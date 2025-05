Real Madrid y Fútbol Club Barcelona estarán frente a frente en una nueva edición del clásico del fútbol español este domingo 11 de mayo (10:15 am ET / 9:15 am CT / 8:15 am MT / 7:15 am PT) por la fecha 15 de laLiga EA Sports 2024-25 a realizarse en el Estadio Olímpico de Montjuic de la ciudad de Barcelona, España. ¿Quieres ver el juego por Smart TV, teléfono móvil, Tablet o PC? En este artículo te explicaré los canales de televisión y plataformas online que ofrecen la transmisión oficial del partido en diferentes países del mundo.

¿Dónde mirar Real Madrid vs. Barcelona desde los estados de Florida, California y Texas?

Por otro lado, los ciudadanos en Estados Unidos verán el clásico español por ESPN+, ESPN Deportes, ESPN 2 y ABC. Estas señales se encuentran disponibles en todos los estados del país como es el caso de Florida, California y Texas.

La programación de estudio en español y en inglés de ESPN —ESPN FC, Ahora o Nunca y Fuera de Juego— ofrecerá cobertura complementaria en vivo los días de partido, a partir de la 9 a.m. ET (hora del Este).

Es el primer El Clásico por la televisión de ESPN desde que la compañía celebró el acuerdo de derechos a ocho años con LALIGA en 2021.

Horario Programación Canales de USA 9 am ET / 8 am CT / 7 am MT / 6 am PT ESPN FC: Previa de El Clásico FC Barcelona vs. Real Madrid ESPN+, ESPN Deportes, Disney Plus y ABC 10:15 am ET / 9:15 am CT / 8:15 am MT / 7:15 am PT El Clásico: FC Barcelona vs. Real Madrid (EN VIVO) - Darke, Steve McManaman y Sid Lowe (inglés) | Fernando Palo, Eduardo Biscayart, Ainstein y Llorens (en español) ESPN+ y ESPN Deportes 12 pm ET / 11 am CT / 10 am MT / 9 am PT ESPN FC: Programa posterior a El Clásico ESPN+, ESPN Deportes y ABC

¿Cómo me registro en ESPN Plus?

Suscribirse a ESPN Plus es bastante fácil. Solo tienes que ir al sitio web de ESPN Plus. La página de inicio anuncia el trío de paquetes de Disney, pero puedes suscribirte a ESPN Plus por separado haciendo clic en el enlace subrayado en blanco “Suscríbete solo a ESPN+” justo debajo de la promoción del paquete. Sin importar en qué opción hagas clic, serás redirigido a una página que te indicará “Buscar planes”. Desde allí, solo tienes que iniciar sesión o registrarte con tu correo electrónico.

¿Dónde ver ESPN Plus, Real Madrid vs. FC Barcelona desde Estados Unidos?

Una de las ventajas de ESPN Plus es que puedes acceder a él a través de la aplicación habitual de ESPN. En lugar de tener que iniciar un servicio independiente, todo el contenido de ESPN Plus se desbloquea en la aplicación de ESPN una vez que te suscribes.

La aplicación está disponible en prácticamente todas las plataformas que puedas imaginar, incluidos teléfonos, tabletas, computadoras portátiles, reproductores Roku, productos Fire TV, Apple TV, Android/Google TV, Chromecast, PS4 y PS5, Xbox One y Xbox One X|S, y todos los mejores televisores.

Puedes transmitir la mayoría de los contenidos en hasta tres dispositivos simultáneamente con una cuenta. Dicho esto, los eventos de pago por visión están limitados a dos dispositivos

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga 2025?

Los hinchas españoles podrán seguir el clásico FC Barcelona vs. Real Madrid a través de Movistar+ LaLiga (Dial 54), Movistar LaLiga TV Bar (disponible para bares y restaurantes) y Movistar Plus+s. Si tu opción es por streaming deberás contratar Movistar Plus a través del canal 7.

En México, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, el canal SKY Sports transmitirá el juego FC Barcelona contra Real Madrid. Los canales mexicanos de SKY son 501 SD, 502 SD, 504 SD, 516 SD, 1501 HD, 1516 HD, 1521 HD y 1524 HD.

En Latinoamérica, los países como Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, Venezuela, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Bolivia, Venezuela, Uruguay, Paraguay, El Salvador, Panamá y República Dominicana podrán mirar el cotejo Real Madrid vs. FC Barcelona por los canales de ESPN Sur y por la plataforma online de Disney Plus.

Países Canales de TV o Streaming España Movistar Plus+ y Movistar+ LaLiga Dial 54 Estados Unidos ESPN+, ESPN Deportes, ESPN 2 y ABC México SKY Sports HD y Sky Plus Costa Rica SKY Sports HD y Sky Plus Nicaragua SKY Sports HD y Sky Plus El Salvador SKY Sports HD y Sky Plus Guatemala SKY Sports HD y Sky Plus Honduras SKY Sports HD y Sky Plus Argentina ESPN Sur y Disney Plus Chile ESPN Sur y Disney Plus Colombia ESPN Sur y Disney Plus Perú ESPN Sur y Disney Plus Ecuador ESPN Sur y Disney Plus Venezuela ESPN Sur y Disney Plus Uruguay ESPN Sur y Disney Plus Paraguay ESPN Sur y Disney Plus Bolivia ESPN Sur y Disney Plus Canadá TSN+ y TSN 2 Brasil Zapping, Claro TV+, Disney+, Sky+, Vivo Play y ESPN Italia DAZN

Real Madrid vs. Barcelona vía DIRECTV Sports: transmisión de El Clásico (Video: @RealMadridCF)