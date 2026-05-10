Transmisión en vivo de El Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona por LaLiga 2026. Opciones de link para streaming y canales de televisión donde podrá seguir el encuentro en directo desde cualquier lugar del mundo hoy.
Piero Hatto
El Spotify Camp Nou será escenario este domingo 10 de mayo (9 pm horario peninsular / 3 pm ET / 2 pm Tiempo del Centro) del encuentro más esperado no solo de la Jornada 35 de LaLiga EA Sports 2026 sino de la temporada cuando FC Barcelona reciba a Real Madrid en la edición 264 de ‘El Clásico’. Los azulgranas, líderes con 88 puntos, tienen una oportunidad de oro para proclamarse campeones antes del término del torneo frente a su afición y su archirrival, pero los merengues (2° con 77 unidades) buscarán aguarles la fiesta a como dé lugar.

Este enfrentamiento será una revancha para Real Madrid de Álvaro Arbeloa, ya que a inicios de año que la temporada pasada el conjunto blanco (en aquel entonces con Xabi Alonso en el banquillo) cayó 3-2 en la gran final de la Supercopa de España disputada el King Abdullah Sports City de Arabia Saudita, en lo que fue el décimo sexto título de los blaugranas dirigidos por Hansi Flick.

Conoce la hora de inicio por país para ver el clásico FC Barcelona - Real Madrid este domingo 10 de mayo por la jornada 35 de LaLiga desde el Spotify Camp Nou.
¿A qué hora se juega El Clásico EN VIVO, Real Madrid - FC Barcelona por LaLiga 2026?

Mira El Clásico EN VIVO de FC Barcelona vs. Real Madrid a partir de las 9:00 p.m. hora de España, encuentro que se llevará a cabo en el Spotify Camp Nou de Barcelona. Sigue la programación local para ver el minuto a minuto de este enfrentamiento válido por la Jornada 35 de LaLiga EA Sports 2026.

¿Dónde ver El Clásico EN VIVO, Real Madrid - FC Barcelona por LaLiga 2026?

La transmisión de El Clásico EN VIVO de FC Barcelona vs. Real Madrid en directo será a través de Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+ y Vamos 2 en streaming online. Además, aquí te dejo con opciones en diferentes partes del mundo para seguir este enfrentamiento.

PaísCanales
ArgentinaDIRECTV Sports Argentina y DGO
ChileDIRECTV Sports Chile y DGO
BoliviaTigo Sports Bolivia
ColombiaDIRECTV Sports Colombia y DGO
Estados UnidosESPN, ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App
México y CentroaméricaSky Sports Mexico, Sky+ e izzi (estos dos últimos solo en México)
PerúDIRECTV Sports Peru y DGO
UruguayDIRECTV Sports Uruguay y DGO
VenezuelaDIRECTV Sports Venezuela, DGO e inter
Este domingo 10 de mayo juegan Barça — Real Madrid EN DIRECTO por la jornada 35 de LaLiga. Conoce qué canales de TV y dónde ver online el clásico español.
El Clásico, Real Madrid - FC Barcelona: posibles alineaciones

  • Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Francisco José García Torres; Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Federico Valverde, Thiago Pitarch Pinar, Franco Mastantuono; Vinícius Júnior.
  • FC Barcelona: Joan Garcia; João Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí; Pedri, Frenkie de Jong, Fermín López Marín; Dani Olmo, Roony Bardghji, Ferran Torres; Robert Lewandowski.

FC Barcelona - Real Madrid: hora, TV y dónde ver

  • Fecha: Domingo, 10 de mayo de 2026
  • Lugar: Spotify Camp Nou de Barcelona, España
  • Horario: 9:00 p.m. España
  • Canal TV: Movistar Plus, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV y Vamos 2 (España)
  • Streaming: Movistar Plus+ (España)
Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

