Conoce los horarios por región, qué canales de TV y dónde ver streaming online el juego entre República Dominicana vs. Corea del Sur. (Foto: Composición Mag)
La República Dominicana, impulsada por una rotación de ensueño y el bateo oportuno que la consolidó como líder de grupo, se cita con la historia. Este enfrentamiento ante Corea del Sur no es un juego más; es el “todo o nada” que marca el inicio de la fase eliminatoria del Clásico Mundial de Béisbol. El partido se realiza este viernes 13 de marzo a partir de las 6:30 p.m. ET desde el loanDepot park, Miami, Estados Unidos. Con el boleto a semifinales en la línea, la novena quisqueyana busca imponer su jerarquía caribeña frente a la precisión táctica del conjunto asiático en un duelo que paralizará al mundo del diamante.

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido República Dominicana vs. Corea del Sur EN VIVO EN DIRECTO por cuartos de final del Mundial de Béisbol 2026. (Foto: Composición Mag)
Dónde ver República Dominicana vs. Corea del Sur EN VIVO por TV y Streaming Online

Conoce qué canales de televisión por señal abierta y streaming online pasan el partido de cuartos de final entre República Dominicana vs. Corea del Sur EN VIVO EN DIRECTO ONLINE este viernes 13 de marzo a partir de las 6:30 p.m. ET.

Región / PaísCanal de TV principalStreaming / opción online
Estados Unidos (Costa Este)FS2Apps/web de FOX Sports, servicios tipo YouTube TV, Hulu Live, Fubo, DirecTV Stream (según suscripción y mercado)
Estados Unidos (Centro)FS2Igual que Costa Este, ajustado a zona horaria local
Estados Unidos (Montaña)FS2Igual que Costa Este, ajustado a zona horaria local
Estados Unidos (Pacífico)FS2Igual que Costa Este, ajustado a zona horaria local
República DominicanaSeñal local con derechos WBC 2026 (generalmente cadenas deportivas nacionales y/o cable que retransmiten feed de FOX/FS2) Plataformas de los canales locales con derechos y/o apps de operador de cable/satélite (según acuerdo local)
Puerto RicoCadenas deportivas locales que tomen la alimentación internacional de WBC (habitualmente ligadas a FOX/FS2 en eventos previos) Apps de esos canales y/o de cable (Claro, Liberty, etc.) donde se incluya la señal internacional
VenezuelaCanales deportivos nacionales con derechos del Clásico (en 2026 distribuidos desde el paquete FOX/FS2 para LatAm) Plataformas OTT de los canales locales y servicios de TV paga que incluyan la señal
CubaSeñal deportiva estatal que retransmita la alimentación internacional del torneo (según acuerdos de derechos vigentes) Streaming oficial de la TV nacional, si habilita el juego, o acceso a plataformas regionales con derechos
México (CDMX)Cadenas deportivas de TV de paga que posean el paquete FOX Sports / FS2 para WBC 2026 Apps de esos canales (FOX Sports MX, operadores de cable/satélite, etc.)
PanamáCanales deportivos locales y regionales con sublicencia del paquete FOX/FS2 Plataformas online de esos canales y de operadores de TV paga
ColombiaSeñal deportiva nacional que posea el Clásico (suele llegar vía FOX/FS2 para LatAm) Apps y plataformas de TV paga con esos canales deportivos
PerúCanales deportivos de cable con derechos del WBC 2026, generalmente derivados del paquete FOX Sports para la región Streaming de esos canales vía operador de cable/OTT (Movistar, DirecTV, etc.)
ChileCadenas deportivas regionales que retransmitan la señal de FS2/FOX para el Clásico Apps/web de esos canales y plataformas de TV de pago
ArgentinaCanales deportivos de TV paga con el paquete FOX Sports / WBC 2026 Streaming de esos canales dentro de servicios de TV por internet y cable
Resto de Centroamérica (ej. Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua)Señales deportivas regionales con sublicencia del paquete FOX/FS2 para el Clásico Apps de esos canales y plataformas de los operadores de cable/satélite
Resto de Sudamérica (Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay)Cadenas deportivas que distribuyen la señal del WBC 2026 desde FOX/FS2 en la región Plataformas online de TV paga y apps de los canales con derechos

¿A qué hora juegan República Dominicana vs Corea por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

El primer pitcheo está pactado para las 6:30 PM (hora del Este de Estados Unidos). Aquí tienes el desglose oficial de horarios por país para que no te pierdas ni un lanzamiento de este choque de vida o muerte:

  • Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Bolivia: 7:30 PM
  • Estados Unidos: 6:30 PM (ET) / 3:30 PM (PT)
  • Colombia, Panamá, Cuba, Ecuador y Perú: 6:30 PM
  • México (CDMX), Nicaragua, El Salvador y Guatemala: 5:30 PM
  • Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 8:30 PM
