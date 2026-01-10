La final de la Supercopa de España 2026 será con El Clásico de FC Barcelona vs. Real Madrid, el encuentro más esperado a nivel mundial cada temporada. Luego de que el Barcelona dejara en el camino a Athletic Club y el Real Madrid hiciera lo propio contra Atlético de Madrid, blaugranas y merengues se verán las caras desde el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita.
Esta será una de las revanchas que tenga el Real Madrid, puesto que la temporada pasada cayeron en la gran final ante Barcelona por 5-2, en lo que fue el décimo quinto título de los blaugranas, también dirigidos por Hansi Flick en aquel momento, entrenador que hasta ahora no ha perdido finales.
¿A qué hora se juega El Clásico, FC Barcelona - Real Madrid EN DIRECTO?
Mira El Clásico de FC Barcelona vs. Real Madrid EN DIRECTO a partir de las 8:00 p.m. hora de España, encuentro que se llevará a cabo en el King Abdullah Sports City de Arabia Saudita. Sigue la programación local para ver el minuto a minuto de este enfrentamiento por la final de Supercopa de España 2026.
¿Dónde ver El Clásico, FC Barcelona - Real Madrid EN DIRECTO?
La transmisión de El Clásico de FC Barcelona vs. Real Madrid en directo será a través de Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga UHD, Movistar LaLiga TV Bar y Movistar Plus+ en streaming online. Además, aquí te dejo con opciones en diferentes partes del mundo para seguir este enfrentamiento.
|País
|Canales
|Argentina
|Flow Sports HD
|Chile
|No disponible
|Bolivia
|No disponible
|Colombia
|Win Sports
|Estados Unidos
|ESPN2 o ESPN Deportes
|México y Centroamérica
|Sky Sports HD
|Paraguay
|Flow Sports HD
|Perú
|América TV
|Uruguay
|Flow Sports HD
|Venezuela
|Meridiano TV o Venevisión
El Clásico, FC Barcelona - Real Madrid: posibles alineaciones
- FC Barcelona: Joan Garcia; Balde, Eric Garcia, Cubarsí, Koundé; De Jong, Pedri, Fermín; Raphinha, Ferran Torres y Lamine Yamal.
- Real Madrid: Courtois; Carreras, Rüdiger, Asencio, Valverde; Tchouameni, Camavinga, Bellingham; Vinicius, Gonzalo o Mbappé y Rodrygo.
¿Cuántos títulos de Supercopa de España tiene el Real Madrid?
El Real Madrid cuenta con un total de 13 títulos de la Supercopa de España: 1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022 y 2024.
¿Cuántos títulos de Supercopa de España tiene el FC Barcelona?
El FC Barcelona es el club más campeón de la Supercopa de España con 15 títulos: 1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018, 2023 y 2025.
FC Barcelona - Real Madrid: hora, TV y dónde ver
- Fecha: domingo 11 de enero 2026
- Lugar: King Abdullah Sports City
- Horario: 8:00 p.m. España
- Canal TV: Movistar Plus (España)
- Streaming: Movistar Plus+ (España)