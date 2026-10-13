Galatasaray y FC Barcelona se verán las caras en partido válido por la fase de liga de la UEFA Champions League 2026. Transmisión disponible en TV y plataformas digitales para Estados Unidos, México y España. | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Mag
Galatasaray y FC Barcelona se verán las caras en partido válido por la fase de liga de la UEFA Champions League 2026. Transmisión disponible en TV y plataformas digitales para Estados Unidos, México y España. | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista
imagen whatsappÚneteÚnete a El Comercio
Sigue a MAG

Galatasaray Spor Kulübü recibe a FC Barcelona en el Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park de Estambul por la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27 este martes 13 de octubre desde las 10:00 pm hora de Turquía / 21:00 horario peninsular / 3:00 pm ET / 1:00 pm Tiempo del Centro de México / 12:00 pm PT, en un encuentro que representará una dura prueba para el conjunto azulgrana dirigido por Hansi Flick debido al siempre hostil ambiente turco. ¿Quieres ver el partido Galatasaray vs. FC Barcelona en vivo? A continuación, te presento los horarios por región, qué canales de TV transmiten y dónde mirar online el juego por cualquier dispositivo móvil en Estados Unidos, México, España, países de Centroamérica, Sudamérica y resto del mundo.

Sigue el partido FC Barcelona vs. Galatasaray por la fase liguera de la UEFA Champions League. Opciones de acceso a la señal en vivo en México mediante la cadena TNT Sports y la aplicación oficial de HBO Max. | Crédito: uefa.com / Composición Depor
Sigue el partido FC Barcelona vs. Galatasaray por la fase liguera de la UEFA Champions League. Opciones de acceso a la señal en vivo en México mediante la cadena TNT Sports y la aplicación oficial de HBO Max. | Crédito: uefa.com / Composición Depor

¿A qué hora juega Galatasaray vs. FC Barcelona por la fase de liga de UEFA Champions League 2026-27?

El Galatasaray vs. FC Barcelona del martes 13 de octubre de 2026 se juega a las 21:00 horas en España y aquí tienes los horarios convertidos para los principales países de América.

País / CiudadHora local del partido
España (Barcelona/Madrid)21:00
México (CDMX)13:00
Estados Unidos – ET (NY, Miami)15:00
Estados Unidos – CT (Chicago, Dallas)14:00
Estados Unidos – MT (Denver)13:00
Estados Unidos – PT (Los Ángeles)12:00
Guatemala13:00
Honduras13:00
El Salvador13:00
Nicaragua13:00
Costa Rica13:00
Panamá14:00
Colombia (Bogotá)14:00
Perú (Lima)14:00
Ecuador (Quito)14:00
Venezuela (Caracas)15:00
Bolivia (La Paz)15:00
Chile (Santiago)15:00
Argentina (Buenos Aires)16:00
Brasil (São Paulo)16:00
Paraguay (Asunción)16:00
Uruguay (Montevideo)16:00

¿Qué canal TV transmite el partido Galatasaray vs. FC Barcelona EN VIVO por TV y Streaming Online?

El Galatasaray vs. FC Barcelona de este martes 13 de octubre de 2026 (Jornada 2 de UEFA Champions League 2026-27) se verá en España por Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 5, y en América, principalmente, por ESPN/Disney+ y FOX One/FOX+ según el territorio.

Región / PaísCanales de TV principalesStreaming oficial / apps
Estados UnidosDAZN USAParamount+
MéxicoTNT SportsHBO Max Mexico
Guatemala--Disney+ Premium Norte
Honduras--Disney+ Premium Norte
El Salvador--Disney+ Premium Norte
Nicaragua--Disney+ Premium Norte
Costa Rica--Disney+ Premium Norte
Panamá--Disney+ Premium Norte
ColombiaESPN 5 SurDisney+ Premium Sur
PerúESPN 5 SurDisney+ Premium Chile
EcuadorESPN 5 SurDisney+ Premium Sur
BoliviaESPN 5 SurDisney+ Premium Chile
ChileESPN 5 SurDisney+ Premium Chile
ArgentinaFox Sports ArgentinaDisney+ Premium Argentina
UruguayESPN 5 SurDisney+ Premium Argentina
ParaguayESPN 5 SurDisney+ Premium Argentina
BrasilTNT BrasilHBO Max Brazil
Todo listo para el choque entre FC Barcelona y Galatasaray por la Champions League. Siga las acciones en vivo a través de la señal de ESPN y el servicio de streaming Disney Plus. | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Mag
Todo listo para el choque entre FC Barcelona y Galatasaray por la Champions League. Siga las acciones en vivo a través de la señal de ESPN y el servicio de streaming Disney Plus. | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Mag

Fecha, hora, TV y online para ver Galatasaray vs. FC Barcelona

Galatasaray y FC Barcelona se enfrentarán en la Jornada 2 de la UEFA Champions League 2026-27. El partido se llevará a cabo el martes 14 de octubre a las 3:00 pm ET / 1:00 pm (Tiempo del Centro) por TV y Streaming Online.

  • Partido: Galatasaray vs. FC Barcelona
  • Fase: Jornada 2 de la fase de liga
  • Torneo: UEFA Champions League 2026-27
  • Fecha: Martes, 13 de octubre de 2026
  • Horario: 21:00 horas en España
  • Sede: Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park de Estambul, Turquía
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC