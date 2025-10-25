El Clásico del fútbol español está de regreso con una nueva edición que promete emociones fuertes y un ambiente espectacular en el Estadio Santiago Bernabéu. Este domingo 26 de octubre, el Real Madrid y el FC Barcelona se enfrentan por la fecha 11 de LaLiga 2025-26 en un partido que no solo paraliza a España, sino que también captura la atención del mundo entero. Con el liderato en juego, los de Xabi Alonso buscarán mantener su dominio en la cima del campeonato, mientras que el equipo de Hansi Flick intentará dar el golpe fuera de casa para recuperar la primera posición.

La expectativa es máxima, y millones de fanáticos ya se preparan para seguir en vivo el enfrentamiento más mediático del planeta. Por eso, aquí te contamos cómo ver y a qué hora se juega el Real Madrid vs Barcelona en España, Estados Unidos, México y más países en el mundo, tanto por televisión como por streaming online.

Canales y plataformas de Barcelona vs. Real Madrid: dónde ver el Clásico en TV y online

España

TV / Canales: DAZN LaLiga (canal exclusivo de DAZN) disponible también en Movistar Plus+ y Orange TV .

DAZN LaLiga (canal exclusivo de DAZN) disponible también en y . Streaming: Plataforma oficial DAZN España, con transmisión en directo y repeticiones bajo demanda.

Estados Unidos

TV: ESPN Deportes (en español).

ESPN Deportes (en español). Streaming: ESPN+ es la plataforma exclusiva con todos los partidos de LaLiga en EE. UU.

es la plataforma exclusiva con todos los partidos de LaLiga en EE. UU. Alternativas: Fubo Sports y Sling TV incluyen cobertura de ESPN en algunos paquetes.

México

TV: Sky Sports México posee los derechos de transmisión de LaLiga.

posee los derechos de transmisión de LaLiga. Streaming: Disponible mediante la app Sky+ para suscriptores.

Centroamérica (Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá)

TV: Sky Sports también transmite en exclusiva los partidos de LaLiga.

también transmite en exclusiva los partidos de LaLiga. Streaming: Disponible a través de Sky Go o Sky+ según el país.

Sudamérica (referencia adicional)

TV: ESPN

Streaming: Disney+ (Star+) transmite LaLiga en la mayoría de países sudamericanos.

Horarios del Clásico: cuándo juegan Barcelona vs. Real Madrid

Región / País Hora local del partido* España (Madrid) 16:15 h Estados Unidos (Zona Este – Nueva York / Miami) 11:15 a.m. México (Ciudad de México) 09:15 a.m. Centroamérica (Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá) 09:15 a.m.

Historial entre FC Barcelona vs. Real Madrid

Este enfrentamiento será el número 262 entre ambos colosos, una rivalidad que se remonta a 1902. Desde aquel primer duelo en la Copa de la Coronación, hasta los modernos clásicos globalizados, cada choque entre blancos y azulgranas marca una página en la historia del fútbol.

En el historial general, el Real Madrid lidera con 105 victorias, seguido de 104 triunfos del Barcelona y 52 empates. Además, se han convertido 875 goles: 440 para los merengues y 435 para los culés.

El último capítulo, disputado el 11 de mayo de 2025 en Montjuic, terminó 4-3 a favor del Barcelona, en un duelo inolvidable lleno de emociones.

El Clásico entre Real Madrid y Barcelona paraliza al mundo: se juega EN VIVO este domingo 26 de octubre. (Foto: Open AI)