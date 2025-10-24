Este viernes 24 de octubre inicia la Serie Mundial 2025 de la MLB y podría ser el inicio de un histórico bicampeonato. Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays protagonizarán la serie más importante de la temporada y aquí te cuento a qué hora y por qué canales de TV verlo desde México, Estados Unidos y otras partes del mundo. Recordemos que los Dodgers son los vigentes campeones y, de conseguir el bicampeonato, se meterían a la historia de la MLB. El último bicampeón fueron los Yankees en lo que fue el histórico tricampeonato entre 1998 y 2000.

TORONTO, ONTARIO (CANADÁ), 24/10/2025.- Lista de horarios y canales de TV para mirar el Juego 1 entre Blue Jays Dodgers este viernes 24 de octubre por la Serie Mundial MLB 2025 desde el Rogers Centre de Toronto, Canadá. Foto de Noé Yactayo para Mag con imágenes de MLB

¿A qué hora y dónde ver Blue Jays vs. Dodgers Juego 1 EN VIVO en Estados Unidos?

Para todos los que viven en Estados Unidos, la transmisión del Juego 1 de Toronto Blue Jays vs. Los Angeles Dodgers será a partir de las 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT, a través de Fox One, Fox Deportes y Fox Sports App, así como también mediante la plataforma de streaming de MLB.TV. Aquí te dejo con el resto de horarios en Estados Unidos para seguir el juego minuto a minuto.

Horarios Ciudades en Estados Unidos 8:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 7:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 6:00 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 7:00 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿A qué hora y dónde ver Blue Jays vs. Dodgers Juego 1 EN VIVO desde México?

La transmisión del Juego 1 de los Blue Jays vs. Dodgers EN VIVO por la Serie Mundial 2025 de la MLB será a partir de las 18:00 horas Centro de México y contarás con una gran cantidad de opciones para seguir el enfrentamiento.

En TV abierta podrás seguir el juego mediante Imagen TV, mientras que en TV de paga será vía ESPN. Además, contarás con las opciones en streaming de Fox One, Caliente TV, Disney Plus y MLB.TV.

Estas son todas las alternativas que tienes en México para ver el Juego 1 y todos los siguientes juegos de esta Serie Mundial 2025 de la MLB.

Blue Jays vs. Dodgers, Juego 1 Serie Mundial MLB: horarios y canales en el mundo

País Horarios Canales Argentina 9:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB.TV Bolivia 8:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB.TV Chile 9:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB.TV Colombia 7:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB.TV Ecuador 7:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB.TV España 2:00 a.m. MLB.TV Paraguay 9:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB.TV Perú 7:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB.TV Uruguay 9:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB.TV Venezuela 8:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB.TV Centroamérica 6:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB.TV El Caribe 8:00 p.m. ESPN, Disney Plus y MLB.TV