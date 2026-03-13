El World Baseball Classic 2026 entra en su fase más crítica. Este viernes 13 de marzo, el Daikin Park de Houston será el escenario de un duelo de eliminación directa cargado de historia y rivalidad: Estados Unidos vs. Canadá. Tras una fase de grupos intensa, el equipo de las “Barras y las Estrellas” busca redimirse ante un conjunto canadiense que llega en un momento histórico tras liderar el Grupo A. El juego inicia a las 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT / 5:00 p.m. PT y en este artículo podrás saber qué canales de televisión y streaming online están disponibles para verlo por cualquier dispositivo móvil.
Dónde ver Team USA - Canadá EN VIVO por TV y online
Conoce la lista de canales de televisión y streaming online para ver el partido entre Estados Unidos vs. Canadá EN VIVO EN DIRECTO este viernes 13 de marzo.
América del Norte y Caribe
|País / Región
|Canales de TV probables*
|Streaming u OTT principal*
|Estados Unidos (Costa Este)
|FOX (TV abierta/cable), FS1/FS2 según paquete, afiliados locales FOX.
|FOX Sports App, Tubi (stream gratuito con registro).
|Estados Unidos (Centro, Houston)
|FOX (afiliadas locales), operadores de cable/satélite.
|FOX Sports App, Tubi.
|Estados Unidos (Pacífico)
|FOX costa Oeste.
|FOX Sports App, Tubi.
|Puerto Rico
|Feed internacional de FOX/MLB vía cable (ej. FOX Sports Caribe, operadores locales).
|Apps de operadores de TV paga; posible acceso a Tubi en territorios habilitados.
|México (CDMX)
|ESPN o señal que tenga el Clásico 2026 (en 2026 muchos juegos van por plataformas Disney en México).
|Disney+/Star+ o app de ESPN, más apps de cable (Izzi, Sky, etc.).
|Cuba
|Tele Rebelde u otra señal nacional que tome el feed internacional (FOX/MLB).
|Streaming de TV nacional (si ofrece señal online) o MLB.tv internacional (donde no haya blackout).
|República Dominicana
|Televisión deportiva local que toma feed FOX/MLB (ej. CDN SportsMax, otros operadores).
|Apps de operadores (Altice, Claro TV), MLB.tv internacional.
|Panamá
|Cadenas deportivas regionales que tengan WBC (ej. ESPN Caribe, señales FOX internacionales).
|ESPN App/Star+ si aplica, apps de cable, MLB.tv internacional.
Centroamérica
|País / Región
|Canales de TV probables*
|Streaming u OTT principal*
|Costa Rica
|ESPN/Star+ o feed FOX internacional vía operadores de cable.
|Star+/Disney+ (si incluye WBC), apps de cable.
|Honduras
|Señales deportivas regionales (ESPN Caribe / FOX feed internacional).
|Star+/Disney+ (si aplica), apps de cable.
|El Salvador
|ESPN/FOX vía cable local.
|Star+/Disney+, apps de operadores.
|Guatemala
|Operadores de cable con señales FOX Sports internacionales/ESPN.
|Apps de cable, Star+/Disney+ donde tenga derechos.
|Nicaragua
|TV local que haya adquirido derechos o feed ESPN/FOX vía cable.
|Apps de cable, MLB.tv internacional.
Sudamérica
|País / Región
|Canales de TV probables*
|Streaming u OTT principal*
|Venezuela
|Señales deportivas locales con derechos de WBC (ej. IVC, SimpleTV Sports) tomando feed internacional.
|Apps de operadores (SimpleTV, CANTV), MLB.tv internacional.
|Colombia
|Señales de deportes regionales (ESPN/FOX internacionales) con derechos del torneo.
|Star+/Disney+ o ESPN App si corresponden, MLB.tv internacional.
|Perú (Lima)
|ESPN Latinoamérica o similar si mantiene derechos del Clásico, a través de cable/satélite.
|Star+/Disney+ (si lleva WBC 2026), apps de cable.
|Chile
|ESPN/FOX internacionales según grilla local.
|Star+/Disney+, apps de cable.
|Argentina
|Señales deportivas con derechos del torneo (ESPN, DirecTV Sports u otro licenciatario).
|Star+/Disney+, DGO u OTT de operador.
|Uruguay
|ESPN/FOX vía cable.
|Star+/Disney+, apps de operadores.
|Bolivia
|Señales deportivas regionales que emitan el WBC (ESPN/FOX).
|Star+/Disney+, apps de cable.
|Ecuador
|ESPN/FOX internacionales con derechos.
sports.yahoo+1
|Star+/Disney+ si aplica, apps de cable.
|Paraguay
|ESPN/FOX internacionales vía cable.
|Star+/Disney+, apps de cable.
Horarios para ver el juego Team USA - Canadá el viernes 13
Revisa los horarios por región para ver el partido entre Estados Unidos vs. Canadá EN VIVO y ONLINE por cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 desde el Daikin Park de Houston, Texas.
- Estados Unidos (Costa Este, ET): 8:00 p.m.
- Estados Unidos (Costa Centro, CT): 7:00 p.m.
- Estados Unidos (Montaña, MT): 6:00 p.m.
- Estados Unidos (Costa Oeste, PT): 5:00 p.m.
- Canadá (Toronto, Ottawa, Montreal): 8:00 p.m.
- Canadá (Winnipeg): 7:00 p.m.
- Canadá (Calgary, Edmonton): 6:00 p.m.
- Canadá (Vancouver): 5:00 p.m.
- Perú: 8:00 p.m.
- Colombia: 8:00 p.m.
- Ecuador: 8:00 p.m.
- Panamá: 8:00 p.m.
- México (CDMX): 7:00 p.m.
- México (Pacífico – Tijuana): 6:00 p.m.
- Chile (Santiago, horario de verano terminado en marzo): 10:00 p.m.
- Argentina: 10:00 p.m.
- Uruguay: 10:00 p.m.
- Paraguay: 9:00 p.m.
- Bolivia: 9:00 p.m.
- Venezuela: 9:00 p.m.
- República Dominicana: 9:00 p.m.
- Puerto Rico: 9:00 p.m.
- España (Península): 1:00 a.m. del sábado 14 de marzo
- Islas Canarias: 12:00 a.m. del sábado 14 de marzo
- Portugal (Lisboa): 12:00 a.m. del sábado 14 de marzo
- Japón (Tokio): 9:00 a.m. del sábado 14 de marzo
- Corea del Sur (Seúl): 9:00 a.m. del sábado 14 de marzo
- China (Pekín): 8:00 a.m. del sábado 14 de marzo