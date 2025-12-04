Este viernes 5 de diciembre hay un evento muy importante para todo amante del fútbol. Ese día se realizará el sorteo de los grupos de la Copa del Mundo 2026. ¿Dónde? Pues en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D.C. (Estados Unidos). Todo comenzará a las 12:00 pm ET, 11:00 am CT, 10:00 am MT y 9:00 am PT. Si quieres averiguar qué canal de México, USA y Argentina lo transmitirá en vivo y en directo, no te vayas de aquí.

Los bombos oficiales del Mundial 2026

Antes de ir de lleno al tema central de la nota, es fundamental que sepas que los tres países anfitriones del Mundial 2026 (Canadá, México y Estados Unidos) han sido ubicados en el Bombo 1 del sorteo, junto con las 9 selecciones mejor posicionadas en el ranking FIFA. A continuación, te indicaré cuáles son todos los bombos oficiales.

Bombo 1

Canadá

México

Estados Unidos

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

Bombo 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Japón

Senegal

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

Bombo 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Qatar

Arabia Saudita

Sudáfrica

Bombo 4

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Haití

Nueva Zelanda

Los 4 ganadores de los repechajes UEFA

Los 2 ganadores del repechaje intercontinental

La pelota oficial del Mundial 2026 es la Adidas Trionda. Su nombre combina las palabras ‘tri’ (tres) y ‘onda’, haciendo referencia a los tres países anfitriones (Canadá, México y Estados Unidos) y a la unión del fútbol. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP) / FABRICE COFFRINI

¿Cómo ver EN VIVO el sorteo de los grupos del Mundial 2026?

El sorteo de los grupos del Mundial 2026 es algo que nadie se lo quiere perder. Si estás en México, Estados Unidos o Argentina, podrás apreciarlo EN VIVO y EN DIRECTO, sin ningún problema. A continuación te comparto las señales por país para mirarlo.

México: Canal 2, Canal 5, TUDN, ViX y Fox Sports.

Estados Unidos: fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App y FOX Network.

Argentina: TyC Sports, DSports, Telefé, TV Pública, ESPN y Disney+.

Hay que decir también que el sorteo de los grupos del Mundial 2026 se podrá seguir EN VIVO ONLINE a través de la señal de FIFA+. Claro está, previamente tendrás que crearte una cuenta para disfrutar de la transmisión.