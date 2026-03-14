Conoce qué canales de TV y streaming online están disponibles para ver el partido entre Puerto Rico vs. Italia este sábado 14 de marzo a partir de las 3:00 p.m. ET en el Daikin Park, Houston, Texas, Estados Unidos. (Foto: Composición Mag)
El Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026 entra en su fase de máxima tensión. Tras una fase de grupos electrizante, el Team Rubio de Puerto Rico se enfrenta a la sorprendente escuadra de Italia en un duelo de eliminación directa. El ganador asegurará su boleto a las semifinales en Miami, mientras que el perdedor se despedirá del sueño mundialista. El enfrentamiento será este sábado 14 de marzo a partir de las 3:00 p.m. ET en el Daikin Park, Houston, Texas, Estados Unidos. Conoce qué canales de TV y streaming online están disponibles para ver el partido en vivo y en directo desde cualquier dispositivo móvil.

Puerto Rico (Clasificado del Grupo A): A pesar de las ausencias de figuras como Lindor y Correa, el equipo de Yadier Molina demostró su resiliencia en San Juan. Liderados por el veterano Martín “Machete” Maldonado y la chispa joven de Darell Hernaiz, los boricuas buscan su tercera final consecutiva, confiando en la profundidad de su bullpen encabezado por Edwin “Sugar” Díaz.

Italia (Líder invicto del Grupo B): El conjunto europeo, dirigido por Francisco Cervelli, llega con el impulso de haber silenciado Houston tras vencer a potencias como Estados Unidos (8-6) y México. Con figuras como Vinnie Pasquantino, quien hizo historia con tres jonrones en un solo juego, y el sólido pitcheo de Michael Lorenzen, los “Azzurri” no son ningún “caballo negro”, sino un contendiente real.

Conoce los horarios y qué canales de TV transmiten el partido entre Puerto Rico vs. Italia EN VIVO este sábado 14 de marzo desde Daikin Park, Houston, Texas, EE. UU. (Foto: MLB / Composición Mag)
Dónde ver Puerto Rico vs. Italia EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming Online

Conoce los canales de TV y streaming online disponibles para ver el partido entre Puerto Rico vs. Italia EN VIVO EN DIRECTO por el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Región / PaísCanales de TV principalesPlataformas de streaming / appsNotas clave
Estados UnidosFOX, FS1, FS2, FOX DeportesApp FOX Sports, Tubi (algunos partidos en streaming gratuito)Cuartos de final repartidos entre FOX, FS1, FS2, FOX Deportes, Tubi y app.
Televisión EE. UU. (WBC)FS1 (para Puerto Rico vs. Italia)App FOX SportsFS1 figura como señal principal para este partido.
Ecosistema FOX (global)FOX, FOX Deportes (según región)App FOX SportsFOX Deportes y app FOX Sports refuerzan cobertura para público hispano.
Puerto RicoWAPA Deportes (u otras señales deportivas locales), FOXApp FOX Sports (según operador)Combina TV local con señales FOX vía cable / satélite.
MéxicoCanal 9 (TV abierta), TUDN, ESPNVix, Disney+ (Star+), apps de operador de cable/satéliteDisponibilidad según partido y paquete contratado.
América Latina (general)ESPN, señales deportivas localesStar+/Disney+, apps de operadoresDerechos repartidos según listado regional del torneo.
Resto de LatinoaméricaESPN, canales deportivos regionalesStar+/Disney+, plataformas del operadorVerificar programación local para confirmar canal del partido.
  • Puerto Rico: transmisión prevista en cadenas deportivas locales (como WAPA Deportes) además de las señales de FOX, de acuerdo con la guía oficial de países.​
  • Estados Unidos: FOX, FS1, FS2, FOX Deportes, app FOX Sports y Tubi para streaming gratuito seleccionado.
  • México: Canal 9 (TV abierta), TUDN, Vix, ESPN y Disney+, dependiendo del partido.​
  • Resto de Latinoamérica: combinación de ESPN, Star+/Disney+ y otros canales deportivos regionales, de acuerdo con el listado del torneo.

Fecha, horarios, TV y dónde ver Puerto Rico vs. Italia EN VIVO por el CMB 2026

  • Fecha: sábado 14 de marzo de 2026.
  • Hora oficial: 3:00 p. m. ET (Este de Estados Unidos).​
  • Estadio: Daikin Park, Houston, Texas, EE. UU.
  • Fase: Cuartos de final
  • TV / Online: FOX, FS1, FS2, FOX Deportes (USA), WAPA Deportes (Puerto Rico), ESPN (Latinoamérica)
Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

