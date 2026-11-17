Por la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026, México y Jamaica estarán cara a cara en el Estadio BBVA este martes 17 de noviembre. Como se trata de un duelo imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El duelo México vs. Jamaica por la Concacaf Nations League 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el duelo México vs. Jamaica en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el duelo México vs. Jamaica por la Concacaf Nations League 2026 este martes 17 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 9:30 pm

Estados Unidos (CT): 8:30 pm

Estados Unidos (MT): 7:30 pm

Estados Unidos (PT): 6:30 pm

México (CDMX): 8:30 pm

España: 3:30 am del miércoles 18 de noviembre

Puerto Rico: 10:30 pm

Panamá: 9:30 pm

Costa Rica: 8:30 pm

República Dominicana: 10:30 pm

El Salvador: 8:30 pm

Guatemala: 8:30 pm

Honduras: 8:30 pm

Nicaragua: 8:30 pm

Argentina: 11:30 pm

Brasil (Brasilia): 11:30 pm

Uruguay: 11:30 pm

Chile (Santiago): 11:30 pm

Paraguay: 11:30 pm

Bolivia: 10:30 pm

Venezuela: 10:30 pm

Ecuador: 9:30 pm

Perú: 9:30 pm

Colombia: 9:30 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el duelo México vs. Jamaica?

Este martes 17 de noviembre se podrá ver el duelo México vs. Jamaica por la Concacaf Nations League 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: ViX

México: Canal 5 Televisa, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, TUDN En Vivo, Claro Sports, ViX México

Canadá: OneSoccer

Costa Rica: Azteca Deportes En Vivo, Claro Sports

República Dominicana: Claro Sports

El Salvador: Azteca Deportes En Vivo, Claro Sports

Guatemala: Azteca Deportes En Vivo, Claro Sports

Honduras: Azteca Deportes En Vivo, Claro Sports

Panamá: Azteca Deportes En Vivo, Claro Sports

Jamaica: Bluu

Puerto Rico: ViX