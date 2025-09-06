El 7 y 8 de septiembre de 2025, un eclipse lunar total iluminará el cielo nocturno. El fenómeno será observable en gran parte del planeta. En España, los espectadores podrán disfrutar de la fase total, con la excepción de las zonas occidentales de Galicia y las Islas Canarias. En estos lugares, la salida de la Luna ocurrirá tras la fase de totalidad. Al igual que con otros eventos astronómicos de este tipo, se puede ver sin riesgo y sin la ayuda de ningún tipo de instrumento. Conoce los horarios y cómo ver la Luna de Sangre en vivo desde Madrid y otras ciudades del país español.

El eclipse lunar mostrará diferentes fases según la ubicación geográfica. En las zonas más occidentales de Galicia y Canarias, el evento solo será parcialmente visible, dado que la fase total concluirá antes de que la Luna sea visible. Por el contrario, en el resto del territorio español, incluyendo las islas Baleares y las ciudades de Ceuta y Melilla, la Luna ya estará eclipsada en su totalidad al salir. Por lo tanto, los espectadores solo podrán presenciar la última etapa del eclipse total. Durante este periodo, la Luna no se oscurecerá por completo, sino que brillará con un tono rojizo causado por la luz solar que atraviesa la atmósfera terrestre.

Conoce cuál es la trayectoria y los horarios para ver el eclipse lunar total en diferentes partes de España. (Foto: ESPDJ/iStock)

¿A qué hora ver el Eclipse Lunar Total en España?

El eclipse lunar total se manifestará en la mayor parte de la península Ibérica con la luna emergiendo ya totalmente eclipsada al atardecer. La fase de totalidad, durante la cual el satélite se tiñe de un color rojizo-anaranjado por la luz que atraviesa la atmósfera terrestre, se podrá observar hasta las 20:53 (hora peninsular española).

La duración de esta visibilidad variará considerablemente: los habitantes de Palma de Mallorca tendrán hasta 45 minutos para disfrutar del espectáculo, mientras que en Madrid se limitará a 18 minutos y en Oviedo a tan solo 7. En contraste, la totalidad del eclipse no será visible en el oeste de Portugal, las islas Canarias ni en la mayor parte de Galicia, ya que la luna no habrá salido en esas regiones al finalizar la fase completa del evento.

Aquí están los horarios del eclipse lunar total para cada comunidad autónoma, con la hora de inicio de la totalidad, la hora de finalización de la totalidad y el final del período penumbral.

Andalucía : 20:24 / 20:52 / 22:55

: 20:24 / 20:52 / 22:55 Aragón : 20:18 / 20:52 / 22:55

: 20:18 / 20:52 / 22:55 Asturias : 20:40 / 20:52 / 22:55

: 20:40 / 20:52 / 22:55 Baleares : 20:01 / 20:52 / 22:55

: 20:01 / 20:52 / 22:55 País Vasco : 20:29 / 20:52 / 22:55

: 20:29 / 20:52 / 22:55 Cantabria : 20:34 / 20:52 / 22:55

: 20:34 / 20:52 / 22:55 Castilla-La Mancha : 20:22 / 20:52 / 22:55

: 20:22 / 20:52 / 22:55 Castilla y León : 20:28 / 20:52 / 22:55

: 20:28 / 20:52 / 22:55 Cataluña : 20:07 / 20:52 / 22:55

: 20:07 / 20:52 / 22:55 Ceuta : 20:28 / 20:52 / 22:55

: 20:28 / 20:52 / 22:55 Extremadura : 20:37 / 20:52 / 22:55

: 20:37 / 20:52 / 22:55 Galicia : 20:48 / 20:52 / 22:55

: 20:48 / 20:52 / 22:55 La Rioja : 20:28 / 20:52 / 22:55

: 20:28 / 20:52 / 22:55 Madrid : 20:32 / 20:52 / 22:55

: 20:32 / 20:52 / 22:55 Murcia : 20:20 / 20:52 / 22:55

: 20:20 / 20:52 / 22:55 Navarra : 20:24 / 20:52 / 22:55

: 20:24 / 20:52 / 22:55 Comunidad Valenciana: 20:17 / 20:52 / 22:55

Horario de trayecto para ver la Luna de Sangre en Madrid

Para quienes estén en Madrid, el eclipse iniciará su fase parcial a las 18:27 . La totalidad llegará a las 19:31 , alcanzando su esplendor a las 20:11. A las 20:53 la fase total terminará y el evento concluirá por completo a las 21:56 . Conforme la Luna salga de la sombra de la Tierra, su tono rojizo desaparecerá, devolviéndole el brillo característico de la luna llena.

18:27 : inicio del eclipse parcial.

: inicio del eclipse parcial. 19:31 : comienzo de la fase total.

: comienzo de la fase total. 20:11 : máximo del eclipse (oculto para Madrid).

: máximo del eclipse (oculto para Madrid). 20:35 : salida de la Luna en la capital.

: salida de la Luna en la capital. 20:53 : final de la totalidad.

: final de la totalidad. 21:56 : fin del eclipse parcial.

: fin del eclipse parcial. 07:14 (día 8): puesta de la Luna.

Conoce cómo ver de forma correcta un eclipse lunar total en el cielo nocturno. (Foto: M-Gucci/iStock)

¿Qué es un eclipse lunar y una luna de sangre?

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra está directamente entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz solar y proyectando una sombra sobre la superficie de la Luna.

Durante el eclipse lunar total, la Luna queda completamente envuelta por la sombra de la Tierra, tornándose a menudo de un rojo llamativo.

Antes y después de la totalidad, la Luna pasa por otras dos fases:

Eclipse lunar penumbral: un fenómeno más sutil, en el que la Luna pasa por la parte exterior de la sombra de la Tierra, lo que produce un ligero oscurecimiento.

un fenómeno más sutil, en el que la Luna pasa por la parte exterior de la sombra de la Tierra, lo que produce un ligero oscurecimiento. Eclipse lunar parcial: cuando solo una parte de la Luna pasa a la sombra de la Tierra, creando un segmento oscuro visible.

El ciclo completo del domingo comienza a las 16:28 , cuando comienza el eclipse penumbral, y termina a las 21:55 , cuando termina el eclipse penumbral post-total. El eclipse alcanza su máximo a las 19:11 .