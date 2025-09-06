Un eclipse lunar total será visible en gran parte de España durante la noche del domingo 7 y la madrugada del lunes 8 de septiembre, un espectáculo conocido como luna de sangre por el tono rojizo o anaranjado que adquiere el satélite al atravesar la sombra terrestre. Con base en datos del Observatorio Astronómico Nacional (OAN) y de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), esta guía incluirá la hora peninsular exacta del máximo, indicaciones para observarlo con seguridad y los horarios locales por capitales de provincia —Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Málaga, A Coruña y otras—, a fin de saber de un vistazo cuándo mirar al cielo en cada ciudad.

Tabla orientativa con hora local peninsular (CEST). En Canarias y el extremo oeste de Galicia la totalidad ya habrá finalizado al orto lunar (salida de la Luna por el horizonte). Ver los tiempos exactos por cada capital española en el visor del IGN.

Comunidad Inicio de la totalidad Fin de la totalidad Final penumbral Andalucía 20:24 20:52 22:55 Aragón 20:18 20:52 22:55 Asturias 20:40 20:52 22:55 Baleares 20:01 20:52 22:55 País Vasco 20:29 20:52 22:55 Cantabria 20:34 20:52 22:55 Castilla-La Mancha 20:22 20:52 22:55 Castilla y León 20:28 20:52 22:55 Cataluña (Barcelona) 20:07 20:52 22:55 Ceuta 20:28 20:52 22:55 Extremadura 20:37 20:52 22:55 Galicia 20:48 20:52 22:55 La Rioja 20:28 20:52 22:55 Madrid 20:32 20:52 22:55 Murcia 20:20 20:52 22:55 Navarra 20:24 20:52 22:55 Comunidad Valenciana 20:17 20:52 22:55

MADRID (ESPAÑA), 07/09/2025.- Horario de Madrid para ver el eclipse lunar total en España. Foto de astronomia.ign.es / astronomia.ign.es

Horario de las fases del eclipse lunar total durante la luna de sangre

Inicio penumbral: 17:28 (hora peninsular)

Inicio parcial: 18:27 (hora peninsular)

Inicio de la totalidad: 19:31 (hora peninsular)

Máximo: 20:11 (hora peninsular)

Fin de la totalidad: 20:53 (hora peninsular)

Fin parcial: 21:56 (hora peninsular)

Fin penumbral: 22:55 (hora peninsular)

Se denomina Luna de Sangre por su color rojizo durante la fase de totalidad del eclipse lunar. En la imagen las fases de un eclipse lunar hasta llegar a la Luna Roja. (Foto: lavin photography/iStock)

¿Dónde será visible eclipse lunar total con la luna de sangre? Lista de mejores lugares

El eclipse lunar total será visible en casi toda España, con excepción del extremo más occidental de Galicia y de las Islas Canarias, donde la Luna saldrá cuando la totalidad ya haya terminado y solo se observará la fase parcial.

Parque Nacional del Teide (Tenerife) : altitud, atmósfera estable y certificación Starlight en cumbres de Tenerife, con tradición astronómica y excelentes miradores volcánicos.

: altitud, atmósfera estable y certificación Starlight en cumbres de Tenerife, con tradición astronómica y excelentes miradores volcánicos. Isla de La Palma : Reserva Starlight y protección del cielo por ley; miradores en la dorsal de Cumbre Nueva y entorno del Roque de los Muchachos (consultar accesos).

: Reserva Starlight y protección del cielo por ley; miradores en la dorsal de Cumbre Nueva y entorno del Roque de los Muchachos (consultar accesos). Montsec (Lleida) : Reserva Starlight con infraestructuras astronómicas y cielos muy oscuros en Prepirineo catalán.

: Reserva Starlight con infraestructuras astronómicas y cielos muy oscuros en Prepirineo catalán. Sierra Morena Andaluza y Sierra Sur de Jaén : amplias áreas rurales con certificación Starlight y miradores señalizados para astroturismo.

: amplias áreas rurales con certificación Starlight y miradores señalizados para astroturismo. Parque Regional de Gredos (Ávila) : Reserva Starlight con valles abiertos y puertos elevados para horizonte despejado hacia el este.

: Reserva Starlight con valles abiertos y puertos elevados para horizonte despejado hacia el este. Cabañeros (Ciudad Real-Toledo) y Alto Tajo (Guadalajara) : parques con muy baja contaminación lumínica en la Meseta, accesibles desde Madrid con poco desplazamiento.

: parques con muy baja contaminación lumínica en la Meseta, accesibles desde Madrid con poco desplazamiento. Penyagolosa y Els Ports (Comunidad Valenciana y Cataluña): macizos montañosos con cielos oscuros, ideales para observar la salida de la Luna eclipsada.

MADRID (ESPAÑA), 07/09/2025.- Estas son las provincias de España donde se verá la totalidad del eclipse lunar total este 7 de septiembre; en Islas Canarias solo se apreciará la fase parcial. Foto de astronomia.ign.es / astronomia.ign.es

¿Cómo será la trayectoria del eclipse lunar total en España?

La Luna saldrá ya dentro de la sombra terrestre por el horizonte este; en la península y Baleares se verá el tramo final de la totalidad y la fase parcial posterior conforme gane altura.

En el oeste de Galicia y en Canarias, la Luna saldrá cuando la totalidad haya concluido, por lo que se observará únicamente la fase parcial en ascenso.

Fase Parcial : de 18:27 a 21:56; en muchas zonas de España, la fase parcial tras la totalidad continuará hasta cerca de las 21:56 y la penumbral se extiende hasta 22:55.

: de 18:27 a 21:56; en muchas zonas de España, la fase parcial tras la totalidad continuará hasta cerca de las 21:56 y la penumbral se extiende hasta 22:55. Totalidad : de 19:31 a 20:53 a escala global; la visibilidad real en cada comunidad depende del orto lunar y la altura sobre el horizonte.

: de 19:31 a 20:53 a escala global; la visibilidad real en cada comunidad depende del orto lunar y la altura sobre el horizonte. Máximo: en torno a las 20:11 peninsular, con la Luna muy baja; puede quedar oculta por obstáculos si no hay horizonte despejado.

¿Qué es la luna de sangre, según la NASA?

“El mismo fenómeno que hace que el cielo sea azul y los atardeceres rojos provoca que la Luna se vuelva roja durante un eclipse lunar: la dispersión de Rayleigh. La luz viaja en ondas, y los distintos colores tienen diferentes longitudes de onda. La luz azul, más corta, se dispersa fácilmente; la roja, más larga, atraviesa la atmósfera con mayor facilidad. Al atardecer, la luz azul se dispersa y la roja llega a nuestros ojos. Durante un eclipse, la única luz solar que alcanza la Luna atraviesa la atmósfera terrestre, proyectando sobre ella todos los tonos rojizos del mundo, intensificados por polvo o nubes”, explica NASA.

¿Cómo son y qué tipo de eclipses lunares existe?

Existen tres tipos principales de eclipses lunares, determinados por cuánto entra la Luna en la sombra de la Tierra: penumbral, parcial y total.

En un eclipse penumbral , la Luna atraviesa solo la penumbra terrestre y se observa un oscurecimiento muy sutil del disco, a veces imperceptible a simple vista.

, la Luna atraviesa solo la penumbra terrestre y se observa un oscurecimiento muy sutil del disco, a veces imperceptible a simple vista. En un eclipse parcial , una porción de la Luna entra en la umbra (la sombra más oscura) y se ve “mordida” por una zona oscura que avanza y retrocede.

, una porción de la Luna entra en la umbra (la sombra más oscura) y se ve “mordida” por una zona oscura que avanza y retrocede. En un eclipse total, todo el disco lunar queda dentro de la umbra; la luz solar que se refracta en la atmósfera terrestre tiñe la Luna de tonos rojizos o anaranjados, fenómeno conocido como “luna de sangre”.

MADRID (ESPAÑA), 07/09/2025.- Infografía de los tipos de eclipses lunares que se han producido en la Tierra: penumbral, parcial y total. Foto de astronomia.ign.es / astronomia.ign.es

¿Cómo ver el eclipse lunar total con la luna de sangre de septiembre en España?

En este ocasión, al tratarse de un eclipse lunar total donde la luz de nuestro satélite se proyecta en la noche hacia la Tierra, no será necesario conseguir gafas especiales o filtros con medidas ISO 12312-2 como suele utilizarse para los eclipses solares. Solo basta con ver al cielo para disfrutar de la experiencia; esta aumentaría si utilizas un telescopio profesional.

Sin embargo, te recomendamos buscar un horizonte donde el cielo este despejado, alejarte de la contaminación lumínica y consultar la salida de la Luna por ciudad, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

MADRID (ESPAÑA), 07/09/2025.- Trayectoria general del eclipse lunar total del 7 de septiembre en diferentes países del mundo. Foto de astronomia.ign.es / astronomia.ign.es

En Barcelona – 41 minutos de totalidad desde las 20:11

En Valencia – 32 minutos de totalidad desde las 20:20

En Sevilla – 10 minutos de totalidad desde las 20:42

En Zaragoza – 28 minutos de totalidad desde las 20:24

En Málaga – 17 minutos de totalidad desde las 20:35

En Murcia – 30 minutos de totalidad desde las 20:22

En Palma – 44 minutos de totalidad desde las 20:08

En Las Palmas – solo parcial desde las 20:15 (UTC+1)

En Bilbao – 18 minutos de totalidad desde las 20:34

En Valladolid – 12 minutos de totalidad desde las 20:39

En Vigo – solo parcial desde las 20:56

En Gijón –7 minutos de totalidad desde las 20:45

Preguntas frecuentas (FAQ) del eclipse lunar total en España

¿Necesito gafas especiales para ver la luna de sangre?

No se necesitan gafas especiales para ver un eclipse lunar total: observar la “luna de sangre” es seguro a simple vista porque la Luna solo refleja luz solar atenuada, a diferencia de los eclipses solares que sí requieren protección certificada. Para una mejor experiencia, conviene alejarse de la contaminación lumínica, buscar un horizonte despejado hacia el este y, si se desea más detalle, usar binoculares o telescopio sin filtros solares.

¿Se verá en Canarias?

Sí, pero solo en fase parcial: en Canarias la Luna saldrá cuando la totalidad ya haya terminado, por lo que se observará el tramo final del eclipse parcial si el horizonte este está despejado.

¿A qué hora es el punto máximo del eclipse lunar?

El máximo del eclipse lunar total está previsto a las 20:11 hora peninsular (CEST), cuando la Luna alcanza su tonalidad más rojiza dentro de la umbra terrestre.