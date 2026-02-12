La Copa del Rey se enciende este jueves 12 de febrero a partir de las 3:00 p.m. hora de Quito con un duelo que promete emociones fuertes en los cuartos de final. El vigente campeón, el Fútbol Club Barcelona, visita el Estadio Riyahd Air Metropolitano para enfrentar al Atlético de Madrid en un choque de pronóstico reservado. Con un boleto a la gran final en juego, los dirigidos por Hansi Flick y Diego Simeone buscan la oportunidad de añadir un trofeo más a su palmarés. ¿Quieres ver el juego FC Barcelona-Atlético Madrid por la Copa del Rey 2026 en tu televisor Smart TV, teléfono móvil, PC o Tablet? La transmisión oficial para el público ecuatoriano estará a cargo de El Canal del Fútbol (ECDF) y aquí te explico los pasos que debes acceder para contratar la plataforma online líder en Ecuador.

El Atleti busca romper su sequía de títulos, mientras que el Barça defiende su trono tras el triplete de 2025 en un Estadio Metropolitano que será una caldera. Para la comunidad ecuatoriana en EE. UU. y amantes del fútbol, sintonizar la señal de ECDF es la mejor ruta para disfrutar de cada jugada sin interrupciones. No te pierdas esta reedición de la vibrante semifinal del año pasado; conéctate a las plataformas digitales online y vive la pasión colchonera vs. azulgrana totalmente en directo. ¡Prepárate para noventa minutos de adrenalina donde la magia de Barcelona chocará con la garra de Simeone por el ansiado pase a la gran final!

¡Partidazo en la Copa del Rey! Mira a qué hora y qué canal transmite el Atleti vs. Barça en EE. UU. No te pierdas la semifinal en vivo este 12 de febrero. ¿Quién llegará a la gran final? ¡Sigue cada jugada aquí! | Crédito: Composición Depor

¿Dónde mirar El Canal del Fútbol EN VIVO, FC Barcelona-Atlético Madrid por la semifinal de la Copa del Rey 2026?

Si te encuentras en Ecuador, deberás contratar El Canal del Fútbol (ECDF) por un precio de $14.99 (mensuales) para poder ver el juego FC Barcelona-Atlético Madrid EN VIVO y EN DIRECTO por la semifinal de la Copa del Rey 2026.

Solo necesitas ingresar al sitio web de “elcanaldelfutbol.com/contratar”, colocar tu cuenta de usuario y, luego, procede a contratar el servicio de forma online con tu tarjeta de preferencia.

Medio / plataforma Nombre del canal / servicio Cómo se accede desde Ecuador Tipo de señal Detalle para ver el clásico FC Barcelona vs Real Madrid TV por suscripción (cable / IPTV) El Canal del Fútbol (ECDF) Contratando el paquete que incluye ECDF en operadoras nacionales (cable, satélite o IPTV que tengan el canal).

expreso+2​ TV de pago Transmisión EN VIVO del partido completo por la señal lineal de ECDF. OTT / Web oficial Plataforma digital de

ECDF Ingresando a la web oficial de El Canal del Fútbol, con cuenta y suscripción activa para Supercopa de España 2026.

expreso+2​ Streaming de pago Señal en vivo vía internet del clásico, accesible en navegadores de PC y algunos Smart TV. App móvil oficial App de

El Canal del Fútbol

(Android/iOS) Descargando la app de ECDF desde tiendas oficiales y logueándose con la misma cuenta/suscripción de la web.

expreso+1​ Streaming de pago (app) Transmisión en directo del partido en smartphones y tablets, con opción de Chromecast/AirPlay según dispositivo. YouTube (canal oficial ECDF) Canal oficial de

El Canal del Fútbol Buscando el canal oficial de ECDF en YouTube y accediendo mediante membresía o producto habilitado para la Supercopa.

extra+1​ Streaming con membresía Emisión online para miembros del canal cuando ECDF habilita la Supercopa por esta vía. ​

¿Cómo ver El Canal del Fútbol (ECDF) ONLINE, FC Barcelona-Atlético Madrid?

Tras registrarte y pagar la suscripción de El Canal del Fútbol (ECDF), podrás ver los partidos de la Selección Ecuatoriana de Fútbol vía online por Internet a través del sitio web oficial de El Canal del Fútbol o el canal de YouTube ECDF. También puedes hacerlo en la app móvil tanto en sistemas operativos Android (Google Play Store) y iOS (App Store).

Revisa esta nota para que sepas a qué hora ver el FC Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO hoy por la Copa del Rey 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Qué partidos puedo ver en El Canal del Fútbol (ECDF) en Ecuador?

LigaPro Serie A

LigaPro Serie B

Superliga Femenina

Torneo de Segunda Categoría

Amateur League

Programas informativos y de análisis

Eliminatorias Sudamericanas

Copa del Rey

Partidos oficiales de la Tri

Campeonato Paulista

Brasileirao

Liga Saudí

Liga de Baloncesto de España

FC Barcelona-Atlético Madrid EN VIVO: horario y dónde ver en vivo la final de la Supercopa de España

Fecha: Jueves, 12 de febrero de 2026

Partido: Atlético Madrid-FC Barcelona por el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey 2026

Lugar: Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, España

Hora: 9:00 p.m. (ESP), 3:00 p.m. Hora de Quito

TV o Streaming: El Canal del Fútbol (ECDF)