Este martes 20 de octubre, PSG recibirá a Barcelona por la jornada 3 de la fase de liga de la UEFA Champions League en el Parque de los Príncipes, París, Francia. El bicampeón del certamen y el mejor equipo de la Liga de España y (para diversos especialistas) el que mejor nivel está mostrando en el fútbol europeo se verán las caras en un partido que tendrá sabor de final.

El conjunto liderado por Luis Enrique llega a la contienda tras derrotar a Racing de Estrasburgo por la liga francesa, donde es segundo, y superar 4-2 al Manchester City en Inglaterra por la Champions League. Con Ferran Torres, Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé como sus principales referentes en la ofensiva, buscarán hacer daño a un conjunto español que, por su filosofía de juego, deja espacios defensivos.

Por su parte, Barcelona es un equipo fuerte en la ofensiva. Raphinha y Lamine Yamal son sus principales elementos en ataque. Están respaldados por Rodri, Pedri, Fermín, Karim Adeyemi y Anthony Gordon. Jugadores que se mueven por diversos sectores del campo y entienden a la perfección la idea de juego de Hansi Flick.

¿En qué canal ver Barcelona vs. PSG en España?

En España, el partido entre Barcelona y PSG se jugará a las 21:00 horas (hora peninsular) y será transmitido EN VIVO por Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

Revisa qué canales TV transmiten el partido de PSG vs Barcelona por la fecha 3 de la Champions League desde el Parque de los Príncipes.

¿En qué canal ver Barcelona vs. PSG en Estados Unidos?

Si te encuentras en Estados Unidos y quieres ver el partido entre Barcelona y PSG, tienes que sintonizar Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univisión NOW, TUDN APP y Vix.

El partido comenzará a las 3:00 p. m. (ET), 2:00 p.m. (CT), 1:00 p.m. (MT) y 12:00 p.m. (PT).

¿En qué canal ver Barcelona vs. PSG en México?

En México, el partido entre Barcelona y PSG (a las 13:00 horas) será transmitido EN VIVO por TNT Sports y Max.

¿Dónde ver Barcelona vs. PSG por la Champions League?

En América Latina (menos Chile y Brasil), el partido entre Barcelona y PSG será transmitido EN VIVO por ESPN. Por streaming (menos Brasil), el compromiso estará disponible por Disney Plus.

Argentina: ESPN y Disney+ Premium

Bolivia: ESPN y Disney+ Premium

Brasil: MAX

Chile: ESPN 5 y Disney+ Premium

Colombia: ESPN y Disney+ Premium

Costa Rica: Disney+ Premium

Ecuador: ESPN y Disney+ Premium

El Salvador: Disney+ Premium

Guatemala: Disney+ Premium

Honduras: Disney+ Premium

Panamá: Disney+ Premium

Paraguay: ESPN y Disney+ Premium

Perú: Disney+ Premium y ESPN

Puerto Rico: UniMás, ViX y NAICOM

Uruguay: ESPN y Disney+ Premium

Venezuela: ESPN Disney+ Premium