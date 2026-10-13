Galatasaray Spor Kulübü recibe a FC Barcelona en el Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park de Estambul por la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27 este martes 13 de octubre desde las 10:00 pm hora de Turquía / 21:00 horario peninsular / 3:00 pm ET / 1:00 pm Tiempo del Centro de México / 12:00 pm PT , en un encuentro que representará una dura prueba para el conjunto azulgrana dirigido por Hansi Flick debido al siempre hostil ambiente turco. ¿Quieres ver el partido Galatasaray vs. FC Barcelona en vivo? A continuación, te presento los horarios por región, qué canales de TV transmiten y dónde mirar online el juego por cualquier dispositivo móvil en Estados Unidos, México, España, países de Centroamérica, Sudamérica y resto del mundo.

Sigue el partido FC Barcelona vs. Galatasaray por la fase liguera de la UEFA Champions League. Opciones de acceso a la señal en vivo en México mediante la cadena TNT Sports y la aplicación oficial de HBO Max. | Crédito: uefa.com / Composición Depor

¿A qué hora juega Galatasaray vs. FC Barcelona por la fase de liga de UEFA Champions League 2026-27?

El Galatasaray vs. FC Barcelona del martes 13 de octubre de 2026 se juega a las 21:00 horas en España y aquí tienes los horarios convertidos para los principales países de América.

País / Ciudad Hora local del partido España (Barcelona/Madrid) 21:00 México (CDMX) 13:00 Estados Unidos – ET (NY, Miami) 15:00 Estados Unidos – CT (Chicago, Dallas) 14:00 Estados Unidos – MT (Denver) 13:00 Estados Unidos – PT (Los Ángeles) 12:00 Guatemala 13:00 Honduras 13:00 El Salvador 13:00 Nicaragua 13:00 Costa Rica 13:00 Panamá 14:00 Colombia (Bogotá) 14:00 Perú (Lima) 14:00 Ecuador (Quito) 14:00 Venezuela (Caracas) 15:00 Bolivia (La Paz) 15:00 Chile (Santiago) 15:00 Argentina (Buenos Aires) 16:00 Brasil (São Paulo) 16:00 Paraguay (Asunción) 16:00 Uruguay (Montevideo) 16:00

¿Qué canal TV transmite el partido Galatasaray vs. FC Barcelona EN VIVO por TV y Streaming Online?

El Galatasaray vs. FC Barcelona de este martes 13 de octubre de 2026 (Jornada 2 de UEFA Champions League 2026-27) se verá en España por Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 5, y en América, principalmente, por ESPN/Disney+ y FOX One/FOX+ según el territorio.

Región / País Canales de TV principales Streaming oficial / apps Estados Unidos DAZN USA Paramount+ México TNT Sports HBO Max Mexico Guatemala -- Disney+ Premium Norte Honduras -- Disney+ Premium Norte El Salvador -- Disney+ Premium Norte Nicaragua -- Disney+ Premium Norte Costa Rica -- Disney+ Premium Norte Panamá -- Disney+ Premium Norte Colombia ESPN 5 Sur Disney+ Premium Sur Perú ESPN 5 Sur Disney+ Premium Chile Ecuador ESPN 5 Sur Disney+ Premium Sur Bolivia ESPN 5 Sur Disney+ Premium Chile Chile ESPN 5 Sur Disney+ Premium Chile Argentina Fox Sports Argentina Disney+ Premium Argentina Uruguay ESPN 5 Sur Disney+ Premium Argentina Paraguay ESPN 5 Sur Disney+ Premium Argentina Brasil TNT Brasil HBO Max Brazil

Todo listo para el choque entre FC Barcelona y Galatasaray por la Champions League. Siga las acciones en vivo a través de la señal de ESPN y el servicio de streaming Disney Plus. | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Mag

Fecha, hora, TV y online para ver Galatasaray vs. FC Barcelona

Galatasaray y FC Barcelona se enfrentarán en la Jornada 2 de la UEFA Champions League 2026-27 . El partido se llevará a cabo el martes 14 de octubre a las 3:00 pm ET / 1:00 pm (Tiempo del Centro) por TV y Streaming Online.

Partido : Galatasaray vs. FC Barcelona

: Galatasaray vs. FC Barcelona Fase : Jornada 2 de la fase de liga

: Jornada 2 de la fase de liga Torneo : UEFA Champions League 2026-27

: UEFA Champions League 2026-27 Fecha : Martes, 13 de octubre de 2026

: Martes, 13 de octubre de 2026 Horario : 21:00 horas en España

: 21:00 horas en España Sede: Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park de Estambul, Turquía