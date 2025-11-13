4Vive toda la emoción de la Jornada 5 de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 con los encuentros de los grupos A, B y C que se disputarán este jueves 13 de noviembre. Si te encuentras en Estados Unidos, aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre los horarios, canales de televisión y plataformas de streaming que transmitirán los partidos en vivo, online y en directo en idioma español e inglés, para que no te pierdas ningún detalle y apoyes a tu selección en la fase decisiva hacia la Copa del Mundo 2026.

Honduras y Jamaica afrontan un momento decisivo en la penúltima jornada de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. Ambas selecciones llegan con la posibilidad de asegurar su boleto directo, mientras que para Panamá y Costa Rica el margen de error se ha agotado. Los hondureños, bajo la dirección del colombiano Reinaldo Rueda, podrían alcanzar su cuarto Mundial si logran triunfos ante Nicaragua y Haití, y si Costa Rica empata en su compromiso. Actualmente, Honduras lidera el Grupo C con 8 puntos, seguida de Costa Rica con 6, Haití con 5 y Nicaragua con apenas 1.

Rueda advirtió que la clasificación no está asegurada y que todo podría definirse en la última jornada. “Esto se resuelve en el último minuto”, afirmó el técnico, consciente de que su equipo deberá mostrar orden e inteligencia en el cierre de la fase. Sin embargo, el estratega colombiano enfrenta un escenario complicado debido a múltiples bajas por lesión, incluida la del goleador Anthony Lozano, ausente por una rotura de ligamentos cruzados. Si Honduras no logra su boleto en Managua, se jugará todo en la visita a Costa Rica, en un duelo que promete tensión y dramatismo.

En el Grupo B, Jamaica llega a esta fecha con una sonrisa contenida. Los Reggae Boyz, que buscan su segunda participación en una Copa del Mundo tras Francia 1998, clasifican si vencen a Trinidad y Tobago y Curazao pierde frente a Bermudas. Con 9 puntos, los jamaiquinos encabezan la tabla, seguidos de Curazao con 8, y de Trinidad y Tobago con 5. Su técnico, el inglés Steve McClaren, destacó que el equipo luchará “para llevar una sonrisa” a los afectados por el huracán Melissa, pero reconoció que obtener “un buen resultado” en su visita es fundamental para sellar el pase.

En el Grupo A, Surinam y Panamá lideran con 6 puntos, apenas por encima de Guatemala y El Salvador. Una derrota panameña en territorio guatemalteco podría complicar sus aspiraciones de clasificar directamente, aunque una victoria mantendría viva la esperanza para los dirigidos por Thomas Christiansen. En el caso costarricense, ganar en Haití se ha vuelto una obligación antes de medirse ante Honduras en la fecha final.

El técnico mexicano Miguel Herrera, al frente de Costa Rica, ha debido recurrir a figuras experimentadas como Keylor Navas, Kendall Waston, Celso Borges y Joel Campbell para compensar un plantel irregular. La memoria de Brasil 2014 todavía inspira a la afición tica, pero hoy el equipo parece más vulnerable. “El margen de error se acabó”, dijo Herrera, consciente de que cualquier tropiezo dejaría a Costa Rica sin Mundial. La recta final de la eliminatoria promete emociones fuertes, con selecciones que se juegan el todo por el todo en busca del sueño de 2026.

¿Dónde ver las Eliminatorias Concacaf en vivo desde los Estados Unidos?

Partido Horario de EE.UU. Canales TV en español Canales TV en inglés Surinam vs. El Salvador 4:30 p.m. ET / 1:30 p.m. PT Universo, TeleXitos y Peacock TV CBS Sports Network, fuboTV y Paramount+ Bermudas vs. Curazao 7 p.m. ET / 4 p.m. PT Telemundo Deportes Ahora y CBS Sports Golazo Paramount+ Trinidad y Tobago vs. Jamaica 7 p.m. ET / 4 p.m. PT Universo y Peacock TV CBS Sports Network, Paramount+ y fuboTV Guatemala vs. Panamá 9 p.m. ET / 6 p.m. PT Telemundo Deportes Ahora Paramount+ Nicaragua vs. Honduras 9 p.m. ET / 6 p.m. PT Universo, TeleXitos y Peacock TV Paramount+ y fuboTV Haití vs. Costa Rica 9 p.m. ET / 6 p.m. PT Telemundo App y TeleXitos Paramount+ y CBS Sports

¿Cómo están las posiciones de las Eliminatorias Concacaf?

Tabla de posiciones del Grupo A

Equipos PJ DG Puntos 1- Surinam 4 +1 6 2- Panamá 4 +1 6 3- Guatemala 4 0 5 4- El Salvador 4 -2 3

Tabla de posiciones del Grupo B

Equipos PJ DG Puntos 1- Jamaica 4 +8 9 2- Curazao 4 +3 8 3- Trinidad y Tobago 4 +1 5 4- Bermudas 4 -12 0

Tabla de posiciones del Grupo C

Equipos PJ DG Puntos 1- Honduras 4 +5 8 2- Costa Rica 4 +3 6 3- Haití 4 0 5 4- Nicaragua 4 0 1

