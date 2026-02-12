¿En Ecuador? Mira el Barcelona vs. Atlético de Madrid a través de El Canal del Fútbol. Disfruta de la semifinal de la Copa del Rey online y en vivo con la mejor cobertura para los fanáticos del fútbol europeo hoy. | Crédito: FC Barcelona / Facebook
Ronie Bautista
Ronie Bautista

La Copa del Rey se enciende este jueves 12 de febrero a partir de las 3:00 p.m. hora de Quito con un duelo que promete emociones fuertes en los cuartos de final. El vigente campeón, el Fútbol Club Barcelona, visita el Estadio Riyahd Air Metropolitano para enfrentar al Atlético de Madrid en un choque de pronóstico reservado. Con un boleto a la gran final en juego, los dirigidos por Hansi Flick y Diego Simeone buscan la oportunidad de añadir un trofeo más a su palmarés. ¿Quieres ver el juego en tu televisor Smart TV, teléfono móvil, PC o Tablet? La transmisión oficial para el público ecuatoriano estará a cargo de El Canal del Fútbol (ECDF) y aquí te explico los pasos que debes acceder para contratar la plataforma online líder en Ecuador.

El Atleti busca romper su sequía de títulos, mientras que el Barça defiende su trono tras el triplete de 2025 en un Estadio Metropolitano que será una caldera. Para la comunidad ecuatoriana en EE. UU. y amantes del fútbol, sintonizar la señal de ECDF es la mejor ruta para disfrutar de cada jugada sin interrupciones. No te pierdas esta reedición de la vibrante semifinal del año pasado; conéctate a las plataformas digitales online y vive la pasión colchonera vs. azulgrana totalmente en directo. ¡Prepárate para noventa minutos de adrenalina donde la magia de Barcelona chocará con la garra de Simeone por el ansiado pase a la gran final!

¡Partidazo en la Copa del Rey! Mira a qué hora y qué canal transmite el Atleti vs. Barça en EE. UU. No te pierdas la semifinal en vivo este 12 de febrero. ¿Quién llegará a la gran final? ¡Sigue cada jugada aquí! | Crédito: Composición Depor
¿Dónde mirar El Canal del Fútbol EN VIVO, FC Barcelona-Atlético Madrid por la semifinal de la Copa del Rey 2026?

Si te encuentras en Ecuador, deberás contratar El Canal del Fútbol (ECDF) por un precio de $14.99 (mensuales) para poder ver el juego FC Barcelona-Atlético Madrid EN VIVO y EN DIRECTO por la semifinal de la Copa del Rey 2026.

Solo necesitas ingresar al , colocar tu y, luego, procede a contratar el servicio de forma online con tu tarjeta de preferencia.

Medio / plataformaNombre del canal / servicioCómo se accede desde EcuadorTipo de señalDetalle para ver el clásico FC Barcelona vs Real Madrid
TV por suscripción (cable / IPTV)El Canal del Fútbol (ECDF)Contratando el paquete que incluye ECDF en operadoras nacionales (cable, satélite o IPTV que tengan el canal).
expreso+2​		TV de pagoTransmisión EN VIVO del partido completo por la señal lineal de ECDF.
OTT / Web oficialPlataforma digital de
ECDF		Ingresando a la web oficial de El Canal del Fútbol, con cuenta y suscripción activa para Supercopa de España 2026.
expreso+2​		Streaming de pagoSeñal en vivo vía internet del clásico, accesible en navegadores de PC y algunos Smart TV.
App móvil oficialApp de
El Canal del Fútbol
(Android/iOS)		Descargando la app de ECDF desde tiendas oficiales y logueándose con la misma cuenta/suscripción de la web.
expreso+1​		Streaming de pago (app)Transmisión en directo del partido en smartphones y tablets, con opción de Chromecast/AirPlay según dispositivo.
YouTube (canal oficial ECDF)Canal oficial de
El Canal del Fútbol		Buscando el canal oficial de ECDF en YouTube y accediendo mediante membresía o producto habilitado para la Supercopa.
extra+1​		Streaming con membresíaEmisión online para miembros del canal cuando ECDF habilita la Supercopa por esta vía. ​

¿Cómo ver El Canal del Fútbol (ECDF) ONLINE, FC Barcelona-Atlético Madrid?

Tras registrarte y pagar la suscripción de El Canal del Fútbol (ECDF), podrás ver los partidos de la Selección Ecuatoriana de Fútbol vía online por Internet a través del o el . También puedes hacerlo en la app móvil tanto en sistemas operativos y .

Revisa esta nota para que sepas a qué hora ver el FC Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO hoy por la Copa del Rey 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)
¿Qué partidos puedo ver en El Canal del Fútbol (ECDF) en Ecuador?

  • LigaPro Serie A
  • LigaPro Serie B
  • Superliga Femenina
  • Torneo de Segunda Categoría
  • Amateur League
  • Programas informativos y de análisis
  • Eliminatorias Sudamericanas
  • Copa del Rey
  • Partidos oficiales de la Tri
  • Campeonato Paulista
  • Brasileirao
  • Liga Saudí
  • Liga de Baloncesto de España

FC Barcelona-Atlético Madrid EN VIVO: horario y dónde ver en vivo la final de la Supercopa de España

  • Fecha: Jueves, 12 de febrero de 2026
  • Partido: Atlético Madrid-FC Barcelona por el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey 2026
  • Lugar: Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, España
  • Hora: 9:00 p.m. (ESP), 3:00 p.m. Hora de Quito
  • TV o Streaming: El Canal del Fútbol (ECDF)
Soy periodista generalista y SEO del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio desde marzo de 2020. Tengo más de 15 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo especializado en la redacción de artículos de actualidad, deportes, ciencia, espectáculos y tecnología para audiencias hispanas en Estados Unidos, México y España.

