Ecuador busca consolidar el segundo lugar de la clasificación Conmebol cuando visite a Paraguay este jueves 4 de septiembre en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción. El partido, correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias 2026, comenzará a las 18:30 horas de Quito (7:30 pm ET / 4:30 pm PT). ¿Quieres ver a La Tri en tu televisor Smart TV, teléfono móvil, PC o Tablet? La transmisión oficial para el público ecuatoriano estará a cargo de El Canal del Fútbol (ECDF) y aquí te explico los pasos que debes acceder para contratar la plataforma online líder en Ecuador.

¿Dónde ver El Canal del Fútbol EN VIVO, Ecuador vs. Paraguay por Eliminatorias Conmebol 2026?

Si estás en Ecuador, contrata El Canal del Fútbol (ECDF) por $14.99 al mes para ver en vivo y en directo el partido de La Tri vs. Paraguay de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Ingresa a elcanaldelfutbol.com/contratar, inicia sesión con tu cuenta y completa la contratación en línea con tu tarjeta preferida.

Además de apoyar a La Tri, tendrás acceso a contenidos como LigaPro Serie A y B, Superliga Femenina, Copa del Rey, Liga Saudí y Brasileirao, entre otros.

¿Cómo ver El Canal del Fútbol (ECDF) ONLINE, Ecuador vs. Paraguay por Eliminatorias Conmebol 2026?

Tras registrarte y pagar la suscripción de El Canal del Fútbol (ECDF), podrás ver los partidos de la Selección Ecuatoriana de Fútbol vía online por Internet a través del sitio web oficial de El Canal del Fútbol o el canal de YouTube ECDF. También puedes hacerlo en la app móvil tanto en sistemas operativos Android (Google Play Store) y iOS (App Store).

¿Qué partidos puedo ver en El Canal del Fútbol (ECDF) en Ecuador?

LigaPro Serie A

LigaPro Serie B

Superliga Femenina

Torneo de Segunda Categoría

Amateur League

Programas informativos y de análisis

Eliminatorias Sudamericanas

Copa del Rey

Partidos oficiales de la Tri

Campeonato Paulista

Brasileirao

Liga Saudí

Liga de Baloncesto de España

Horario, TV y dónde ver en vivo Ecuador vs. Paraguay por Eliminatorias Conmebol 2026

Fecha : Jueves 4 de septiembre de 2025

: Jueves 4 de septiembre de 2025 Partido : Ecuador vs. Paraguay ( Jornada 17 de Eliminatorias Conmebol 2026 )

: Ecuador vs. Paraguay ( ) Hora : 18:30 horas de Quito | 7:30 pm ET / 4:30 pm PT

: 18:30 horas de Quito | 7:30 pm ET / 4:30 pm PT TV o Streaming : El Canal del Fútbol (ECDF)

: El Canal del Fútbol (ECDF) Lugar: Estadio Defensores del Chaco, Asunción (Paraguay)

La selección de Paraguay recibe a su similar de Ecuador en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción por la Fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial FIFA 2026. | Crédito: Ronie Bautista / GEC