ASUNCIÓN (PARAGUAY), 04/09/2025.- Cobertura oficial de El Canal del Fútbol (ECDF) EN VIVO GRATIS para mirar el partido entre Ecuador y Paraguay este jueves 4 de septiembre por la jornada 17 de las Eliminatorias Conmebol 2026 desde el Defensores del Chaco, Asunción. Foto de Rodrigo BUENDIA para AFP
Noé Yactayo

busca consolidar el segundo lugar de la clasificación Conmebol cuando visite a Paraguay este jueves 4 de septiembre en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción. El partido, correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias 2026, comenzará a las 18:30 horas de Quito (7:30 pm ET / 4:30 pm PT). ¿Quieres ver a La Tri en tu televisor Smart TV, teléfono móvil, PC o Tablet? La transmisión oficial para el público ecuatoriano estará a cargo de El Canal del Fútbol (ECDF) y aquí te explico los pasos que debes acceder para contratar la plataforma online líder en Ecuador.

¿Dónde ver El Canal del Fútbol EN VIVO, Ecuador vs. Paraguay por Eliminatorias Conmebol 2026?

Si estás en Ecuador, contrata para ver en vivo y en directo el partido de La Tri vs. Paraguay de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Ingresa a , inicia sesión con tu cuenta y completa la contratación en línea con tu tarjeta preferida.

Además de apoyar a La Tri, tendrás acceso a contenidos como LigaPro Serie A y B, Superliga Femenina, Copa del Rey, Liga Saudí y Brasileirao, entre otros.

¿Cómo ver El Canal del Fútbol (ECDF) ONLINE, Ecuador vs. Paraguay por Eliminatorias Conmebol 2026?

Tras registrarte y pagar la suscripción de El Canal del Fútbol (ECDF), podrás ver los partidos de la Selección Ecuatoriana de Fútbol vía online por Internet a través del sitio web oficial de El Canal del Fútbol o el canal de YouTube ECDF. También puedes hacerlo en la app móvil tanto en sistemas operativos Android (Google Play Store) y iOS (App Store).

¿Qué partidos puedo ver en El Canal del Fútbol (ECDF) en Ecuador?

  • LigaPro Serie A
  • LigaPro Serie B
  • Superliga Femenina
  • Torneo de Segunda Categoría
  • Amateur League
  • Programas informativos y de análisis
  • Eliminatorias Sudamericanas
  • Copa del Rey
  • Partidos oficiales de la Tri
  • Campeonato Paulista
  • Brasileirao
  • Liga Saudí
  • Liga de Baloncesto de España

Horario, TV y dónde ver en vivo Ecuador vs. Paraguay por Eliminatorias Conmebol 2026

  • Fecha: Jueves 4 de septiembre de 2025
  • Partido: Ecuador vs. Paraguay (Jornada 17 de Eliminatorias Conmebol 2026)
  • Hora: 18:30 horas de Quito | 7:30 pm ET / 4:30 pm PT
  • TV o Streaming: El Canal del Fútbol (ECDF)
  • Lugar: Estadio Defensores del Chaco, Asunción (Paraguay)
Paraguay vs Ecuador por la Fecha 17 de las Eliminatorias 2026
La selección de Paraguay recibe a su similar de Ecuador en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción por la Fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial FIFA 2026. | Crédito: Ronie Bautista / GEC
Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología dirigidas el público latino en USA, México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

