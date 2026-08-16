BASILEA (SUIZA), 16/08/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido FC Barcelona vs. Basel EN VIVO ONLINE GRATIS por amistoso 2026 en el St. Jakob-Park de Basilea. FOTO DE GUILLERMO MARTÍNEZ PARA AFP
BASILEA (SUIZA), 16/08/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido FC Barcelona vs. Basel EN VIVO ONLINE GRATIS por amistoso 2026 en el St. Jakob-Park de Basilea. FOTO DE GUILLERMO MARTÍNEZ PARA AFP
/ GUILLERMO MARTÍNEZ
Noé Yactayo
Noé Yactayo

El FC Barcelona continúa con su preparación para la nueva temporada y este domingo 16 de agosto tendrá una nueva prueba frente al FC Basel. El conjunto azulgrana se mide al cuadro suizo en el St. Jakob-Park de Basilea, en un amistoso que permitirá a Hansi Flick seguir dando forma a su equipo antes del inicio de la competición oficial.

El encuentro comenzará a las 9:30 a.m. del horario de Perú (10:30 a.m. ET / 7:30 a.m. PT). En España y Suiza, el pitazo inicial está programado para las 4:30 p.m. ¿Quieres saber en qué canal transmiten FC Barcelona vs. FC Basel EN VIVO? Aquí encontrarás todos los detalles para seguir el partido desde tu móvil, computadora, tableta o Smart TV, según el país donde te encuentres.

A diferencia de los partidos oficiales, este amistoso tendrá una distribución internacional a través de las plataformas digitales del conjunto catalán. Barça Play y YouTube Premium transmitirán el FC Barcelona vs. FC Basel en todo el mundo, de acuerdo con la información proporcionada para el encuentro.

El Barcelona afronta esta cita en la recta final de su preparación. Para Flick, el duelo representa una oportunidad para seguir observando a sus futbolistas, ajustar mecanismos y repartir minutos antes de que el equipo entre de lleno en la temporada. El Basel, por su parte, tendrá la ocasión de enfrentarse ante su público a uno de los principales clubes del fútbol europeo.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. FC Basel EN VIVO?

La señal del FC Barcelona vs. FC Basel estará disponible a nivel mundial mediante Barça Play y YouTube Premium. De esta manera, los aficionados podrán acceder a la transmisión online del amistoso a través de las plataformas digitales vinculadas al club azulgrana.

PaísHorarioCanal TV / Streaming
Estados Unidos10:30 a.m. ET / 7:30 a.m. PTBarça Play y YouTube Premium
México8:30 a.m.Barça Play y YouTube Premium
Perú9:30 a.m.Barça Play y YouTube Premium
Colombia9:30 a.m.Barça Play y YouTube Premium
Ecuador9:30 a.m.Barça Play y YouTube Premium
Chile10:30 a.m.Barça Play y YouTube Premium
Bolivia10:30 a.m.Barça Play y YouTube Premium
Paraguay10:30 a.m.Barça Play y YouTube Premium
Argentina11:30 a.m.Barça Play y YouTube Premium
Uruguay11:30 a.m.Barça Play y YouTube Premium
Brasil11:30 a.m.Barça Play y YouTube Premium
Puerto Rico10:30 a.m.Barça Play y YouTube Premium
Canadá10:30 a.m. ETBarça Play y YouTube Premium
España4:30 p.m.Barça Play y YouTube Premium
Reino Unido3:30 p.m.Barça Play y YouTube Premium
Francia4:30 p.m.Barça Play y YouTube Premium
Alemania4:30 p.m.Barça Play y YouTube Premium
Italia4:30 p.m.Barça Play y YouTube Premium
Suiza4:30 p.m.Barça Play y YouTube Premium
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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