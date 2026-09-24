Un duelo de alto calibre será el que protagonicen las selecciones de fútbol de Ecuador y Corea del Sur en el Estadio Mundialista de Suwon este jueves 24 de septiembre a partir de las 6:00 a.m. hora de Quito / 7:00 a.m. ET / 8:00 a.m. hora de Buenos Aires en un amistoso internacional válido por fecha FIFA. El atractivo principal de este compromiso será el debut oficial del argentino Marcelo Gallardo como director técnico de La Tri, iniciando un nuevo proceso deportivo tras la salida de su compatriota Sebastián Beccacece. ¿Quieres ver el juego Ecuador vs. Corea del Sur en vivo en tu televisor Smart TV, teléfono móvil, PC o Tablet? La transmisión oficial para el público ecuatoriano estará a cargo de TeleAmazonas en señal abierta sintonizando el Canal 4 en la región Sierra (Quito) o el Canal 5 en la región Costa (Guayaquil), además de cómo acceder a la plataforma online.

El ‘Tricolor’ se encuentra concentrando de forma progresiva en Suwon. El “Muñeco” Gallardo citó a 27 futbolistas para esta gira asiática (que después incluirá compromisos en Japón) y entre las novedades resaltan los regresos de Jeremy Sarmiento y Keny Arroyo, así como las notables ausencias de Moisés Caicedo y Piero Hincapié. Los Guerreros Taeguek dirigidos por Roberto Moreno, por su parte, buscan imponer su habitual intensidad física y transiciones veloces jugando en condición de local. Para este encuentro, el conjunto asiático cuenta con su base estelar europea, liderada por Son Heung-min (ex Tottenham, ahora en el LAFC de la MLS), Kim Min-jae (Bayern Múnich) y Lee Kang-in (ex PSG, ahora en Atlético de Madrid).

¿Dónde ver TELEAMAZONAS EN VIVO, Ecuador vs. Corea del Sur por amistoso internacional?

La señal abierta de Teleamazonas transmitirá el partido para todo el territorio ecuatoriano a través de su tradicional Canal 5, además de estar disponible en los principales operadores de televisión por cable y satélite del país.

Estos son algunos de los canales donde podrás seguir el Ecuador vs. Alemania EN VIVO por amistoso internacional válido por fecha FIFA:

Canal 180 de DIRECTV

Canal 3043 de Inter Satelital

Canal 8 de TV Cable (Ambato)

Canal 11 de TV Cable (Cuenca)

Canal 5 de TV Cable (Guayaquil)

Canal 13 de TV Cable (Ibarra)

Canal 5 de TV Cable (Loja)

Canal 11 de TV Cable (Machala)

Canal 5 de TV Cable (Manta)

Canal 5 de TV Cable (Portoviejo)

Canal 5 de TV Cable (Quito)

Señal satelital de Claro TV

¿Cómo ver GRATIS Ecuador vs. Corea del Sur por TELEAMAZONAS EN VIVO por Internet?

Los aficionados también podrán seguir el compromiso mediante la transmisión online de Teleamazonas desde su plataforma oficial, compatible con diferentes dispositivos conectados a internet.

Opciones para ver Ecuador vs. Alemania EN VIVO online

Sitio web oficial de Teleamazonas

Aplicación móvil de Teleamazonas (según disponibilidad)

TC Televisión

TV Chosun

TVN

TVING

Coupang Play

tvN Sports

La cobertura digital incluirá la previa del encuentro, alineaciones confirmadas, narración en directo, análisis y todas las incidencias del partido amistoso válido por fecha FIFA.

Ecuador vs. Corea del Sur: fecha, horario, lugar y dónde ver EN VIVO por amistoso internacional

Partido: Ecuador vs. Corea del Sur

Ecuador vs. Corea del Sur Competición: Amistoso Internacional válido por fecha FIFA

Amistoso Internacional válido por fecha FIFA Fecha: Jueves, 24 de septiembre de 2026

Jueves, 24 de septiembre de 2026 Hora en Ecuador: 6:00 a.m.

6:00 a.m. Hora en Estados Unidos: 7:00 a.m. ET / 4:00 a.m. PT

7:00 a.m. ET / 4:00 a.m. PT TV abierta en Ecuador: Teleamazonas y TC Televisión

Teleamazonas y TC Televisión Streaming: Sitio web de Teleamazonas para Ecuador / TVING, Coupang Play y tvN Sports para Corea del Sur

Sitio web de Teleamazonas para Ecuador / TVING, Coupang Play y tvN Sports para Corea del Sur Estadio: Suwon World Cup Stadium

Suwon World Cup Stadium Ciudad: Suwon, capital en la provincia de Gyeonggi, Corea del Sur

Suwon, capital en la provincia de Gyeonggi, Corea del Sur Capacidad: 44,000 espectadores aproximadamente

La selección de fútbol de Ecuador se enfrenta a su similar de Corea del Sur en un encuentro amistoso internacional que marca el esperado debut oficial del argentino Marcelo “El Muñeco” Gallardo como director técnico de La Tri, iniciando un nuevo proceso deportivo en el Tricolor tras la Copa del Mundo. Por el lado de los surcoreanos, también será el estreno del entrenador español Robert Moreno en el banquillo.