Este martes 3 de noviembre, FC Barcelona recibirá a Aston Villa por la jornada 4 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27 en el Spotify Camp Nou. El encuentro medirá a dos escuadras en situaciones atractivas: los ingleses marchan invictos en Europa con 9 puntos, mientras que los azulgranas suman 6 unidades buscando afianzarse en los puestos de clasificación directa del certamen futbolístico europeo.

Los dirigidos por Hansi Flick se recuperaron de una semana difícil tras golear 6-1 al Deportivo Alavés en LaLiga. El poderío ofensivo sigue intacto con dobletes recientes de Lamine Yamal y Raphinha. Sin embargo, la zaga del Barça acarrea bajas que obligan a improvisar en la línea defensiva, un factor de riesgo ante transiciones rápidas.

El conjunto de Unai Emery, por su parte, se posiciona segundo en la tabla global de la Champions con paso perfecto tras vencer al Brujas, Fenerbahçe y Viking. Aunque a nivel local sufrieron una eliminación en la Copa de la Liga ante Bournemouth y un empate 1-1 frente al Fulham, The Villans llegan con la motivación de dar un golpe sobre la mesa en territorio catalán.

Consulta qué canales de TV y dónde ver online el partido entre FC Barcelona vs. Aston Villa EN VIVO y EN DIRECTO por la UEFA Champions League el martes 3 de noviembre. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿En qué canal ver FC Barcelona vs. Aston Villa en España?

En España, el partido entre FC Barcelona y Aston Villa se jugará a las 21:00 horas (hora peninsular) y será transmitido EN VIVO por Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2 y Movistar Liga de Campeones 4.

¿En qué canal ver FC Barcelona vs. Aston Villa en Estados Unidos?

Si te encuentras en Estados Unidos y quieres ver el partido entre FC Barcelona y Aston Villa, tienes que sintonizar Paramount+ y DAZN USA.

El partido comenzará a las 4:00 p. m. (ET), 3:00 p.m. (CT), 2:00 p.m. (MT) y 1:00 p.m. (PT).

¿En qué canal ver FC Barcelona vs. Aston Villa en México?

En México, el partido entre FC Barcelona y Aston Villa (a las 14:00 horas) será transmitido EN VIVO por TNT Sports y HBO Max.

BARCELONA, CATALUÑA (ESPAÑA), 3/11/2026.- TNT Sports y HBO MAX transmitirá EN VIVO y ONLINE el partido Barcelona vs. Aston Villa hoy por la Champions League desde el Spotify Camp Nou. FOTO: Imagen creada por la IA de Microsoft Copilot.

¿Dónde ver FC Barcelona vs. Aston Villa por la Champions League?

En América Latina (menos Chile y Brasil), el partido entre Barcelona y PSG será transmitido EN VIVO por ESPN. Por streaming (menos Brasil), el compromiso estará disponible por Disney Plus.

Argentina: ESPN y Disney+ Premium

Bolivia: ESPN y Disney+ Premium

Brasil: TNT, SBT y HBO Max

Chile: ESPN 5 y Disney+ Premium

Colombia: ESPN y Disney+ Premium Sur

Costa Rica: Disney+ Premium Norte

Ecuador: ESPN y Disney+ Premium Sur

El Salvador: Disney+ Premium Norte

Guatemala: Disney+ Premium Norte

Honduras: Disney+ Premium Norte

Panamá: Disney+ Premium Norte

Paraguay: ESPN y Disney+ Premium

Perú: ESPN y Disney+ Premium

Uruguay: ESPN y Disney+ Premium

Venezuela: ESPN, Disney+ Premium e inter