El FC Barcelona continúa con su preparación para la nueva temporada y este domingo 16 de agosto tendrá una nueva prueba frente al FC Basel. El conjunto azulgrana se mide al cuadro suizo en el St. Jakob-Park de Basilea, en un amistoso que permitirá a Hansi Flick seguir dando forma a su equipo antes del inicio de la competición oficial.

El encuentro comenzará a las 9:30 a.m. del horario de Perú (10:30 a.m. ET / 7:30 a.m. PT). En España y Suiza, el pitazo inicial está programado para las 4:30 p.m. ¿Quieres saber en qué canal transmiten FC Barcelona vs. FC Basel EN VIVO? Aquí encontrarás todos los detalles para seguir el partido desde tu móvil, computadora, tableta o Smart TV, según el país donde te encuentres.

A diferencia de los partidos oficiales, este amistoso tendrá una distribución internacional a través de las plataformas digitales del conjunto catalán. Barça Play y YouTube Premium transmitirán el FC Barcelona vs. FC Basel en todo el mundo, de acuerdo con la información proporcionada para el encuentro.

El Barcelona afronta esta cita en la recta final de su preparación. Para Flick, el duelo representa una oportunidad para seguir observando a sus futbolistas, ajustar mecanismos y repartir minutos antes de que el equipo entre de lleno en la temporada. El Basel, por su parte, tendrá la ocasión de enfrentarse ante su público a uno de los principales clubes del fútbol europeo.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. FC Basel EN VIVO?

La señal del FC Barcelona vs. FC Basel estará disponible a nivel mundial mediante Barça Play y YouTube Premium. De esta manera, los aficionados podrán acceder a la transmisión online del amistoso a través de las plataformas digitales vinculadas al club azulgrana.

País Horario Canal TV / Streaming Estados Unidos 10:30 a.m. ET / 7:30 a.m. PT Barça Play y YouTube Premium México 8:30 a.m. Barça Play y YouTube Premium Perú 9:30 a.m. Barça Play y YouTube Premium Colombia 9:30 a.m. Barça Play y YouTube Premium Ecuador 9:30 a.m. Barça Play y YouTube Premium Chile 10:30 a.m. Barça Play y YouTube Premium Bolivia 10:30 a.m. Barça Play y YouTube Premium Paraguay 10:30 a.m. Barça Play y YouTube Premium Argentina 11:30 a.m. Barça Play y YouTube Premium Uruguay 11:30 a.m. Barça Play y YouTube Premium Brasil 11:30 a.m. Barça Play y YouTube Premium Puerto Rico 10:30 a.m. Barça Play y YouTube Premium Canadá 10:30 a.m. ET Barça Play y YouTube Premium España 4:30 p.m. Barça Play y YouTube Premium Reino Unido 3:30 p.m. Barça Play y YouTube Premium Francia 4:30 p.m. Barça Play y YouTube Premium Alemania 4:30 p.m. Barça Play y YouTube Premium Italia 4:30 p.m. Barça Play y YouTube Premium Suiza 4:30 p.m. Barça Play y YouTube Premium