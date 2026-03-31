La ‘Tri’ sigue con sus exigentes pruebas antes de llegar a la Copa del Mundo. Esta vez tendrá un enfrentamiento con un rival de mucha jerarquía: Ecuador vs. Países Bajos se miden este martes 31 de marzo, a partir de las 13:45 horas (Quito) en el Philips Stadion de Eindhoven . Para todo el público ecuatoriano, podrás seguir el partido en vivo y en directo a través de la señal oficial de El Canal del Fútbol y ECDF TV online . Sigue la cobertura del equipo que comanda Sebastián Beccacece por televisión señal abierta, cable y todas las plataformas digitales.

¿Dónde ver El Canal del Fútbol EN VIVO, Ecuador vs. Países Bajos por amistoso FIFA al Mundial 2026?

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¿Cómo ver El Canal del Fútbol (ECDF) ONLINE, Ecuador vs. Países Bajos por amistoso FIFA al Mundial 2026?

Tras registrarte y pagar la suscripción de El Canal del Fútbol (ECDF), podrás ver los partidos de la Selección Ecuatoriana de Fútbol vía online por Internet a través del sitio web oficial de El Canal del Fútbol o el canal de YouTube ECDF. También puedes hacerlo en la app móvil tanto en sistemas operativos Android (Google Play Store) y iOS (App Store).

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Horario, TV y dónde ver en vivo Ecuador vs. Países Bajos por amistoso FIFA al Mundial 2026

Fecha : Martes 31 de marzo de 2026

: Martes 31 de marzo de 2026 Partido : Ecuador vs. Países Bajos por amistoso FIFA al Mundial 2026

: Ecuador vs. Países Bajos por amistoso FIFA al Mundial 2026 Hora : 13:45 p.m. Quito / 8:45 p.m. Madrid

: 13:45 p.m. Quito / 8:45 p.m. Madrid TV o Streaming : El Canal del Fútbol (ECDF)

: El Canal del Fútbol (ECDF) Lugar: Philips Stadion de Eindhoven