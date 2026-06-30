Hace apenas unos días, Ecuador parecía despedirse del Mundial antes de tiempo. La victoria sobre Alemania cambió el panorama de la Tri y le abrió la puerta a una nueva oportunidad en el torneo. Ahora el desafío será todavía mayor: enfrentar a México en el Estadio Azteca por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro se disputará este martes 30 de junio desde las 20:00 horas de Quito (19:00 de Ciudad de México; 9 p.m. ET / 6 p.m. PT).
El equipo dirigido por Sebastián Beccacece ha encontrado en Moisés Caicedo, Gonzalo Plata y Enner Valencia a sus principales referentes para competir frente a rivales de máxima exigencia. Del otro lado estará una selección mexicana respaldada por su afición y por una de las campañas más consistentes de la fase de grupos. Noventa minutos separan a uno de ellos de los octavos de final.
¿Quieres ver GRATIS el partido desde tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil? La transmisión para el público ecuatoriano estará disponible mediante Teleamazonas en señal abierta, además de DIRECTV Sports Ecuador y diversas plataformas digitales autorizadas. Aquí te contamos cómo seguir el encuentro EN VIVO por televisión y streaming.
¿Dónde ver TELEAMAZONAS EN VIVO, Ecuador vs. México por el Mundial 2026?
En el Canal 5 de la televisión abierta ecuatoriana podrás seguir gratuitamente la transmisión del partido entre Ecuador y México por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Asimismo, la señal de Teleamazonas se encuentra disponible mediante distintos operadores de televisión por suscripción a nivel nacional.
Canales de Teleamazonas en Ecuador
- Canal 180 de DIRECTV
- Canal 3043 de Inter Satelital
- Canal 8 de TV Cable (Ambato)
- Canal 11 de TV Cable (Cuenca)
- Canal 5 de TV Cable (Guayaquil)
- Canal 13 de TV Cable (Ibarra)
- Canal 5 de TV Cable (Loja)
- Canal 11 de TV Cable (Machala)
- Canal 5 de TV Cable (Manta)
- Canal 5 de TV Cable (Portoviejo)
- Canal 5 de TV Cable (Quito)
- Señal satelital de Claro TV
Además de Teleamazonas, el compromiso también podrá seguirse mediante DIRECTV Sports Ecuador, uno de los operadores con cobertura oficial del Mundial 2026.
¿Cómo ver GRATIS Ecuador vs. México por TELEAMAZONAS EN VIVO por Internet?
Los aficionados ecuatorianos también podrán acceder a la cobertura online de Teleamazonas mediante sus plataformas digitales oficiales.
Opciones para ver Ecuador vs. México EN VIVO online
- Sitio web oficial de Teleamazonas
- Aplicación móvil de Teleamazonas (según disponibilidad)
- DGO
- Disney+ Premium
- Paramount+
- DIRECTV GO
La cobertura digital permitirá seguir el encuentro desde computadoras, teléfonos móviles, tablets y Smart TV compatibles con conexión a internet.
Ecuador vs. México: fecha, horario, lugar y dónde ver EN VIVO por el Mundial 2026
|Detalle
|Información
|Partido
|Ecuador vs. México
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026
|Instancia
|Dieciseisavos de final
|Fecha
|Martes 30 de junio de 2026
|Hora Ecuador
|20:00
|Hora Estados Unidos
|9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT
|TV abierta en Ecuador
|Teleamazonas
|TV por cable
|DIRECTV Sports Ecuador
|Streaming
|Teleamazonas, DGO, Disney+ Premium y Paramount+
|Estadio
|Estadio Azteca
|Ciudad
|Ciudad de México (México)
La eliminatoria también pondrá frente a frente dos estilos distintos de interpretar el juego. Ecuador buscará aprovechar los espacios con la velocidad de Plata y la capacidad de definición de Enner Valencia, mientras que México intentará imponer el ritmo que le permitió construir una de las campañas más sólidas de la primera fase. Con un lugar entre los 16 mejores del torneo en disputa, el margen para especular será mínimo.