El mundo se paraliza por un instante para ser protagonista del clásico más atractivo del mundo: Real Madrid vs. FC Barcelona, este domingo 11 de enero a partir de las 2:00 p.m. hora de Quito . Los dos más grandes de España se enfrenta por la final de la Supercopa que se realizará en el King Abdullah Sports City Stadium, ciudad de Yeda, Arabia Saudita. ¿Quieres ver el juego en tu televisor Smart TV, teléfono móvil, PC o Tablet? La transmisión oficial para el público ecuatoriano estará a cargo de El Canal del Fútbol (ECDF) y aquí te explico los pasos que debes acceder para contratar la plataforma online líder en Ecuador.

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO EN DIRECTO por la final de la Supercopa de España 2026. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Dónde mirar El Canal del Fútbol EN VIVO, Real Madrid vs. FC Barcelona por la final de la Supercopa de España?

Si te encuentras en Ecuador, deberás contratar El Canal del Fútbol (ECDF) por un precio de $14.99 (mensuales) para poder ver el juego entre Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO y EN DIRECTO por la gran final de la Supercopa de España 2026.

Solo necesitas ingresar al sitio web de “elcanaldelfutbol.com/contratar”, colocar tu cuenta de usuario y, luego, procede a contratar el servicio de forma online con tu tarjeta de preferencia.

Medio / plataforma Nombre del canal / servicio Cómo se accede desde Ecuador Tipo de señal Detalle para ver el clásico FC Barcelona vs Real Madrid TV por suscripción (cable / IPTV) El Canal del Fútbol (ECDF) Contratando el paquete que incluye ECDF en operadoras nacionales (cable, satélite o IPTV que tengan el canal).

expreso+2​ TV de pago Transmisión EN VIVO del partido completo por la señal lineal de ECDF. OTT / Web oficial Plataforma digital de

ECDF Ingresando a la web oficial de El Canal del Fútbol, con cuenta y suscripción activa para Supercopa de España 2026.

expreso+2​ Streaming de pago Señal en vivo vía internet del clásico, accesible en navegadores de PC y algunos Smart TV. App móvil oficial App de

El Canal del Fútbol

(Android/iOS) Descargando la app de ECDF desde tiendas oficiales y logueándose con la misma cuenta/suscripción de la web.

expreso+1​ Streaming de pago (app) Transmisión en directo del partido en smartphones y tablets, con opción de Chromecast/AirPlay según dispositivo. YouTube (canal oficial ECDF) Canal oficial de

El Canal del Fútbol Buscando el canal oficial de ECDF en YouTube y accediendo mediante membresía o producto habilitado para la Supercopa.

extra+1​ Streaming con membresía Emisión online para miembros del canal cuando ECDF habilita la Supercopa por esta vía. ​

¿Cómo ver El Canal del Fútbol (ECDF) ONLINE, Real Madrid vs. FC Barcelona?

Tras registrarte y pagar la suscripción de El Canal del Fútbol (ECDF), podrás ver los partidos de la Selección Ecuatoriana de Fútbol vía online por Internet a través del sitio web oficial de El Canal del Fútbol o el canal de YouTube ECDF. También puedes hacerlo en la app móvil tanto en sistemas operativos Android (Google Play Store) y iOS (App Store).

¿Qué partidos puedo ver en El Canal del Fútbol (ECDF) en Ecuador?

LigaPro Serie A

LigaPro Serie B

Superliga Femenina

Torneo de Segunda Categoría

Amateur League

Programas informativos y de análisis

Eliminatorias Sudamericanas

Copa del Rey

Partidos oficiales de la Tri

Campeonato Paulista

Brasileirao

Liga Saudí

Liga de Baloncesto de España

Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO: horario y dónde ver en vivo la final de la Supercopa de España

Fecha: Domingo 11 de enero de 2026

Partido: Real Madrid vs. FC Barcelona

Hora: 20:00 p.m. (ESP), 14:00 p.m. Hora de Quito

TV o Streaming: El Canal del Fútbol (ECDF)