Este viernes 5 de diciembre hay un evento muy importante para todo amante del fútbol. Ese día se realizará el sorteo de los grupos de la Copa del Mundo 2026. ¿Dónde? Pues en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D.C. (Estados Unidos). Todo comenzará a las 12:00 pm ET, 11:00 am CT, 10:00 am MT y 9:00 am PT. Si quieres averiguar qué canal de México, USA y Argentina lo transmitirá en vivo y en directo, no te vayas de aquí.
Los bombos oficiales del Mundial 2026
Antes de ir de lleno al tema central de la nota, es fundamental que sepas que los tres países anfitriones del Mundial 2026 (Canadá, México y Estados Unidos) han sido ubicados en el Bombo 1 del sorteo, junto con las 9 selecciones mejor posicionadas en el ranking FIFA. A continuación, te indicaré cuáles son todos los bombos oficiales.
Bombo 1
- Canadá
- México
- Estados Unidos
- España
- Argentina
- Francia
- Inglaterra
- Brasil
- Portugal
- Países Bajos
- Bélgica
- Alemania
Bombo 2
- Croacia
- Marruecos
- Colombia
- Uruguay
- Suiza
- Japón
- Senegal
- Irán
- Corea del Sur
- Ecuador
- Austria
- Australia
Bombo 3
- Noruega
- Panamá
- Egipto
- Argelia
- Escocia
- Paraguay
- Túnez
- Costa de Marfil
- Uzbekistán
- Qatar
- Arabia Saudita
- Sudáfrica
Bombo 4
- Jordania
- Cabo Verde
- Ghana
- Curazao
- Haití
- Nueva Zelanda
- Los 4 ganadores de los repechajes UEFA
- Los 2 ganadores del repechaje intercontinental
¿Cómo ver EN VIVO el sorteo de los grupos del Mundial 2026?
El sorteo de los grupos del Mundial 2026 es algo que nadie se lo quiere perder. Si estás en México, Estados Unidos o Argentina, podrás apreciarlo EN VIVO y EN DIRECTO, sin ningún problema. A continuación te comparto las señales por país para mirarlo.
- México: Canal 2, Canal 5, TUDN, ViX y Fox Sports.
- Estados Unidos: fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App y FOX Network.
- Argentina: TyC Sports, DSports, Telefé, TV Pública, ESPN y Disney+.
Hay que decir también que el sorteo de los grupos del Mundial 2026 se podrá seguir EN VIVO ONLINE a través de la señal de FIFA+. Claro está, previamente tendrás que crearte una cuenta para disfrutar de la transmisión.