Tras la cancelación de la Finalissima, el amistoso entre Argentina y Guatemala del martes 31 de marzo de 2026 se transformó en el gran foco de la primera ventana FIFA del año para la Albiceleste . Este partido permitirá al equipo de Lionel Scaloni mantener ritmo competitivo y ajustar detalles pensando en los desafíos oficiales rumbo al Mundial United 2026.

La noticia llega en un contexto en el que Argentina se ha acostumbrado a que cada presentación sea un evento: vigente campeona del mundo y referente absoluto en Sudamérica, cualquier cita con la Selección genera expectativa total en el país. Para Guatemala, en tanto, supone una oportunidad histórica de medirse de nuevo con la élite mundial y seguir consolidando un proyecto que busca pisar fuerte en la región.

#SelecciónMayor ¡Nos vemos en Argentina! 🇦🇷



La Albiceleste jugará un partido amistoso el martes 31 de marzo ante #Guatemala 🇬🇹



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Fecha confirmada: cómo será la semana de la Selección Albiceleste

El amistoso ante Guatemala está programado para el martes 31 de marzo de 2026, en el cierre de la primera fecha FIFA del año. La AFA confirmó que el plantel se reunirá en el predio de Ezeiza para una semana de trabajos colectivos, con foco en mantener la intensidad competitiva pese a los cambios de agenda sufridos por la cancelación de la Finalissima.​

El horario del encuentro todavía no está definido, algo habitual cuando aún faltan detalles logísticos por cerrar. Sin embargo, el formato será el clásico de una fecha FIFA: concentración en Ezeiza, sesiones de entrenamiento táctico y físico, y al final de la semana el amistoso como banco de pruebas para Scaloni y su cuerpo técnico.

Dónde se jugaría Argentina vs. Guatemala: Monumental descartado y Bombonera como gran candidata

Uno de los puntos que más intriga genera entre los hinchas es la sede. El Estadio Monumental está descartado para esta fecha debido a un recital de la banda AC/DC que imposibilita su uso para fútbol en esos días. Esa agenda de eventos deja fuera al estadio de River, que en los últimos años fue la casa principal de la Selección.​

Ante este escenario, la Bombonera aparece como la opción principal para albergar el Argentina vs. Guatemala. Jugar en el estadio de Boca Juniors permitiría mantener el partido en la Ciudad de Buenos Aires, facilitando traslados, logística de seguridad y organización para el plantel y los organismos involucrados. La AFA se encuentra en gestiones para oficializar el estadio, por lo que se espera confirmación en el corto plazo a través de sus canales oficiales.

Entradas Selección Argentina vs. Guatemala: cuándo salen a la venta, precios estimados y cómo comprar online

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) todavía no confirmó oficialmente la fecha de inicio de la venta de entradas para el amistoso de la Selección Argentina frente a Guatemala. Sin embargo, si se toma como referencia la dinámica de partidos anteriores, lo más probable es que el expendio comience aproximadamente una semana antes del encuentro, es decir, alrededor del martes 24 de marzo, siempre sujeto a confirmación oficial por parte de la AFA. Hasta que haya un anuncio formal, es importante no dar por cerrada ninguna fecha y mantenerse atento a los canales de comunicación oficiales del organismo y de la Selección Argentina.

Lionel Messi juega su último partido vestido de Albiceleste en casa: Argentina vs. Guatemala se enfrentan el 31 de marzo de 2026. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

Lo que sí está definido es el canal de venta: las entradas se podrán adquirir de manera exclusiva a través de la plataforma Deportick (deportick.com) , que viene siendo utilizada para los partidos recientes de la Albiceleste como sitio autorizado para la gestión de tickets digitales. Por políticas habituales de la plataforma, se espera que cada usuario pueda comprar hasta cuatro entradas generales por operación, lo que permite a familias y grupos de amigos organizarse para asistir juntos sin recurrir a revendedores ni a sitios no oficiales.

En cuanto a los valores, AFA todavía no publicó el tarifario específico para Argentina vs. Guatemala, pero se puede tomar como referencia el partido frente a Venezuela, disputado el 4 de septiembre por Eliminatorias, para tener un rango estimado de precios mientras se aguarda la comunicación oficial. En ese encuentro, la estructura de precios se organizó de la siguiente manera:

Popular: alrededor de $90.000

Popular menores: alrededor de $29.000

Platea normal: entre $158.000 y $260.000

Platea VIP: entre $320.000 y $480.000

Estos montos sirven como orientación preliminar y podrían ajustarse según el estadio elegido, la demanda, la política de precios que defina la AFA y las condiciones del partido. En cualquier caso, la recomendación es consultar siempre la información actualizada en los canales oficiales de la AFA y en el sitio de Deportick en el momento en que se anuncie la venta, para evitar desinformación, sobreprecios o intentos de estafa por parte de terceros que no cuentan con autorización para vender entradas.

Lo que se juega Argentina: pruebas, recambio y mantener la vara alta

Más allá de que se trata de un amistoso, para Argentina el partido tiene varios objetivos claros:

Mantener la cohesión del grupo después de una etapa cargada de éxitos y de cambios de calendario.​

Probar variantes tácticas y nombres nuevos sin dejar de respetar la base de campeones del mundo.​

Seguir construyendo confianza y automatismos de cara a las eliminatorias y al tramo final del ciclo rumbo a 2026.​

Scaloni y su cuerpo técnico suelen aprovechar estas fechas para mezclar titulares consolidados con futbolistas en observación, en especial aquellos que llegan en buen momento desde Europa o el fútbol local. El amistoso frente a Guatemala, además, puede ser ideal para dar minutos a jugadores jóvenes o a quienes buscan ganarse un lugar en las próximas listas competitivas.