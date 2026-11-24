¿Quién sucederá a Fátima Bosch como Miss Universo? Las representantes de 116 países y territorios competirán por la corona este martes 24 de noviembre de 2026, durante la gran final de la edición 75 del certamen, que se celebrará en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico. María Vargas (México), María Alejandra López (Colombia), Luren Márquez (Perú), Melissa Núñez (República Dominicana), Clara Vegas (Venezuela), Jennifer Barreto (Puerto Rico) y otras candidatas buscarán avanzar en la competencia. Aquí te contamos qué canales de televisión y plataformas transmitirán la gala para verla en vivo, online y en directo desde tu celular, computadora, tableta o televisor inteligente.
La ceremonia de coronación cerrará la agenda de actividades del concurso, que incluyó el desfile de trajes nacionales y la competencia preliminar. Las delegadas se presentarán ante el jurado en la gala del martes, que definirá a las semifinalistas, finalistas y a la nueva ganadora del título internacional. Fátima Bosch, Miss Universo 2025, será la encargada de entregar la corona a su sucesora.
Puerto Rico será el escenario de esta edición, que marca un nuevo capítulo en la historia del concurso. La isla volverá a albergar el evento después de sus anteriores celebraciones en 1972, 2001 y 2002, en el marco del 75.º aniversario de Miss Universo.
¿Dónde y cómo ver Miss Universo 2026?
La final de Miss Universo 2026 se transmitirá en Estados Unidos a través de Telemundo y Peacock, mientras que la señal internacional llegará a Latinoamérica mediante Telemundo Internacional y Universal+. Asimismo, diferentes países contarán con canales locales que emitirán el concurso, entre ellos Mega en Chile, Venevisión en Venezuela y Ecuavisa en Ecuador.
En México, la transmisión estará disponible a través de Telemundo. En otros mercados, la distribución dependerá de los acuerdos televisivos y digitales vigentes. El canal oficial de Miss Universo en YouTube también será una alternativa para seguir el evento en los territorios donde esté habilitada su emisión.
Para quienes prefieran el streaming, Universal+ ofrecerá la gala en Latinoamérica, mientras que Peacock será una de las opciones para los espectadores de Estados Unidos. En otros países, la transmisión digital podrá seguirse mediante las plataformas asociadas y los canales oficiales habilitados para la competencia.
Guía rápida de canales de señal abierta por país
- México: Telemundo.
- Guatemala: TV Azteca Guate.
- Honduras: Canal 11.
- El Salvador: Canal 21.
- Costa Rica: Canal 38.
- Ecuador: Ecuavisa.
- Chile: Mega.
- Venezuela: Venevisión.
- Puerto Rico: WAPA TV.
- Filipinas: ALLTV2, A2Z, Kapamilya Channel y Metro Channel.
¿Qué canal transmite la Gran Final del Miss Universo 2026? Guía TV
La ceremonia comenzará a las 8:00 p. m. del horario del este de Estados Unidos (ET), con diferencias horarias en cada país. En Latinoamérica, los espectadores podrán seguir la gala por Telemundo Internacional y Universal+, además de las señales locales confirmadas.
|Países
|Horario
|Canal de TV
|Streaming
|Estados Unidos
|8:00 p. m. ET / 7:00 p. m. CT / 5:00 p. m. PT
|Telemundo, REELZ
|Peacock, REELZ+
|México
|7:00 p. m.
|Telemundo
|Universal+, YouTube Miss Universe (según disponibilidad)
|Guatemala
|7:00 p. m.
|Telemundo Internacional, TV Azteca Guate
|Universal+, YouTube Miss Universe
|Honduras
|7:00 p. m.
|Telemundo Internacional, Canal 11
|Universal+, YouTube Miss Universe
|El Salvador
|7:00 p. m.
|Telemundo Internacional, Canal 21
|Universal+, YouTube Miss Universe
|Nicaragua
|7:00 p. m.
|Telemundo Internacional
|Universal+, YouTube Miss Universe
|Costa Rica
|7:00 p. m.
|Telemundo Internacional, Canal 38
|Universal+, YouTube Miss Universe
|Panamá
|8:00 p. m.
|Telemundo Internacional
|Universal+, YouTube Miss Universe
|Colombia
|8:00 p. m.
|Telemundo Internacional
|Universal+, YouTube Miss Universe
|Perú
|8:00 p. m.
|Telemundo Internacional
|Universal+, YouTube Miss Universe
|Ecuador
|8:00 p. m.
|Telemundo Internacional, Ecuavisa
|Universal+, YouTube Miss Universe
|Cuba
|8:00 p. m.
|Telemundo Internacional
|Universal+, YouTube Miss Universe
|Puerto Rico
|9:00 p. m.
|Telemundo Internacional, WAPA TV
|Universal+, YouTube Miss Universe
|República Dominicana
|9:00 p. m.
|Telemundo Internacional
|Universal+, YouTube Miss Universe
|Venezuela
|9:00 p. m.
|Telemundo Internacional, Venevisión
|Universal+, YouTube Miss Universe
|Bolivia
|9:00 p. m.
|Telemundo Internacional
|Universal+, YouTube Miss Universe
|Chile
|10:00 p. m.
|Telemundo Internacional, Mega
|Universal+, YouTube Miss Universe
|Argentina
|10:00 p. m.
|Telemundo Internacional
|Universal+, YouTube Miss Universe
|Uruguay
|10:00 p. m.
|Telemundo Internacional
|Universal+, YouTube Miss Universe
|Paraguay
|10:00 p. m.
|Telemundo Internacional
|Universal+, YouTube Miss Universe
|Brasil
|10:00 p. m. (Brasilia)
|Telemundo Internacional
|Universal+, YouTube Miss Universe
|Reino Unido
|1:00 a. m. del miércoles 25
|The Roku Channel
|YouTube Miss Universe (según disponibilidad)
|España
|2:00 a. m. del miércoles 25
|—
|YouTube Miss Universe
|Francia
|2:00 a. m. del miércoles 25
|—
|YouTube Miss Universe
|Alemania
|2:00 a. m. del miércoles 25
|—
|YouTube Miss Universe
|Italia
|2:00 a. m. del miércoles 25
|—
|YouTube Miss Universe
|Emiratos Árabes Unidos
|5:00 a. m. del miércoles 25
|—
|Streaming digital
|India
|6:30 a. m. del miércoles 25
|—
|YouTube Miss Universe (según disponibilidad)
|Filipinas
|8:00 a. m. del miércoles 25
|ALLTV2, A2Z, Kapamilya Channel, Metro Channel
|iWant
|Japón
|10:00 a. m. del miércoles 25
|—
|YouTube Miss Universe (según disponibilidad)
|Corea del Sur
|10:00 a. m. del miércoles 25
|—
|YouTube Miss Universe (según disponibilidad)
|Australia (Sídney)
|12:00 p. m. del miércoles 25
|—
|YouTube Miss Universe (según disponibilidad)
|Nueva Zelanda
|2:00 p. m. del miércoles 25
|—
|YouTube Miss Universe (según disponibilidad)
En Estados Unidos, Telemundo también ofrecerá el especial previo Celebrando Nuestras Reinas, desde las 7:00 p. m. ET, 6:00 p. m. CT y 4:00 p. m. PT. La gala principal comenzará una hora después en la costa este. Peacock será la alternativa para ver la transmisión por streaming.
En Filipinas, la cobertura comenzará a las 8:00 a. m. del miércoles 25 de noviembre y estará disponible a través de ALLTV2, A2Z, Kapamilya Channel, Metro Channel y la plataforma iWant. En otros países asiáticos, la hora de emisión variará según la zona horaria.
En Europa, los espectadores de España, Francia, Alemania e Italia podrán seguir el certamen a partir de las 2:00 a. m. del miércoles 25 de noviembre, hora local, mediante el canal oficial de Miss Universo en YouTube, sujeto a disponibilidad territorial. En Reino Unido, la programación estará disponible en The Roku Channel.
¿Quiénes son las candidatas al Miss Universo 2026? Lista completa
La edición 2026 contará con 116 candidatas que representarán a países y territorios de todo el mundo. A continuación, la lista completa de participantes y sus edades:
|País
|Candidata
|Edad
|Albania
|Jogersa Beqiri
|25
|Alemania
|Celina Weil
|25
|Argentina
|Daiana Pereyra
|28
|Armenia
|Arena Zeynalian
|32
|Aruba
|Elizabeth Johnson
|24
|Australia
|Caitlin Worthington
|29
|Bahamas
|Shawndra Henfield
|23
|Bangladés
|Samira Khan Mahi
|29
|Bélgica
|Olga Lombardo
|23
|Belice
|Caleigh-Rose West
|24
|Bielorrusia
|Aliya Karotkaya
|22
|Myanmar
|May Grace Parry
|31
|Bolivia
|Valeria Mena
|24
|Bonaire
|Caroline Porras
|25
|Botsuana
|Dabilo Moses
|26
|Brasil
|Marcella Kozinski
|26
|Cabo Verde
|Armandina Cunha
|27
|Camboya
|Rthna Than
|19
|Camerún
|Audrey Moutongo Black
|30
|Canadá
|Aslıhan Moralı
|30
|Chile
|Dominga López
|25
|China
|Shiqi Wang
|24
|Colombia
|María Alejandra López
|32
|Corea del Sur
|Yurim Kim
|35
|Costa Rica
|María Alejandra Acosta
|25
|Croacia
|Antea Mršić
|25
|Cuba
|Mia Donadio
|25
|Curazao
|Bianty Rojer-Gomperts
|28
|Dinamarca
|Fie Rose Lindegaard
|27
|Ecuador
|Dalia Bucaram
|21
|Egipto
|Sonia Gergis
|32
|El Salvador
|Sofía Córdova
|27
|Eslovaquia
|Anna Ličková
|25
|España
|Susana Medina
|27
|Estados Unidos
|Justus Kelley
|31
|Estonia
|Emili Denneng
|21
|Etiopía
|Bruktawit Belete
|24
|Filipinas
|Beatrice Millan-Windorski
|24
|Finlandia
|Veera Grönlund
|30
|Francia
|Garance Authié
|22
|Ghana
|Belvy Naa Ofori
|34
|Gran Bretaña
|Angela Aumonier
|24
|Grecia
|Olivia Vasilopoulos
|25
|Guadalupe
|Chloé Deher
|31
|Guatemala
|Adelina Castillo
|30
|Guinea
|Justine Kamara
|29
|Guinea Ecuatorial
|Isabel Mbomio
|24
|Guyana
|Angel Bhathal
|40
|Haití
|Tatenda Rameau
|29
|Honduras
|Luisa Pineda
|26
|Hong Kong
|Jennifer Zhou
|27
|Hungría
|Kamilla Kiss
|25
|India
|Kaziah Liz Mejo
|19
|Irak
|Samantha Slewa
|29
|Irlanda
|Aideen Howard
|22
|Islandia
|Sigríður Ósk Hrafnkelsdóttir
|27
|Islas Caimán
|Juliana Myers
|21
|Islas Turcas y Caicos
|Selena Grant
|25
|Islas Vírgenes Británicas
|Orealia Thomas
|42
|Islas Vírgenes de Estados Unidos
|Jenna-Monét Queeley
|29
|Israel
|Danielle Yablonka
|25
|Italia
|Giada Folcia
|37
|Jamaica
|Celene Hall
|25
|Japón
|Sayuki Ito
|27
|Jordania
|Destiny Anbar
|31
|Kazajistán
|Alina Ekaterinecheva
|22
|Kenia
|Jean Ojiro
|27
|Kirguistán
|Medina Ermekova
|18
|Kosovo
|Evisa Pacolli
|21
|Letonia
|Lāsma Kuhtarska
|31
|Líbano
|Perla Harb
|23
|Lituania
|Olga Bykadorova
|32
|Macao
|Xuehe Hou
|24
|Malta
|Francesca Mercieca
|30
|Martinica
|Larissa Ségarel
|29
|Mayotte
|Maëva Toumbou Dani
|33
|México
|María Vargas
|28
|Moldavia
|Dorina Darii
|32
|Mongolia
|Namuunaa Otgonbaatar
|30
|Montenegro
|Maria Aleksandra Ivezaj
|22
|Namibia
|Charene Labuschagne
|28
|Nicaragua
|Jasmine Blandford
|28
|Nigeria
|Danielle Adewusi
|29
|Noruega
|Abelone Smedsrud
|29
|Nueva Zelanda
|Georgia Waddington
|25
|Países Bajos
|Melissa Bottema
|26
|Pakistán
|Misbah Arshad
|29
|Panamá
|Gabriela González
|20
|Paraguay
|Gretha Matiauda
|26
|Perú
|Luren Márquez
|27
|Polonia
|Vivica Lewandowski
|21
|Portugal
|Isabela Santos
|26
|Puerto Rico
|Jennifer Barreto
|27
|República Checa
|Dominika Kotoučková
|25
|República Democrática del Congo
|Jessica Kalambayi
|28
|República Dominicana
|Melissa Núñez
|29
|Reunión
|Abigaëlle Tailamée
|20
|Rumanía
|Sabina-Gabriela Parmac
|21
|Rusia
|Aleksandra Stashkevich
|21
|San Martín
|Elle Duncan
|32
|Santa Lucía
|Bernella Velinor
|33
|Serbia
|Nikolina Vujčić
|24
|Sierra Leona
|Katti Fofanah
|22
|Sri Lanka
|Nimhara Sasindi
|25
|Sudáfrica
|Bajabulise Thela
|22
|Suecia
|Josefin Strand
|27
|Suiza
|Itiya Dube
|27
|Surinam
|Maruschka Sahiboe
|34
|Tanzania
|Elizabeth Makune
|30
|Trinidad y Tobago
|Vinita Manoo
|36
|Túnez
|Sarrah Brahmi
|32
|Ucrania
|Anna Nikonova
|23
|Uganda
|Mitchelle Daka
|30
|Uruguay
|Lucía Piñeyro
|33
|Uzbekistán
|Ziedakhon Sharipova
|34
|Venezuela
|Clara Vegas
|24