La selección de Ecuador vuelve a la acción este domingo 7 de junio con un amistoso internacional frente a Guatemala en el Scotts Miracle-Gro Field de Columbus (EE. UU.), un partido que servirá para que la Tri continúe afinando detalles de cara a su participación en el Mundial de Fútbol 2026. Los aficionados ecuatorianos tendrán una nueva oportunidad de seguir de cerca a figuras como Moisés Caicedo y al resto del plantel en una prueba importante dentro de la fecha FIFA.

Si estás buscando cómo ver El Canal del Fútbol EN VIVO para seguir el Ecuador vs. Guatemala, aquí encontrarás toda la información sobre las opciones de transmisión disponibles, tanto por internet como en televisión. Además, podrás consultar los horarios del partido en distintos países y conocer qué canales emitirán el encuentro en América Latina, Estados Unidos y España.

Con ambos equipos enfocados en llegar en las mejores condiciones a sus próximos compromisos, el Ecuador vs. Guatemala promete ser uno de los amistosos más interesantes de la jornada. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cómo ver El Canal del Fútbol en vivo por TV y online en Ecuador

Los aficionados en Ecuador podrán seguir el amistoso entre Ecuador y Guatemala a través de El Canal del Fútbol (ECDF), la señal que cuenta con los derechos de transmisión confirmados para el país.

La cobertura estará disponible tanto por internet como mediante los operadores de televisión que incluyan la señal dentro de su programación. De esta manera, los seguidores de la Tri podrán acceder al encuentro desde distintos dispositivos y plataformas.

Para ver El Canal del Fútbol online, los usuarios pueden ingresar al sitio web oficial de ECDF o utilizar su aplicación para teléfonos móviles, tablets y Smart TV compatibles. El acceso requiere una suscripción activa al servicio.

Además, algunos operadores de televisión de pago ofrecen acceso a la señal deportiva a través de sus paquetes contratados, lo que permite disfrutar de la transmisión desde televisores convencionales y dispositivos conectados.

Entre las principales opciones para ver El Canal del Fútbol en vivo se encuentran:

Señal de El Canal del Fútbol (ECDF) a través de operadores autorizados.

Sitio web oficial de ECDF.

Aplicación oficial de El Canal del Fútbol.

Smart TV compatibles con la plataforma.

Teléfonos móviles y tablets con acceso a internet.

Plataformas y paquetes de TV paga que incluyan la señal deportiva.

De esta manera, los aficionados podrán seguir en directo el partido entre Ecuador y Guatemala desde cualquier lugar de Ecuador, ya sea por televisión o mediante internet.

Horarios de Ecuador vs. Guatemala por país

El amistoso internacional entre Ecuador y Guatemala se disputará el domingo 7 de junio de 2026.

País / Región Hora España (Madrid) 22:00 horas España (Canarias) 21:00 horas Argentina 17:00 horas Uruguay 17:00 horas Paraguay 17:00 horas Brasil 17:00 horas Chile 16:00 horas Venezuela 16:00 horas Bolivia 16:00 horas Ecuador 15:00 horas Colombia 15:00 horas Perú 15:00 horas México (Centro) 15:00 horas México (Pacífico y Chihuahua) 14:00 horas México (Baja California) 14:00 horas Estados Unidos (Este) 16:00 horas Estados Unidos (Central) 15:00 horas Estados Unidos (Montaña) 14:00 horas Estados Unidos (Pacífico) 13:00 horas

¿Qué canal transmite Ecuador vs. Guatemala EN VIVO?

La transmisión del amistoso variará según el país donde te encuentres. Estas son las señales confirmadas hasta el momento:

País / Región Canal de TV Streaming Ecuador El Canal del Fútbol El Canal del Fútbol Argentina DSports DGO Uruguay DSports DGO México Claro Sports Claro Sports Estados Unidos Fanatiz Fanatiz España Movistar Plus+ Movistar Plus+ Brasil Sin confirmar Sin confirmar Chile Sin confirmar Sin confirmar Paraguay Sin confirmar Sin confirmar Venezuela Sin confirmar Sin confirmar Bolivia Sin confirmar Sin confirmar Perú Sin confirmar Sin confirmar Colombia Sin confirmar Sin confirmar