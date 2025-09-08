Si resides en Estados Unidos y planeas seguir el Guatemala vs. Panamá de este lunes 8 de septiembre (jornada 2 del Grupo A), aquí encontrarás una guía clara para ubicar el inicio del partido por zona horaria nacional y cómo verlo en cualquier pantalla sin complicaciones: identifica tu franja (Pacífico, Montaña, Centro o Este) y ajusta tu agenda para la previa y el pitazo inicial. La cobertura está pensada para comunidades latinas en grandes áreas metropolitanas como California, Florida, Texas, Nueva York, Nueva Jersey, Arizona, Illinois y Washington, con señal disponible para Smart TV, computadoras, tabletas y teléfonos móviles, de modo que el acceso sea directo y la experiencia, completa.

¿A qué hora ver Guatemala vs. Panamá en los Estados Unidos? Horario de Florida y Califoria

El encuentro entre Guatemala y Panamá por la fecha 2 del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf 2026 empieza desde las 9:30 pm ET –horario del Este– de Florida, al igual que otros estados como Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Distrito de Columbia, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Ohio, Míchigan (casi todo), Indiana (mayor parte), Kentucky (zona oriental), Tennessee (zona oriental), Virginia Occidental; mientras que a las 6:30 pm PT –horario del Pacífico– se podrá ver en California, Washington, Oregón, Nevada (casi todo el estado), y parte de Idaho (región norte del río Salmon).

9:30 pm ET

8:30 pm CT

7:30 pm MT

6:30 pm PT

¿Cómo ver partido Guatemala vs. Panamá EN VIVO en los Estados Unidos por TV o streaming?

El Guatemala vs. Panamá tendrá cobertura amplia en EE. UU. por la numerosa comunidad chapina y canalera en estados como California, Florida, Texas, Illinois, Pensilvania, Arizona, Nueva York, Nueva Jersey y Washington, y se verá por plataformas y señales con enfoque deportivo como Paramount+, fuboTV, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes, Amazon Prime Video, CBS Sports Network y UNIVERSO, concentrando la oferta en un solo lugar para seguir la jornada de las Eliminatorias Concacaf 2026 desde cualquier pantalla.

A continuación, precios y número de canales (cuando corresponde) para cada servicio en EE. UU.:

Paramount+ : desde $7.99/mes (Essential) y $12.99/mes (Premium); canales en vivo limitados (CBS en Premium) y “canales” temáticos reducidos.

: desde $7.99/mes (Essential) y $12.99/mes (Premium); canales en vivo limitados (CBS en Premium) y “canales” temáticos reducidos. fuboTV : desde $84.99/mes; 150+ a 211+ canales según plan y mercado (Pro/Elite), con posibles tarifas regionales adicionales.

: desde $84.99/mes; 150+ a 211+ canales según plan y mercado (Pro/Elite), con posibles tarifas regionales adicionales. UNIVERSO NOW : sin costo adicional como app autenticada; requiere suscripción de TV paga con UNIVERSO incluido.

: sin costo adicional como app autenticada; requiere suscripción de TV paga con UNIVERSO incluido. Peacock : Premium $10.99/mes y Premium Plus $16.99/mes; más de 50 “canales” lineales FAST/temáticos dentro de la plataforma.

: Premium $10.99/mes y Premium Plus $16.99/mes; más de 50 “canales” lineales FAST/temáticos dentro de la plataforma. Telemundo Deportes : acceso sin costo adicional con autenticación de proveedor (incluye Telemundo/UNIVERSO en el paquete).

: acceso sin costo adicional con autenticación de proveedor (incluye Telemundo/UNIVERSO en el paquete). Amazon Prime Video : $8.99/mes (solo Prime Video) o $14.99/mes (con membresía Prime).

: $8.99/mes (solo Prime Video) o $14.99/mes (con membresía Prime). CBS Sports Network : disponible vía paquetes de TV en vivo (DirecTV Stream, fubo y Hulu + Live TV); el precio depende del servicio (aprox. $84.99/mes en DirecTV Stream o fubo); canal único dentro del paquete.

: disponible vía paquetes de TV en vivo (DirecTV Stream, fubo y Hulu + Live TV); el precio depende del servicio (aprox. $84.99/mes en DirecTV Stream o fubo); canal único dentro del paquete. UNIVERSO: canal incluido en paquetes de TV en vivo (DirecTV Stream, fubo, Hulu + Live TV); el precio depende del servicio (desde ~$81.99–$84.99/mes); canal único dentro del paquete.

