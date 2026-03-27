La ‘Tri’ inicia su camino hacia la cita mundialista del Mundial 2026 y este viernes 27 de marzo tiene un duelo importante. Mira el partido de Ecuador vs. Marruecos EN VIVO por El Canal del Fútbol y ECDF TV online, desde el Estadio Metropolitano de Madrid, por la fecha FIFA. La selección ecuatoriana tiene a un duro rival como la selección marroquí, que hace poco fue declarada en mesa como ganadora de la Copa Africana de Naciones y es de las mejores en la actualidad. Sigue aquí el minuto a minuto.
¿Dónde ver El Canal del Fútbol EN VIVO, Ecuador vs. Marruecos por amistoso FIFA al Mundial 2026?
Si estás en Ecuador, contrata El Canal del Fútbol (ECDF) por $14.99 al mes para ver en vivo y en directo el partido de Ecuador vs. Marruecos por amistoso FIFA al Mundial 2026.
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¿Cómo ver El Canal del Fútbol (ECDF) ONLINE, Ecuador vs. Marruecos por amistoso FIFA al Mundial 2026?
Tras registrarte y pagar la suscripción de El Canal del Fútbol (ECDF), podrás ver los partidos de la Selección Ecuatoriana de Fútbol vía online por Internet a través del sitio web oficial de El Canal del Fútbol o el canal de YouTube ECDF. También puedes hacerlo en la app móvil tanto en sistemas operativos Android (Google Play Store) y iOS (App Store).
¿Qué partidos puedo ver en El Canal del Fútbol (ECDF) en Ecuador?
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Horario, TV y dónde ver en vivo Ecuador vs. Marruecos por amistoso FIFA al Mundial 2026
- Fecha: Viernes 27 de marzo de 2026
- Partido: Ecuador vs. Marruecos por amistoso FIFA al Mundial 2026
- Hora: 3:15 p.m. Quito / 9:15 p.m. Madrid
- TV o Streaming: El Canal del Fútbol (ECDF)
- Lugar: Estadio Metropolitano de Madrid, España