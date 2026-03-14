El camino hacia la gloria del Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026 alcanza su punto máximo de ebullición. Este sábado 14 de marzo, la Selección de Venezuela se enfrenta al vigente campeón, Japón, a partir de las 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT en el loanDepot park de Miami, Florida, Estados Unidos. Sin duda, será un duelo de pronóstico reservado que paralizará al mundo del deporte, donde la “Vinotinto del Béisbol” buscará destronar al imperio de Shohei Ohtani para sellar su pase a las semifinales. Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido en vivo en directo online desde cualquier dispositivo móvil.

Conoce los horarios por región y qué canales de TV transmiten el partido entre Venezuela vs. Japón EN VIVO este sábado 14 de marzo por cuartos de final del CMb 2026. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

Dónde ver Venezuela vs. Japón EN VIVO y EN DIRECTO por televisión y Online

Revisa la guía de televisión y streaming online disponible para ver el partido de cuartos de final entre Venezuela vs. Japón este sábado 14 de marzo desde el loanDepot park de Miami, Florida, Estados Unidos.

Región / País Canales de TV que pasan el partido Plataformas de streaming donde verlo en vivo Estados Unidos FOX (partido Venezuela vs. Japón), FS1, FS2, FOX Deportes Fubo, FOX One, app FOX Sports, Tubi (algunos juegos), plataformas de TV en vivo que incluyan FOX (DirecTV Stream, etc.) Canadá (inglés) Sportsnet Streaming de Sportsnet, apps de TV de pago locales ​ Canadá (francés) TVA Sports App de TVA Sports, plataformas de TV de pago ​ Japón – (señal internacional de TV por FOX / socios locales) Netflix Japón (todos los juegos del torneo en japonés) ​ México TelevisaUnivision (red de canales deportivos) Plataformas de TelevisaUnivision; Fubo (señal FOX si está incluida en el plan) Puerto Rico WAPA Deportes (señal oficial del CMB en la isla) Apps de WAPA / operadores locales que incluyan WAPA Deportes ​ República Dominicana VTV 32, Teleantillas 10, Coral 39 Streaming de cada canal y apps de cable/satélite ​ Panamá RPC, TV Max Apps y plataformas de TV de pago que incluyan RPC y TV Max ​ Nicaragua Viva 13 Plataforma online de Viva 13 y operadores de TV

​ Resto de Latinoamérica / Caribe ESPN (Pan Latin America, Pan Caribbean) Star+ / Disney+ (según país), apps de ESPN y operadores locales



Estados Unidos: FOX como señal principal para Venezuela vs. Japón; FOX Deportes ofrece narración en español en muchos mercados.

Canadá: Sportsnet (inglés) y TVA Sports (francés), según acuerdos de derechos para el torneo.​

Japón: transmisión vía Netflix Japón, de acuerdo con el esquema de derechos anunciado para esta edición.​

Latinoamérica: ESPN y Star+/Disney+ como ejes principales, más señales deportivas locales según el país.​

Horarios por región para ver el partido Venezuela vs. Japón por el CMB 2026

Revisa la hora exacta por país para ver una de las llaves más atractivas de cuartos de final del CMB 2026 entre Venezuela vs. Japón EN VIVO este sábado 14 de marzo a partir de las 9:00 p.m. ET .

Estados Unidos (Costa Este, ET): 9:00 p.m.

Estados Unidos (Costa Centro, CT): 8:00 p.m.

Estados Unidos (Montaña, MT): 7:00 p.m.

Estados Unidos (Costa Oeste, PT): 6:00 p.m.

Venezuela: 10:00 p.m.

Colombia: 9:00 p.m.

Perú: 9:00 p.m.

Ecuador: 9:00 p.m.

Panamá: 9:00 p.m.

Bolivia: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

Chile (Santiago, fin de verano austral en marzo): 11:00 p.m.

Argentina: 11:00 p.m.

Uruguay: 11:00 p.m.

México (CDMX): 8:00 p.m.

México (Pacífico – Tijuana): 7:00 p.m.

República Dominicana: 10:00 p.m.

Puerto Rico: 10:00 p.m.

España (Península): 3:00 a.m. del domingo 15 de marzo

Islas Canarias: 2:00 a.m. del domingo 15 de marzo

Portugal (Lisboa): 2:00 a.m. del domingo 15 de marzo

Japón (Tokio): 10:00 a.m. del domingo 15 de marzo

Corea del Sur (Seúl): 10:00 a.m. del domingo 15 de marzo

China (Pekín): 9:00 a.m. del domingo 15 de marzo