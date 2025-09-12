La historia del boxeo está a punto de presenciar un enfrentamiento sin precedentes. El sábado 13 de septiembre, dos de los mejores boxeadores libra por libra se encontrarán en el ring: el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y el invicto estadounidense Terence Crawford. Este choque generacional se transmitirá en vivo y de forma exclusiva en Netflix a nivel mundial, eliminando la necesidad de un evento de pago por evento.

La pelea principal, que podría ser una de las más grandes del boxeo moderno, es solo el comienzo de una noche llena de acción. La cartelera en vivo de Netflix se ha preparado para ofrecer un espectáculo completo, con una serie de peleas por títulos, estrellas en ascenso y combates imperdibles. Ya sea que sintonices para ver a Canelo, Crawford, o simplemente por la pasión por el boxeo, la cartelera preliminar promete un show emocionante de principio a fin.

Saúl 'Canelo' Álvarez defiende su título indiscutido del peso supermediano ante Terence Crawford este sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas. | Crédito: netflix.com

¿Qué canal transmite pelea Canelo Álvarez vs. Terence Crawford EN VIVO desde México?

La tan esperada pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas no se transmitirá por televisión abierta en México. A diferencia de encuentros anteriores, ni Televisa ni TV Azteca -que había sido tradicionalmente la casa del Canelo durante años- lograron un acuerdo con el equipo del boxeador tapatío. La decisión de Álvarez de firmar un contrato exclusivo con la plataforma de streaming Netflix ha dejado a los aficionados con la única opción de ver el evento a través de esta vía.

Este acuerdo marca un hito en la forma en que los eventos de boxeo de alto perfil llegan a los espectadores. Al optar por una plataforma de streaming, el equipo de Canelo busca expandir su alcance a una audiencia global a través de un servicio de pago por evento. Para los seguidores del pugilista mexicano, esto significa que la única forma de ver el combate en vivo es a través de su suscripción a Netflix, sin la posibilidad de verlo en diferido por las cadenas de televisión abierta, como se hacía comúnmente en el pasado.

¿A qué hora ver pelea Canelo Álvarez vs. Terence Crawford desde México?

Para todos aquellos que vivan en México, la transmisión de la pelea del Canelo Álvarez vs. Terence Crawford comenzará a partir de las 19:00 horas Tiempo Centro de México , mientras que las caminatas al ring para el evento principal serán alrededor de las 21:00 horas Tiempo Centro de México .

Canelo vs. Crawford en Estados Unidos: canales de TV y plataformas online para ver la pelea en vivo hoy. | Crédito: netflix.com / Composición Mag

Canales TV y streaming online de la pelea de Canelo vs. Crawford en el mundo

El sitio web TUDUM será el encargado de pasar las peleas preliminares en vivo vía streaming el sábado 13 de septiembre antes de la cartelera principal del evento Canelo vs. Crawford, mientras que Netflix será la encargada de transmitir la cartelera principal para todo el mundo y estará disponible en todos sus planes, sin necesidad de efectuar un pago por evento adicional.

PAÍSES CANALES TV / STREAMING Estados Unidos TUDUM (Preliminares), Netflix, (Estelar y co-estelares) México TUDUM (Preliminares), Netflix, (Estelar y co-estelares) España TUDUM (Preliminares), Netflix, (Estelar y co-estelares) Costa Rica TUDUM (Preliminares), Netflix, (Estelar y co-estelares) El Salvador TUDUM (Preliminares), Netflix, (Estelar y co-estelares) Guatemala TUDUM (Preliminares), Netflix, (Estelar y co-estelares) Nicaragua TUDUM (Preliminares), Netflix, (Estelar y co-estelares) Panamá TUDUM (Preliminares), Netflix, (Estelar y co-estelares) Cuba TUDUM (Preliminares), Netflix, (Estelar y co-estelares) República Dominicana TUDUM (Preliminares), Netflix, (Estelar y co-estelares) Puerto Rico TUDUM (Preliminares), Netflix, (Estelar y co-estelares) Argentina TUDUM (Preliminares), Netflix, (Estelar y co-estelares) Colombia TUDUM (Preliminares), Netflix, (Estelar y co-estelares) Chile TUDUM (Preliminares), Netflix, (Estelar y co-estelares) Perú TUDUM (Preliminares), Netflix, (Estelar y co-estelares) Venezuela TUDUM (Preliminares), Netflix, (Estelar y co-estelares) Ecuador TUDUM (Preliminares), Netflix, (Estelar y co-estelares) Uruguay TUDUM (Preliminares), Netflix, (Estelar y co-estelares) Paraguay TUDUM (Preliminares), Netflix, (Estelar y co-estelares) Bolivia TUDUM (Preliminares), Netflix, (Estelar y co-estelares) Reino Unido TUDUM (Preliminares), Netflix, (Estelar y co-estelares) Italia TUDUM (Preliminares), Netflix, (Estelar y co-estelares) Francia TUDUM (Preliminares), Netflix, (Estelar y co-estelares)

Cartelera oficial Canelo vs. Crawford

Estelar y co-estelares

Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Terence Crawford – Pelea a 12 rounds por el campeonato indiscutible peso supermediano de Álvarez

– Pelea a 12 rounds por el campeonato indiscutible peso supermediano de Álvarez Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr. - Pelea a 10 rounds de peso superwelter

- Pelea a 10 rounds de peso superwelter Christian Mbilli vs. Lester Martínez - Pelea a 12 rounds de peso supermediano

- Pelea a 12 rounds de peso supermediano Mohammed Alakel vs. John Ornelas - Pelea a 6 rounds de peso superpluma

Preliminares

Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams - Pelea a 10 rounds de peso superwelter

- Pelea a 10 rounds de peso superwelter Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin Jr. - Pelea a 10 rounds de peso pesado

- Pelea a 10 rounds de peso pesado Steven Nelson vs. Raiko Santana - Pelea a 10 rounds de peso supermediano

- Pelea a 10 rounds de peso supermediano Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez - Pelea a 6 rounds de peso superpluma

- Pelea a 6 rounds de peso superpluma Sultan Almohamed vs. Martin Caraballo - Pelea a 4 rounds de peso ligero

- Pelea a 4 rounds de peso ligero Marco verde vs. Sona Akale - Pelea de peso supermediano

Saúl 'Canelo' Álvarez defiende su título indiscutido de peso supermediano contra Terence Crawford en el evento estelar de una cartelera de boxeo de primer nivel este sábado 13 de septiembre desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos). | Crédito: Ronie Bautista / GEC