La Copa del Rey se enciende este martes 03 de febrero a partir de las 3:00 p.m. hora de Quito con un duelo que promete emociones fuertes en los cuartos de final. El vigente campeón, el Fútbol Club Barcelona, visita el Estadio Carlos Belmonte para enfrentar al Albacete en un choque de realidades totalmente opuestas. Con un boleto a semifinales en juego, los dirigidos por Hansi Flick buscan mantener su hegemonía en el torneo más tradicional de España. ¿Quieres ver el juego en tu televisor Smart TV, teléfono móvil, PC o Tablet? La transmisión oficial para el público ecuatoriano estará a cargo de El Canal del Fútbol (ECDF) y aquí te explico los pasos que debes acceder para contratar la plataforma online líder en Ecuador.

El Albacete llega a esta instancia tras protagonizar uno de los mayores “batacazos” en la historia reciente al eliminar al mismísimo Real Madrid. Bajo el mando de Alberto Fernández, el equipo local ha demostrado una solidez defensiva envidiable con tres victorias consecutivas y porterías imbatibles. Su victoria agónica al minuto 94 contra los merengues dejó claro que en el fútbol no hay rival pequeño en las eliminatorias directas. Ahora, el “Queso Mecánico” sueña con derribar a su tercer oponente consecutivo de La Liga para meterse en la ronda de los mejores cuatro. Es una oportunidad de oro para escribir una página dorada frente a su afición que llenará el Belmonte.

El Barça, por su parte, atraviesa un momento arrollador con 15 triunfos en sus últimos 16 compromisos oficiales bajo la dirección de Hansi Flick. Con victorias contundentes de 2-0 sobre el Guadalajara y el Racing, los azulgranas han demostrado que no piensan ceder su corona de campeones fácilmente. No se enfrentan al Albacete desde el lejano 2005, pero la diferencia de jerarquía sigue siendo el factor principal en todas las apuestas. Con un plantel lleno de estrellas, el Barcelona es el gran favorito para sellar su pase y evitar cualquier sorpresa en territorio manchego.

¿Dónde mirar El Canal del Fútbol EN VIVO, FC Barcelona vs. Albacete por los cuartos de final de la Copa del Rey 2026?

Si te encuentras en Ecuador, deberás contratar El Canal del Fútbol (ECDF) por un precio de $14.99 (mensuales) para poder ver el juego FC Barcelona vs. Albacete EN VIVO y EN DIRECTO por los cuartos de final de la Copa del Rey 2026.

Solo necesitas ingresar al sitio web de “elcanaldelfutbol.com/contratar”, colocar tu cuenta de usuario y, luego, procede a contratar el servicio de forma online con tu tarjeta de preferencia.

Medio / plataforma Nombre del canal / servicio Cómo se accede desde Ecuador Tipo de señal Detalle para ver el clásico FC Barcelona vs Real Madrid TV por suscripción (cable / IPTV) El Canal del Fútbol (ECDF) Contratando el paquete que incluye ECDF en operadoras nacionales (cable, satélite o IPTV que tengan el canal).

expreso+2​ TV de pago Transmisión EN VIVO del partido completo por la señal lineal de ECDF. OTT / Web oficial Plataforma digital de

ECDF Ingresando a la web oficial de El Canal del Fútbol, con cuenta y suscripción activa para Supercopa de España 2026.

expreso+2​ Streaming de pago Señal en vivo vía internet del clásico, accesible en navegadores de PC y algunos Smart TV. App móvil oficial App de

El Canal del Fútbol

(Android/iOS) Descargando la app de ECDF desde tiendas oficiales y logueándose con la misma cuenta/suscripción de la web.

expreso+1​ Streaming de pago (app) Transmisión en directo del partido en smartphones y tablets, con opción de Chromecast/AirPlay según dispositivo. YouTube (canal oficial ECDF) Canal oficial de

El Canal del Fútbol Buscando el canal oficial de ECDF en YouTube y accediendo mediante membresía o producto habilitado para la Supercopa.

extra+1​ Streaming con membresía Emisión online para miembros del canal cuando ECDF habilita la Supercopa por esta vía. ​

¿Cómo ver El Canal del Fútbol (ECDF) ONLINE, FC Barcelona vs. Albacete?

Tras registrarte y pagar la suscripción de El Canal del Fútbol (ECDF), podrás ver los partidos de la Selección Ecuatoriana de Fútbol vía online por Internet a través del sitio web oficial de El Canal del Fútbol o el canal de YouTube ECDF. También puedes hacerlo en la app móvil tanto en sistemas operativos Android (Google Play Store) y iOS (App Store).

FC Barcelona vs. Albacete EN VIVO: horario y dónde ver en vivo la final de la Supercopa de España

Fecha: Martes, 04 de febrero de 2026

Partido: FC Barcelona vs. Albacete

Lugar: Estadio Carlos Belmonte de Albacete, España

Hora: 9:00 p.m. (ESP), 3:00 p.m. Hora de Quito

TV o Streaming: El Canal del Fútbol (ECDF)