El Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026 entra en su fase de máxima tensión. Tras una fase de grupos electrizante, el Team Rubio de Puerto Rico se enfrenta a la sorprendente escuadra de Italia en un duelo de eliminación directa. El ganador asegurará su boleto a las semifinales en Miami, mientras que el perdedor se despedirá del sueño mundialista. El enfrentamiento será este sábado 14 de marzo a partir de las 3:00 p.m. ET en el Daikin Park, Houston, Texas, Estados Unidos. Conoce qué canales de TV y streaming online están disponibles para ver el partido en vivo y en directo desde cualquier dispositivo móvil.
Puerto Rico (Clasificado del Grupo A): A pesar de las ausencias de figuras como Lindor y Correa, el equipo de Yadier Molina demostró su resiliencia en San Juan. Liderados por el veterano Martín “Machete” Maldonado y la chispa joven de Darell Hernaiz, los boricuas buscan su tercera final consecutiva, confiando en la profundidad de su bullpen encabezado por Edwin “Sugar” Díaz.
Italia (Líder invicto del Grupo B): El conjunto europeo, dirigido por Francisco Cervelli, llega con el impulso de haber silenciado Houston tras vencer a potencias como Estados Unidos (8-6) y México. Con figuras como Vinnie Pasquantino, quien hizo historia con tres jonrones en un solo juego, y el sólido pitcheo de Michael Lorenzen, los “Azzurri” no son ningún “caballo negro”, sino un contendiente real.
Dónde ver Puerto Rico vs. Italia EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming Online
|Región / País
|Canales de TV principales
|Plataformas de streaming / apps
|Notas clave
|Estados Unidos
|FOX, FS1, FS2, FOX Deportes
|App FOX Sports, Tubi (algunos partidos en streaming gratuito)
|Cuartos de final repartidos entre FOX, FS1, FS2, FOX Deportes, Tubi y app.
|Televisión EE. UU. (WBC)
|FS1 (para Puerto Rico vs. Italia)
|App FOX Sports
|FS1 figura como señal principal para este partido.
|Ecosistema FOX (global)
|FOX, FOX Deportes (según región)
|App FOX Sports
|FOX Deportes y app FOX Sports refuerzan cobertura para público hispano.
|Puerto Rico
|WAPA Deportes (u otras señales deportivas locales), FOX
|App FOX Sports (según operador)
|Combina TV local con señales FOX vía cable / satélite.
|México
|Canal 9 (TV abierta), TUDN, ESPN
|Vix, Disney+ (Star+), apps de operador de cable/satélite
|Disponibilidad según partido y paquete contratado.
|América Latina (general)
|ESPN, señales deportivas locales
|Star+/Disney+, apps de operadores
|Derechos repartidos según listado regional del torneo.
|Resto de Latinoamérica
|ESPN, canales deportivos regionales
|Star+/Disney+, plataformas del operador
|Verificar programación local para confirmar canal del partido.
Fecha, horarios, TV y dónde ver Puerto Rico vs. Italia EN VIVO por el CMB 2026
- Fecha: sábado 14 de marzo de 2026.
- Hora oficial: 3:00 p. m. ET (Este de Estados Unidos).
- Estadio: Daikin Park, Houston, Texas, EE. UU.
- Fase: Cuartos de final
- TV / Online: FOX, FS1, FS2, FOX Deportes (USA), WAPA Deportes (Puerto Rico), ESPN (Latinoamérica)