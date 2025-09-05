La noche del domingo 7 al lunes 8 de septiembre de 2025 será testigo de un espectáculo astronómico único: un eclipse total de Luna, conocido popularmente como “luna de sangre” por el tono rojizo y cobrizo que adquiere el satélite natural cuando atraviesa la sombra terrestre. En España, el fenómeno podrá observarse a simple vista en gran parte del territorio, aunque con diferencias entre comunidades autónomas. El eclipse tendrá su punto máximo en torno a las 20:11 horas (hora peninsular), cuando la Luna, ya muy baja en el horizonte, se teñirá completamente de rojo. Miles de personas podrán seguirlo tanto al aire libre, si las condiciones meteorológicas lo permiten, como a través de transmisiones en vivo por streaming de observatorios y agencias espaciales.

¿Qué es la luna de sangre y por qué ocurre?

Según la NASA, la luna de sangre se produce por el mismo fenómeno que tiñe los atardeceres de rojo: la dispersión de Rayleigh. La atmósfera terrestre filtra la luz solar, dispersando los tonos azules y permitiendo que los rojos atraviesen con mayor facilidad. Durante un eclipse, esa luz rojiza es proyectada sobre la Luna, que se vuelve visible en intensos matices cobrizos, acentuados si hay polvo o nubes en la atmósfera.

Horario del eclipse lunar total del 7 y 8 de septiembre

El eclipse podrá seguirse desde distintos puntos de España, aunque la visibilidad variará según la comunidad. A continuación, los horarios clave en hora peninsular (CEST):

Inicio penumbral: 17:28

17:28 Inicio parcial: 18:27

18:27 Inicio de la totalidad: 19:31

19:31 Máximo: 20:11

20:11 Fin de la totalidad: 20:53

20:53 Fin parcial: 21:56

21:56 Fin penumbral: 22:55

Ejemplos por comunidad (hora de inicio de la totalidad / fin de la totalidad / fin penumbral):

Andalucía: 20:24 / 20:52 / 22:55

20:24 / 20:52 / 22:55 Madrid: 20:32 / 20:52 / 22:55

20:32 / 20:52 / 22:55 Cataluña: 20:07 / 20:52 / 22:55

20:07 / 20:52 / 22:55 Galicia: 20:48 / 20:52 / 22:55

20:48 / 20:52 / 22:55 Baleares: 20:01 / 20:52 / 22:55

20:01 / 20:52 / 22:55 Canarias: solo visible la fase parcial tras la totalidad.

Trayectoria del eclipse en España

En la península y Baleares, la Luna saldrá ya eclipsada y teñida de rojo, permitiendo ver gran parte de la fase total y parcial conforme ascienda en el cielo. En el oeste de Galicia y Canarias, la Luna aparecerá cuando la totalidad ya haya concluido, de modo que se podrá apreciar únicamente la fase parcial en ascenso.

El máximo del eclipse, previsto para las 20:11 horas peninsulares, se dará con la Luna muy baja sobre el horizonte este, por lo que será imprescindible buscar un lugar despejado y sin obstáculos visuales, como playas, montañas o miradores abiertos.

Consejos para observar la luna de sangre

Elegir un horizonte despejado hacia el este.

Alejarse de zonas con contaminación lumínica.

No se requieren filtros ni telescopios, aunque prismáticos o cámaras con trípode permiten mejores fotos.

Revisar la previsión del tiempo para asegurar cielos despejados.

¿Dónde ver el eclipse de luna de sangre EN VIVO por streaming?

Además de la observación directa, el eclipse podrá seguirse en vivo a través de las transmisiones de: