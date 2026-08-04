Estados Unidos y Guatemala se enfrentan este martes 4 de agosto por los cuartos de final del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026, en un partido que puede marcar el futuro de ambas selecciones juveniles. La Bicolor, dirigida por el argentino Sebastián Bini, buscará dar el golpe ante uno de los grandes favoritos del torneo y conseguir su tercera clasificación a una Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, después de sus participaciones en Colombia 2011 y Argentina 2023. El duelo comenzará a las 19:00 horas de Guatemala (9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT en Estados Unidos) en el Estadio Universitario BUAP de Puebla, México, y otorgará al ganador uno de los boletos para el Mundial Sub-20 de 2027.

Para los aficionados guatemaltecos, el partido Guatemala vs. Estados Unidos EN VIVO podrá seguirse desde las 7:00 p.m. a través de ESPN, mientras que la alternativa por Internet será Disney+ Premium Norte. Se trata de uno de los encuentros más importantes de esta generación de la Azul y Blanco, que está a una victoria de regresar a la máxima competición juvenil de selecciones.

En Estados Unidos, el encuentro comenzará a las 9:00 p.m. ET (8:00 p.m. CT / 7:00 p.m. MT / 6:00 p.m. PT). La transmisión televisiva estará disponible por Fox Sports 2 (FS2), mientras que las opciones de streaming incluyen fuboTV, ViX y FOX One. Estados Unidos llega al compromiso como favorito después de completar una fase de grupos perfecta, con tres victorias y sin recibir goles.

Para el resto de Latinoamérica, la cobertura estará distribuida principalmente entre ESPN y Disney+ Premium, aunque las señales disponibles cambian dependiendo del territorio. México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe tendrán diferentes feeds regionales de Disney+, por lo que es importante comprobar la programación correspondiente a cada país.

¿A qué hora juega y en qué canal transmiten Estados Unidos vs. Guatemala EN VIVO hoy por el Preolímpico Sub-20 de Concacaf?

Estos son los horarios, canales de televisión y plataformas de streaming para ver Guatemala vs. Estados Unidos Sub-20 este martes 4 de agosto en América:

PAÍSES HORARIOS CANALES TV STREAMING Guatemala 7:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Norte Estados Unidos 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT Fox Sports 2 (FS2) fuboTV, ViX, FOX One Argentina 10:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina Bolivia 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile Brasil 10:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Brazil Canadá 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT — fuboTV Canada, OneSoccer Chile 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile Colombia 8:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Sur Costa Rica 7:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Norte Cuba 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Caribbean República Dominicana 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Caribbean, Disney+ Premium Norte Ecuador 8:00 p.m. — Disney+ Premium Sur El Salvador 7:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Norte Haití 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Caribbean Honduras 7:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Norte Jamaica 8:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Caribbean Martinica 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Caribbean México 7:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Mexico Nicaragua 7:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Norte Panamá 8:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Norte Paraguay 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina Perú 8:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile Puerto Rico 9:00 p.m. Fox Sports 2 Disney+ Premium Caribbean, ViX, NAICOM Uruguay 10:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina Venezuela 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Sur

¿Qué canal transmite Guatemala vs. Estados Unidos Sub-20 en Guatemala?

En Guatemala, el partido podrá verse por la señal de ESPN a partir de las 19:00 horas (7:00 p.m.). Los usuarios que prefieran seguir el encuentro por Internet tendrán disponible Disney+ Premium Norte, plataforma que concentra la cobertura de ESPN para este territorio.

La atención estará puesta sobre la selección dirigida por Sebastián Bini, que tiene la posibilidad de conseguir un nuevo hito para el fútbol guatemalteco. Una victoria colocaría nuevamente a Guatemala entre las selecciones participantes de un Mundial Sub-20.

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Guatemala Sub-20 en USA?

En territorio estadounidense, USA vs. Guatemala comenzará a las 9:00 p.m. ET, 8:00 p.m. CT, 7:00 p.m. MT y 6:00 p.m. PT. El canal encargado de la transmisión televisiva será Fox Sports 2 (FS2). Para quienes quieran verlo online, las alternativas disponibles son fuboTV, ViX y FOX One.

Estados Unidos parte como favorito después de una sólida primera fase. El combinado estadounidense ganó sus tres encuentros de la fase de grupos y llega a estos cuartos de final con la posibilidad de asegurar su clasificación mundialista con una nueva victoria.

¿Cómo llega Guatemala al partido contra Estados Unidos?

Guatemala consiguió avanzar a los cuartos de final como uno de los dos mejores terceros del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026. La Bicolor sumó una victoria durante la fase de grupos, conseguida frente a Antigua y Barbuda, y ahora afrontará su prueba más exigente ante el conjunto estadounidense.

El desafío es considerable, pero también lo es la recompensa. Guatemala está a 90 minutos de conseguir su tercera clasificación a un Mundial Sub-20, después de haber disputado las ediciones de Colombia 2011 y Argentina 2023.

Estados Unidos, por su parte, llega con números prácticamente impecables. El equipo estadounidense ganó sus tres encuentros de la fase de grupos ante Haití, El Salvador y Cuba, con 11 goles a favor y ninguno en contra, resultados que lo colocaron como uno de los principales candidatos al título.

¿Qué pasa si Guatemala vence a Estados Unidos?

El encuentro tiene una importancia especial porque el ganador obtendrá la clasificación a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027, además de avanzar a las semifinales del Campeonato Sub-20 de Concacaf.

Para Guatemala significaría regresar al escenario mundialista cuatro años después de Argentina 2023 y alcanzar la tercera participación de su historia en esta categoría. Para Estados Unidos, en cambio, supondría prolongar su presencia entre las principales selecciones juveniles de Concacaf.

El antecedente reciente añade todavía más interés al enfrentamiento. Estados Unidos eliminó a Guatemala por 1-0 en los cuartos de final del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2024, un partido en el que el combinado guatemalteco tuvo incluso la posibilidad de empatar desde el punto penal en los minutos finales. Dos años después, ambas selecciones vuelven a encontrarse en la misma instancia y nuevamente con un boleto mundialista en juego.