La República Dominicana, impulsada por una rotación de ensueño y el bateo oportuno que la consolidó como líder de grupo, se cita con la historia. Este enfrentamiento ante Corea del Sur no es un juego más; es el “todo o nada” que marca el inicio de la fase eliminatoria del Clásico Mundial de Béisbol. El partido se realiza este viernes 13 de marzo a partir de las 6:30 p.m. ET desde el loanDepot park, Miami, Estados Unidos. Con el boleto a semifinales en la línea, la novena quisqueyana busca imponer su jerarquía caribeña frente a la precisión táctica del conjunto asiático en un duelo que paralizará al mundo del diamante.
Dónde ver República Dominicana vs. Corea del Sur EN VIVO por TV y Streaming Online
Conoce qué canales de televisión por señal abierta y streaming online pasan el partido de cuartos de final entre República Dominicana vs. Corea del Sur EN VIVO EN DIRECTO ONLINE este viernes 13 de marzo a partir de las 6:30 p.m. ET.
|Región / País
|Canal de TV principal
|Streaming / opción online
|Estados Unidos (Costa Este)
|FS2
|Apps/web de FOX Sports, servicios tipo YouTube TV, Hulu Live, Fubo, DirecTV Stream (según suscripción y mercado)
|Estados Unidos (Centro)
|FS2
|Igual que Costa Este, ajustado a zona horaria local
|Estados Unidos (Montaña)
|FS2
|Igual que Costa Este, ajustado a zona horaria local
|Estados Unidos (Pacífico)
|FS2
|Igual que Costa Este, ajustado a zona horaria local
|República Dominicana
|Señal local con derechos WBC 2026 (generalmente cadenas deportivas nacionales y/o cable que retransmiten feed de FOX/FS2)
|Plataformas de los canales locales con derechos y/o apps de operador de cable/satélite (según acuerdo local)
|Puerto Rico
|Cadenas deportivas locales que tomen la alimentación internacional de WBC (habitualmente ligadas a FOX/FS2 en eventos previos)
|Apps de esos canales y/o de cable (Claro, Liberty, etc.) donde se incluya la señal internacional
|Venezuela
|Canales deportivos nacionales con derechos del Clásico (en 2026 distribuidos desde el paquete FOX/FS2 para LatAm)
|Plataformas OTT de los canales locales y servicios de TV paga que incluyan la señal
|Cuba
|Señal deportiva estatal que retransmita la alimentación internacional del torneo (según acuerdos de derechos vigentes)
|Streaming oficial de la TV nacional, si habilita el juego, o acceso a plataformas regionales con derechos
|México (CDMX)
|Cadenas deportivas de TV de paga que posean el paquete FOX Sports / FS2 para WBC 2026
|Apps de esos canales (FOX Sports MX, operadores de cable/satélite, etc.)
|Panamá
|Canales deportivos locales y regionales con sublicencia del paquete FOX/FS2
|Plataformas online de esos canales y de operadores de TV paga
|Colombia
|Señal deportiva nacional que posea el Clásico (suele llegar vía FOX/FS2 para LatAm)
|Apps y plataformas de TV paga con esos canales deportivos
|Perú
|Canales deportivos de cable con derechos del WBC 2026, generalmente derivados del paquete FOX Sports para la región
|Streaming de esos canales vía operador de cable/OTT (Movistar, DirecTV, etc.)
|Chile
|Cadenas deportivas regionales que retransmitan la señal de FS2/FOX para el Clásico
|Apps/web de esos canales y plataformas de TV de pago
|Argentina
|Canales deportivos de TV paga con el paquete FOX Sports / WBC 2026
|Streaming de esos canales dentro de servicios de TV por internet y cable
|Resto de Centroamérica (ej. Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua)
|Señales deportivas regionales con sublicencia del paquete FOX/FS2 para el Clásico
|Apps de esos canales y plataformas de los operadores de cable/satélite
|Resto de Sudamérica (Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay)
|Cadenas deportivas que distribuyen la señal del WBC 2026 desde FOX/FS2 en la región
|Plataformas online de TV paga y apps de los canales con derechos
¿A qué hora juegan República Dominicana vs Corea por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?
El primer pitcheo está pactado para las 6:30 PM (hora del Este de Estados Unidos). Aquí tienes el desglose oficial de horarios por país para que no te pierdas ni un lanzamiento de este choque de vida o muerte:
- Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Bolivia: 7:30 PM
- Estados Unidos: 6:30 PM (ET) / 3:30 PM (PT)
- Colombia, Panamá, Cuba, Ecuador y Perú: 6:30 PM
- México (CDMX), Nicaragua, El Salvador y Guatemala: 5:30 PM
- Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 8:30 PM