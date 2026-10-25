El partido que paraliza al mundo entero vivirá una nueva edición este domingo 25 de octubre. Desde el Spotify Camp Nou, no te pierdas la televisación de Real Madrid vs. Barcelona por El Clásico, que podrás seguirlo minuto a minuto con las noticias de última hora . Este enfrentamiento puede ser clave para el futuro de LaLiga y aquí te dejo con todos los detalles para que puedas verlo.

Barcelona de Hansi Flick es el líder absoluto de LaLiga. Los blaugranas dominan el arranque liguero con 27 puntos de 27 posibles en las 9 primeras fechas del torneo español, un dominio absoluto y que ya ha tenido en frente a un rival directo como el Real Betis (que ocupa el cuarto lugar con 19). De ganarle a los merengues, estirarían su ventaja a 9 puntos y dejarían a los de Mourinho casi K.O. en el campeonato.

Por su parte, el Real Madrid de José Mourinho tiene la gran oportunidad de acercarse a los blaugranas. Un triunfo los pondría a solo 3 puntos del Barcelona a falta de mucho por jugarse, lo que significaría un gran alivio y menos presión para lo que resta del campeonato. Yan Diomandé será titular tras la suspensión de Vinicius Júnior y es la gran oportunidad para que el marfileño pueda demostrar que vale los 140 millones que pagó Florentino Pérez por su pase.

El Clásico EN VIVO - Real Madrid vs. Barcelona minuto a minuto

A continuación, te dejaré con el minuto a minuto y las noticias de última hora de este partido de Real Madrid vs. Barcelona que se jugará este domingo 24 de octubre desde el Estadio Camp Nou de Cataluña, en la edición 256 de El Clásico en LaLiga.

¿En qué estadio se juega Real Madrid vs. Barcelona?

El encuentro se disputará en el Spotify Camp Nou, estadio del FC Barcelona, que será el equipo local para este primer Clásico de la temporada 2026-27.

¿Qué jornada de LaLiga disputan Real Madrid y Barcelona?

Real Madrid y Barcelona protagonizarán uno de los encuentros más destacados de la jornada 10 de LaLiga EA Sports 2026-27.

¿Quién es favorito para ganar Real Madrid vs. Barcelona?

El Barcelona llega como líder de LaLiga y con la ventaja de jugar como local. Sin embargo, el Real Madrid buscará conseguir una victoria importante para reducir la distancia en la clasificación.

¿Cómo llegan Real Madrid y Barcelona al Clásico?

El Barcelona llega con una destacada campaña en el campeonato español, mientras que el Real Madrid buscará recuperar terreno en la tabla. Ambos equipos disputaron compromisos de Champions League durante la semana previa.

¿Dónde consultar las alineaciones de Real Madrid vs. Barcelona?

Las alineaciones oficiales estarán disponibles antes del inicio del encuentro a través de las páginas de LaLiga, Real Madrid y FC Barcelona, además de los medios deportivos que cubrirán el partido en directo.

¿Quién ganó el último Clásico entre Real Madrid y Barcelona?

El último Clásico oficial se disputó en la temporada 2025-26 de LaLiga, cuando el Barcelona venció 2-0 al Real Madrid en el Spotify Camp Nou.