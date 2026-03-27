La ‘Tri’ inicia su camino hacia la cita mundialista del Mundial 2026 y este viernes 27 de marzo tiene un duelo importante. Mira el partido de Ecuador vs. Marruecos EN VIVO por El Canal del Fútbol y ECDF TV online, desde el Estadio Metropolitano de Madrid, por la fecha FIFA . La selección ecuatoriana tiene a un duro rival como la selección marroquí, que hace poco fue declarada en mesa como ganadora de la Copa Africana de Naciones y es de las mejores en la actualidad. Sigue aquí el minuto a minuto.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Ecuador vs. Marruecos por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Dónde ver El Canal del Fútbol EN VIVO, Ecuador vs. Marruecos por amistoso FIFA al Mundial 2026?

Si estás en Ecuador, contrata El Canal del Fútbol (ECDF) por $14.99 al mes para ver en vivo y en directo el partido de Ecuador vs. Marruecos por amistoso FIFA al Mundial 2026.

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¿Cómo ver El Canal del Fútbol (ECDF) ONLINE, Ecuador vs. Marruecos por amistoso FIFA al Mundial 2026?

Tras registrarte y pagar la suscripción de El Canal del Fútbol (ECDF), podrás ver los partidos de la Selección Ecuatoriana de Fútbol vía online por Internet a través del sitio web oficial de El Canal del Fútbol o el canal de YouTube ECDF. También puedes hacerlo en la app móvil tanto en sistemas operativos Android (Google Play Store) y iOS (App Store).

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Horario, TV y dónde ver en vivo Ecuador vs. Marruecos por amistoso FIFA al Mundial 2026

Fecha : Viernes 27 de marzo de 2026

: Viernes 27 de marzo de 2026 Partido : Ecuador vs. Marruecos por amistoso FIFA al Mundial 2026

: Ecuador vs. Marruecos por amistoso FIFA al Mundial 2026 Hora : 3:15 p.m. Quito / 9:15 p.m. Madrid

: 3:15 p.m. Quito / 9:15 p.m. Madrid TV o Streaming : El Canal del Fútbol (ECDF)

: El Canal del Fútbol (ECDF) Lugar: Estadio Metropolitano de Madrid, España