumula 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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